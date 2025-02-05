ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 18.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –20.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 36,2 кв.м., к/н: 50:22:0010103:5073, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 5, кв. 549. П. 87-ПТ от 28.01.25. Собств.: Рахматуллина З.А. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 4 847 200,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 62,9 кв.м., к/н: 50:51:0020305:425, адрес: МО, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 12/1, кв. 94. П. 85-ПТ от 28.01.25. Собств.: Печенкин А.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 256 000,00р.



3. Здание (жилой дом), общ. пл. 175,7 кв.м., к/н: 50:32:0080205:355, адрес: МО, р-н Серпуховский, д. Большая Городня, ул. Дачная, д. 3; Земельный участок, общ. пл. 2000 кв.м., к/н: 50:32:0080205:3, адрес: МО, р-н Серпуховский, д. Большая Городня. П.88-ПТ от 28.01.25. Собств.: Тихонов А.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 065 600,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 36.7 кв.м., к/н: 50:58:0040604:3732, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 109/6, кв. 44. П. 92-ПТ от 28.01.25. Собств.: Романенко Ю.А. Взыск: АО «Банк Дом.РФ». Цена: 1 840 813,60р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 32 кв.м., к/н: 50:04:0270407:583, адрес: МО, г. Дмитров Дмитровский р-н, д. Целеево, д. 4А, кв. 134. П. 60-ПТ от 27.12.24. Собств.: Данилова М.Г. Взыск: ПАО «РИТМ_ФИНАНС». Цена: 2 495 621,08р.



2. Права требования на оформление в собственность нежил. пом-я для временного проживания (апартамента), на зем. участке, к/н: 50:20:0010112:4961, общ. пл. 35,47 кв.м., адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры, тер. Мякинино, к. 16. П. 39-ПТ от 13.12.24. Собств.: Родь Ю.С. Взыск: ПАО «Банк ВТБ». Цена: 5 007 520,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 18.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –20.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 39,7 кв.м., к/н 50:04:0020303:163, адрес: МО, Дмитровский p-он, г. Яхрома, ул. Парковая, д. 6, кв.50. П. 56-ПТ от 27.12.24. Собств.: Базарова Ю.С. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 2 862 120,00р.



2. Комната, общ. пл. 16.4 кв.м., к/н: 50:17:0000000:34971, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 16, пом. 27. П. 67-ПТ от 27.12.24. Собств.: Егоров П.А. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 986 680,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.