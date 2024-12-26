ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 16.01.2025г.



Дата, время проведения торгов –20.01.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 48,7 кв.м., к/н: 50:04:0010128:56, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 25, кв. 10. П. 42-ПТ от 23.12.24. Собств.: Ковалев П.Я. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 032 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 52.2 кв.м., к/н 50:09:0000000:122210, адрес: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 45, кв. 18. П. 12-ПТ от 09.12.24. Собств.: Пискунова Н.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 148 400,00р.



3. Права требования на оформление в собственность нежилого помещения для временного проживания (апартамента) общ. пл. 35,47 кв.м., на зем. уч. с к/н: 50:20:0010112:4961, адрес: МО, Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино, к. 16. П.39-ПТ от 13.12.24. Собств.: Родь Ю.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 891 200,00р.



4. Кв-ра, общ.пл. 43 кв.м., к/н: 50:13:0070202:4088, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 12, кв. 204. П. 48-ПТ от 23.12.24. Собств.: Шабашов Д.А. Взыск: ООО УК Финам Менеджмент Д.У. ЗПИФ. Цена: 5 488 800,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 109,2 кв.м., к/н: 50:10:0010109:2992, адрес: МО, г. Химки, ул. Строителей, д. 5А, кв.19. П. 45-ПТ от 23.12.24. Собств.: Аргунов И.Ю. Взыск: КПК Арт-Капитал. Цена: 5 000 000,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 16.01.2025г.



Дата, время проведения торгов –20.01.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1592 кв.м., к/н: 50:03:0050380:598; Жил. дом, общ. пл. 133,9, к/н: 50:03:0050380:3340, адрес: МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, ДНП Среднерусская деревня, д. 3. П. 18-ПТ от 09.12.24. Собств.: Черняк Ю.Е. Взыск: Ломтев О.Н. Цена: 5 000 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:03:0060231:15, Жил. дом, общ. пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:03:0060231:124, адрес: МО, Клинский р-н, CHТ Кадр, д. 15. П. 37-ПТ от 13.12.24. Собств.: Варакин В.Л. Взыск: Егорова В.В. Цена: 3 077 284,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 42.6 кв.м., к/н: 50:45:0030105:1358, адрес: МО, г. Королев, мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 25, кв. 190. П. 30-ПТ от 13.12.24. Собств.: Журба Е.А. Взыск: ООО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 5 679 200,00р.



4. Здание, общ. пл. 31,6 кв.м., к/н: 50:25:0100112:308; Зем. уч., общ. пл. 714 кв.м., к/н: 50:25:0100112:150, адрес: МО, Шатурский р-н, с/о Харлампеевский, д. Голыгино, д. 78. П. 50-ПТ от 23.12.24. Собств.: Шишкин К.Н. Взыск: ПАО СБЕРБАНК. Цена: 1 463 686,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.