ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.08.2025г.



Дата окончания приема заявок – 20.08.2025г.



Дата, время проведения торгов –22.08.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 174,3 кв.м., к/н: 50:21:0010108:322, Зем. уч., общ. пл. 362 кв.м., к/н: 50:21:0030208:482, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, мкр. Новый, 1-й Калиновский проезд, д.3, кв.2. П.522-ПТ от 29.07.25. Собств.: Манунина И.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 16 080 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 49,8 кв.м., к/н: 50:16:0602004:2612, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, д. 8, кв. 53. П.488-ПТ от 11.07.25. Собств.: Захарова А.И. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 992 488,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 43,6 кв.м., к/н: 50:55:0020314:695, адрес: МО, г. Подольск, ул. Сосновая, д. 10А, кв. 58. П.503-ПТ от 18.07.25. Собств.: Старченко Т.М. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 866 400,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 32.2 кв.м., к/н: 50:23:0000000:64535, адрес: МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 39, кв. 20. П.521-ПТ от 29.07.25. Собств.: Толоконников А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 300 000,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 630+/- 18 кв.м., к/н: 50:23:0050448:1918, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.530-ПТ от 29.07.25. Собств.: Халлаев М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 351 200,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 1872 кв.м., к/н: 50:24:0090301:525, адрес: МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, уч. 27А. П.545-ПТ от 31.07.25. Собств.: Какубава Н.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 532 800,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:16:0302004:3214, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 2, кв. 55. П. 382-ПТ от 06.06.25. Собств.: Еремкин М.В. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 518 550,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:22:0010301:867, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 294, кор. 2, кв. 6. П. 478-ПТ от 07.07.25. Собств.: Олевская Л.Т. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 3 580 200,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 33,8кв.м., к/н: 50:29:0040302:328, адрес: МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Центральная, д.26, кв.88. П. 528-ПТ от 29.07.25. Собств.: Кирюшин А.Н. Взыск: Кравченко И.А. Цена: 1 800 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 702+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:665, адрес: МО, Можайский р-н. П.516-ПТ от 29.07.25. Собств.: Савельев В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 200 500,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 599 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0020119:150, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Садовниково. П.512-ПТ от 18.07.25. Собств.: Лалак В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 227 200,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:425, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО Каширское. П. 468-ПТ от 07.07.25. Собств.: Муртазаалиев Г.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 195 840,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 37,2кв.м., к/н: 50:09:0000000:139814, адрес: М.О., Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Тиликтино, ул. д/о Чайковский, д. З, кв. 10. П. 496-ПТ от 11.07.25. Собств.: Гуляев В.В. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 1 753 442,56р.



3. 1/2 доли в общей долевой собственности на кв-ру, общ. пл. 42 кв.м., к/н: 50:11:0000000:124918, адрес: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Спасская, д. 4, пом. 84. П. 446-ПТ от 01.07.25. Собств.: Зубарев В.В. Взыск: Еремин С.С. Цена: 2 125 000,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.