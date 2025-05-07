ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 23 мая

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 07.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок — 21.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 23.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Здание, общ. пл. 18,1 кв. м., к/н: 50:17:0011013:453; Зем. уч., общ. пл. 1 008 кв. м., к/н: 50:17:0011013:222, адрес: МО, р-н Павлово-Посадский, д. Кузнецы, снт Химик, д. 158. П. 266-ПТ от 24.04.25. Собств.: Смирнов В. М. Взыск: Кочедыков И. К. Цена: 1 582 268,80р.



2. Жил. здание, общ. пл. 298,9 кв. м., к/н: 50:32:0050112:2656; гараж, общ. пл. 45,5 кв. м., к/н: 50:32:0050112:2672; баня, общ. пл. 42,1 кв. м., к/н: 50:32:0050112:2626; Зем. уч., общ. пл. 1905 +/- 31 кв. м., к/н: 50:32:0050112:1008; адрес: МО, Серпуховский р-н, д. Всходы, ДПК «Большие Всходы», д. 182. П. 268-ПТ от 24.04.25. Собств.: Чекрыгин Э. А. Взыск: АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления.

Цена: 22 484 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 59,2 кв. м., к/н: 50:23:0000000:143050, адрес: МО, г. Раменское, ул. Лесная, д. 25А, кв. 11. П. 278-ПТ от 24.04.25. Собств.: Байматов Ж. А. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 5 860 206,00р.



4. Зем. уч., общ. пл. 500 кв. м., к/н: 50:23:0050565:3146, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П. 269-ПТ от 24.04.25. Собств.: Мержоева М. Ш. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 264 000,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв. м., к/н: 50:31:0051101:153, адрес: МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Ветеран-2», уч. 153. П. 265-ПТ от 24.04.25. Собств.: Шункулов Р. У. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 621 600,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 41,1 кв. м., к/н: 50:46:0030102:1633, адрес: МО, г. Электросталь, пр-т Южный, д. 7, корп. 3, пом.8. П. 279-ПТ от 24.04.25. Собств.: Гук Н. В. Взыск: КПК Фонд Ипотечного Кредитования. Цена: 4 106 400,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 32,3 кв. м., к/н: 50:48:0010402:765, адрес: МО, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 19Б, кв. 17. П. 165-ПТ от 06.03.25. Собств.: Селезнев С. А. Взыск: ООО БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ. Цена: 5 905 800,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв. м., к/н: 50:04:0010602:4211, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. им. Константина Аверьянова, д. 22, кв. 1. П. 234-ПТ от 09.04.25. Собств.: Матвеев С. Л. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 471 715,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 42.4 кв. м., к/н: 50:52:0010204:1054, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 15, кв. 23. П. 229-ПТ от 02.04.25. Собств.: Исачков С. А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 3 060 000,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 87 кв. м., к/н: 50:64:0000000:19765, адрес: МО, г. Дзержинский ул. Угрешская д. 32, кв. 1336. П. 230-ПТ от 02.04.25. Собств.: Ившина В. Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 395 960,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 42.4 кв. м., к/н: 50:22:0000000:76070, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводской тупик, д. 7, кв. 22. П. 231-ПТ от 02.04.25. Собств.: Шаров Д. А., Шарова Е. Б. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 3 378 240,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 31,1 кв. м., к/н: 50:53:0010106:96, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 4, кв. 28. П. 239-ПТ от 09.04.25. Собств.: Петров В. С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 885 240,00р.



7. Жилой дом, общ. пл. 153 кв. м., к/н: 50:18:0070209:1582; Зем. уч., общ. пл. 611 кв. м., к/н: 50:18:0070209:742, адрес: МО, г. о. Можайский, д. Глазово, тер. ДПК Золотые пески, д. 40. П. 235-ПТ от 09.04.25. Собств.: Юдин А. Д. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 7 083 900,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 46,7 кв. м., к/н: 50:45:0040801:59, адрес: МО, г. Королев, ул. М. Цветаевой, д. 1Б, кв. 146. П. 240-ПТ от 09.04.25. Собств.: Урустамова Г. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 236 280,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв. м., к/н: 50:11:0010402:643, адрес: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, бул. Южный, д. 4, кв. 130. П. 238-ПТ от 09.04.25. Собств.: Блинников Р. А. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 5 814 000,00р.



10. Кв-ра, общ. пл. 127,9 кв. м., к/н: 50:11:0050501:2351, адрес: МО, г. о. Красногорск, п. Ильинское- Усово, пр-д Александра Невского, д. 7, кв. 55. П. 233-ПТ от 09.04.25. Собств.: Гридасова О. Е. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 18 615 680,00р.



Основание проведения торгов — постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) — ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 07.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок — 21.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 23.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвиж. имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 29,9 кв. м., к/н: 50:30:0000000:13590, адрес: МО, р-н. Егорьевский, г. Егорьевск, 40 лет Октября, д. 12, кв. 6. П. 277-ПТ от 24.04.25. Собств.: Буракова С. Ю. Взыск: АО «Тбанк». Цена: 1 540 232,80р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 27,4 кв. м., к/н: 50:09:0000000:132215, адрес: МО, р-н Клинский, г. Клин, ул. Чайковского, д. 67а, кв. 35. П. 177-ПТ от 13.03.25. Собств.: Назар Д. А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 142 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 31892 +/-125 кв. м., к/н: 50:39:0080203:127; Зем. уч., общ. пл. 26042 +/- 113 кв. м., к/н: 50:39:0080203:129, адрес: МО, Серебряно- Прудский р-н. П. 247-ПТ от 09.04.25. Собств.: Сопов С. И. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала — Центрально­ черноземный банк ПАО Сбербанк. Цена: 8 249 080,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,Окружной пр-д, 10А, стр. 3, ТЕЛ.: +7 933 202-40-20.