ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 декабря

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Тандем»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 24.12.2024г.



Дата, время проведения торгов –26.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:04:0010603:3529, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Маркова, д.4, кв.132. П. 2-ПТ от 09.12.24. Собств.: Звонилова Н.Г. Взыск: ПАО «Промсвязьбанк». Цена: 5 872 648,80р.



2. Кв-ра, общ. пл. 44 кв.м, к/н: 50:30:0060306:315, адрес: Московская область, Егорьевский район, пос. Рязановский, ул. Чехова, д. З, кв. 14. П. 24-ПТ от 09.12.24. Собств.: Нефедова Е.А. Взыск: Тетерин П.А. Цена: 1 684 000,00р.



3. Жил.дом, общ. пл. 107,6 кв.м., к/н: 50:08:0060308:1181, адрес: МО, Истринский р-н, д. Рожново, квартал 0060308, д. 1181; Зем.уч., общ. пл. 571кв.м., к/н: 50:08:0060308:325, адрес: МО, Истринский район, д. Рожново, уч. 4, д. 4, уч. 18Б. П. 17-ПТ от 09.12.24. Собств.: Павловская В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 570 700,00р.



4. Зем.уч., к/н: 50:21:0050403:238, общ. пл. 900 кв.м. +/- 10; Дом, общ. пл. 385.5 кв. м., к/н: 50:21:0050401:2382, адрес: МО, Ленинский м. р-н, с.п. Молоковское, д. Мисайлово, уч. 33/к. П. 8-ПТ от 09.12.24. Собств.: Хачатрян А.С. Взыск: Наконечный Ю.В. Цена:15 000 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 101 кв.м., к/н: 50:49:0000000:2040, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Пронина, д.7, кв.86. П. 7-ПТ от 09.12.24. Собств.: Громович Д.В. Взыск: ООО «СФО АЗИМУТ». Цена: 9 477 600,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 86,5 кв.м., к/н: 50:55:0010275:569, адрес: МО, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, к. 1, кв. 9. П. 13-ПТ от 09.12.24. Собств.: Самсонова Т.В. Взыск: АО «ДОМ.РФ». Цена: 6 142 400,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.12.2024г.



Дата окончания приема заявок – 24.12.2024г.



Дата, время проведения торгов –26.12.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 35 кв.м., к/н: 50:18:0000000:9970, адрес : М.О., г. Можайск, ул. 20 Января, д. 24, кв. 91. П. 1-ПТ от 09.12.24. Собств.: Левашова Г.И. Взыск: «Центральный» ПАО «Совкомбанк». Цена: 2 997 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 48.3, к/н: 50:55:0000000:22488, адрес: МО, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 17, кв. 55. П. 9-ПТ от 09.12.24. Собств.: Калашников К.В., Калашникова И.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 755 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 37,6 кв.м., к/н 50:13:0050118:1934, адрес: МО, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, дп. Зеленоградский, ул. Зеленый город, д. 3, кв. 139. П. 22-ПТ от 09.12.24. Собств.: Карпенко М.П., Карпенко Е.Н. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 5 486 208,00р.



4. Кв-ра, общ.пл. 73,5 кв.м., к/н: 50:05:0070504:206З, адрес: Московская область, Сергиево- Посадский район, г. Сергиево-Посад, Московское ш., д. 7. корп. 3, кв. 104. П. 19-ПТ от 09.12.24. Собств.: Гогохия С.В. Взыск: АО «Альфа-банк». Цена: 6 376 760,80р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, проезд Окружной, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.