ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 26 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 24.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –26.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Здание магазина, общ. пл. 1217.5 кв.м., к/н: 50:32:0010204:1620; Зем. уч., общ. пл. 470 кв.м., к/н: 50:32:0010205:7; Земельный участок, общ. пл. 199 кв.м., к/н: 50:32:0010205:441; Зем. уч., общ. пл. 100 кв.м., к/н: 50:32:0010205:62, адрес: МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Ленина, д. 1-б, пом. 1. П. 103-ПТ от 05.02.25. Собств.: ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 31 574 400,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1667, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 8, кв. 22. П. 105-ПТ от 05.02.25. Собств.: Золотарев П.Н. Взыск: ООО «СФО МЕРКУРИЙ». Цена:4 309 600,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 24.02.2025г.



Дата, время проведения торгов –26.02.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 32,2 кв.м., к/н: 50:29:0000000:45404, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 13Б, кв. 80. П. 104-ПТ от 05.02.25 Собств.: Масленников Д.М. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 2 550 400,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.