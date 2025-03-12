ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 27 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025г.



Дата окончания приема заявок – 25.03.2025г.



Дата, время проведения торгов –27.03.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв-е 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:45:0000000:35160, адрес: МО, г. Королев, ул. Мичурина, д. 8 кв. 60. П.149-ПТ от 26.02.25. Собств.: Семенова Ю.А. Взыск: ООО Сильные Фигуры. Цена: 4 000 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 607+/-17 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2839, адрес: МО, г.о. Щелково, п. Литвиново. П. 154-ПТ от 26.02.25. Собств.: Геворгян Э.Ц. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 454 500,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:05:0000000:31002, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Строителей, д. 1, кв. 14. П. 144-ПТ от 26.02.25. Собств.: Меняшева А.А. Взыск: АО «АЛЬФА-БАНК». Цена: 2 630 188,80р.



4. Кв-ра, общ. пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:13:0000000:52882, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 3, кв. 31. П. 160-ПТ от 06.03.25. Собств.: Катков О.А. Взыск: ФГКУ «Федеральное Управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих». Цена: 3 270 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 46 кв.м., к/н: 50:31:0060333:348, адрес: МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, п. дома отдыха Лопасня, ул. Зеленая, д.1, кв. 17. П. 162-ПТ от 06.03.25. Собств.: Мартынова А.А. Взыск: ОАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк. Цена: 2 019 200,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 98,1 кв.м., к/н: 50:26:0180427:1658, адрес: МО, Наро- Фоминский г.о., д. Мартемьяново, кв. 1. П. 156-ПТ от 06.03.25. Собств.: Безоян Р.С. Взыск: АО ГАЗПРОМБАНК. Цена: 6 550 647,20р.



7. Пом. жилое, общ. пл. 424,8 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3791, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Маслово, вл.1, д.34, блок 3. П. 141-ПТ от 25.02.25. Собств.: Быковская Д.С. Взыск: ИФНС №23 по г. Москве. Цена: 55 634 400,00р.



Изв-е 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1667, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 8, кв. 22. П. 105-ПТ от 05.02.25. Собств.: Золотарев П.Н. Взыск: ООО СФО МЕРКУРИЙ. Цена:3 663 160,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 68 кв.м., к/н: 50:10:0010405:2242, адрес: МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д.7, кв. 177. П. 124-ПТ от 11.02.25. Собств.: Никифоров Г.М. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 9 406 788,16р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:09:0070605:749, адрес: МО, г. Химки, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Подолино, уч. 146. П. 119-ПТ от 11.02.25. Собств.: Шалагинов А.А. Взыск: Гвоздик Д.А. Цена: 2 816 900,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:11:0020408:15166, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 15, кв. 442. П. 120-ПТ от 11.02.25. Собств.: Тармосинов Д.А. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 5 583 480,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 52,4 кв.м., к/н: 50:11:0020408:18497, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 8, кв. 254. П. 123-ПТ от 11.02.25. Собств.: Лагутина О.И. Взыск: ВТБ (ПАО). Цена: 6 823 120,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 52,2 кв.м., к/н: 50:13:0070213:1094, адрес: МО, г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 2 кв. 71. П. 117-ПТ от 11.02.25. Собств.: Ибрагимов И.З. Взыск: ПАО Банк Санкт-Петербург. Цена: 4 352 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:13:0060146:4898, адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30, кв. 16. П. 121-ПТ от 11.02.25. Собств.: Кемалов А.М. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 3 182 400,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025г.



Дата окончания приема заявок – 25.03.2025г.



Дата, время проведения торгов –27.03.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв-е 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 76/100 долей в праве общ. долевой собственности жил. кв-ры, общ. пл. 52,8 кв.м., к/н: 50:34:0000000:18327, из которых: 38/100 доли в праве собственности, принадлежит Кузнецову Сергею Анатольевичу; 38/100 долей в праве собственности, принадлежит Кузнецовой Елене Львовне, адрес: МО, г. Коломна, ул. Левшина, д. 28 А, кв. 2. П. 138-ПТ от 19.02.25. Собств.: Кузнецов С.А., Кузнецова Е.Л. Взыск: Кузнецова Н.И. Цена: 3 497 003,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.