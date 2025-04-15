ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 28.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –30.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:04:0010602:4211, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. им. Константина Аверьянова, д.22, кв.1. П. 234-ПТ от 09.04.25. Собств.: Матвеев С.Л. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 2 907 900,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 42.4 кв. м., к/н: 50:52:0010204:1054, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 15, кв. 23. П. 229-ПТ от 02.04.25. Собств.: Исачков С.А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 3 600 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 127,9 кв.м., к/н: 50:11:0050501:2351, адрес: МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское- Усово, пр-д Александра Невского, д. 7, кв. 55. П. 233-ПТ от 09.04.25. Собств.: Гридасова О.Е. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 21 900 800,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:11:0010402:643, адрес: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, бул. Южный, д. 4, кв. 130. П. 238-ПТ от 09.04.25. Собств.: Блинников Р.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 840 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:22:0010109:9106, адрес: МО, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ул. Наташинская, д. 12, кв. 170. П. 219-ПТ от 02.04.25. Собств.: Никитина М.В. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 7 650 400,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 87 кв.м., к/н: 50:64:0000000:19765, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, кв. 1336. П. 230-ПТ от 02.04.25. Собств.: Ившина В.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 877 600,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 42.4 кв.м., к/н: 50:22:0000000:76070, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводской тупик, д. 7, кв. 22. П. 231-ПТ от 02.04.25. Собств.: Шаров Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 974 400,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:53:0010106:96, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 4, кв. 28. П. 239-ПТ от 09.04.25. Собств.: Петров В.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 394 400,00р.



9. Зем. уч., общ. пл. 31892 +/-125 кв.м., к/н: 50:39:0080203:127; Зем. уч., общ. пл. 26042 +/- 113 кв.м., к/н: 50:39:0080203:129, адрес: МО, Серебряно- Прудский р-н. П. 247-ПТ от 09.04.25. Собств.: Сопов С.И. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Центрально­ черноземный банк ПАО Сбербанк. Цена: 9 704 800,00р.



10. Жил. дом, общ. пл. 153 кв.м., к/н: 50:18:0070209:1582; Зем. уч., общ. пл. 611 кв.м., к/н: 50:18:0070209:742, адрес: МО, г.о. Можайский, д. Глазово, тер. ДПК Золотые пески, д. 40. П. 235-ПТ от 09.04.25. Собств.: Юдин А.Д. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 8 334 000,00р.



11. Помещение, общ. пл. 75,4 кв.м., к/н: 50:20:0010112:10929, адрес: МО, г.о. Одинцово, д. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д.6, корп.1, пом.329. П. 237-ПТ от 09.04.25. Собств.: Федосенко С.Г. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 12 125 600,00р.



12. Кв-ра, общ. пл. 46,7 кв.м., к/н: 50:45:0040801:59, адрес: МО, г. Королев, ул. М. Цветаевой, д. 1Б, кв. 146. П. 240-ПТ от 09.04.25. Собств.: Урустамова Г. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 336 800,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:28:0010566:74, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д. 85, кв. 18. П.191-ПТ от 19.03.25. Собств.: Бондарь И.Б., Бондарь Б.В. Взыск: ООО ФК ФАРО. Цена: 4 037 500,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 263 +/- 6 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1222; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1427, адрес: МО, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, п. Подосинки. П.198-ПТ от 19.03.25. Собств.: Владимирова Т.А. Взыск: Газпромбанк (АО). Цена: 9 092 960,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:52:0010110:5868, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Левченко, д. 1, кв. 169. П.173-ПТ от 13.03.25. Собств.: Винокурова И.А., Винокуров Г.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 324 400,00р.



4. Жил. дом, общ. пл. 308,9 кв.м., к/н: 50:08:0000000:145695; Зем. уч., общ. пл. 2300 +/- 17 кв.м., к/н: 50:08:0090209:6, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, с. Новопетровское, ул. Советская, д. 35. П.178-ПТ от 13.03.25. Собств.: Крылов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 911 800,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м, к/н: 50:22:0010302:5710, адрес: МО, р-н. Люберецкий, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 373 А, кв. 38. П.187-ПТ от 19.03.25. Собств.: Колесова Л.Ю., Колесов А.В., Мезина А.О. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 4 086 120,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 47,6 кв. м., к/н: 50:57:0000000:18507, адрес: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 41, пом. 5. П.181-ПТ от 13.03.25. Собств.: Казаченко Е.П. Взыск: НАО Сбербанк России. Цена: 1 812 200,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 38,9 кв.м., к/н: 50:22:0000000:121692, адрес: МО, г. Котельники мкр. Парковый, д. 1, корп. 7, кв. 126. П.199-ПТ от 19.03.25. Собств.: Королева А.В. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 5 151 000,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:12:0100702:1436, адрес: МО, р-н Мытищинский, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 5, кв. 19. П.171-ПТ от 13.03.25. Собств.: Макарова И.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 604 960,00р.



9. Здание, общ. пл. 170,8 кв.м., к/н: 50:20:0080413:693; Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:20:0080413:259, адрес: МО, p-он. Одинцовский, д. Андрианково, тер. СНТ Андрианково-1. П.176-ПТ от 13.03.25. Собств.: Кропина М.Ю. Взыск: Королев Д.А. Цена: 3 570 000,00р.



10. Жил. дом, общ.пл. 429,50 кв.м., к/н: 50:05:0040303:328, зем. уч., общ. пл.1200 кв.м., к/н: 50:05:004 0303:0112, адрес: МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Грибоедова, д. 4а. П.194-ПТ от 19.03.25. Собств.: Волков А.Б. Взыск: АСВ КУ АКИБ Образование (АО). Цена: 11 523 365,00р.



11. Жил. дом, общ. пл. 242,70 кв.м., к/н: 50:05:0040303:324, зем. уч., общ. пл. 2407 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:004 0303:113, адрес: МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Грибоедова, д. 2а. П.192-ПТ от 19.03.25. Собств.: Волкова Н.В. Взыск: АСВ КУ АКИБ Образование (АО). Цена: 9 427 180,00р.



12. Комната, общ. пл. 17,2 кв. м., к/н: 50:14:0050501:2268, адрес: МО, г. Щелково, 1 Советский пер., д. 30, корп. 1, к. 64. П.184-ПТ от 13.03.25. Собств.: Лиханова В.А., Лиханов И.Р. Взыск: МО Среднерусский банк ПAO Сбербанк России. Цена: 1 087 065,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 28.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –30.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 29,9 кв.м., к/н: 50:19:0000000:9765, адрес: МО, Рузский р-н, Старорузский с.о., кур. Дорохово д.16, кв.24. П. 236-ПТ от 09.04.25. Собств.: Лопашов В.А. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 1 225 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



2. Зем. уч., общ. пл. 1800 кв.м., к/н: 50:34:0050209:288. адрес: МО, Коломенский г.о., пос. Индустрия, ул. Сиреневая, д. 11. П.172-ПТ от 13.03.25. Собств.: Курилин С.В., Курилина М.В. Взыск: Вергун Е.С. Цена: 659 409,60р.



3. 1/3 доля в праве на кв-ру, общ. пл. 56 кв.м., к/н: 50:64:0020108:1735, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 16, кв. 28. П.182-ПТ от 13.03.25. Собств.: Прусова К.А. Взыск: Борисенко О.В. Цена: 1 275 000,00р.



4. Кв-ра, 1/4 доли в жил. пом., общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:22:0010101:1653, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 42, кв. 15. П.159-ПТ от 06.03.25. Собств.: Ветрук К.Д. Взыск: Коробова М.П. Цена: 850 000,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.