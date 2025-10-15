ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 28.10.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 30.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 33,9 кв.м., к/н: 50:50:0040214:1666, адрес: МО, Балашиха, мкр. Саввино, ул. Народного Ополчения, д. 8, кв. 243. П.624-ПТ от 05.09.25. собств.: Тумандейкин Р.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 608 800,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 310 +/-9 кв.м., к/н: 50:15:0011209:118; Жилой дом, общ. пл. 155,5 кв.м., к/н: 50:15:0011209:730, адрес: МО, г. Балашиха, тер. ПК СТ Металлург-1, д.148. П.625-ПТ от 05.09.25. Собств.: Морозов О.В. Взыск: ООО Служба экономической безопасности Альянс. Цена: 7 000 000,00р.

3. Зем. уч., общ. пл. 600+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110223:2416, адрес: МО, г. Домодедово, д. Косино. П.664-ПТ от 26.09.25. Собств.: Алиасхабова Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 590 400,00р.

4. Зем. уч., общ. пл. 615+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16711, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Матчино. П.667-ПТ от 26.09.25. Собств.: Керимова Н.Г.кызы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 481 500,00р.

5. Зем. уч., общ. пл. 2300 кв.м., к/н: 50:04:0140603:131, адрес: МО, Дмитровский р-н, с.о Зареченский, д. Насадкино, д. 15. П.689-ПТ от 01.10.25. Собств.: Рябцев А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 887 200,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 53,9 кв.м., к/н: 50:35:0030404:958, адрес: МО, Луховицкий р-н, п. Орешково, ул. Луговая, д. 7, кв. 24. П.662-ПТ от 26.09.25. Собств.: Корягин И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 403 200,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 31,3 кв.м., к/н: 50:22:0010108:9655, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. С.П. Попова, д. 6, кв. 9. П.653-ПТ от 19.09.25. Собств.: Ионова Т.А. Взыск: ООО Афанасьевсикй-7. Цена: 4 895 200,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 76,8кв.м., к/н: 50:22:0010302:10919, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 6, стр. 1, кв. 465. П.640-ПТ от 19.09.25. Собств.: Некрасов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 092 800,00р.,

9. Зем. уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:606, адрес: МО, Можайский р-н. П.668-ПТ от 26.09.25. Собств.: Мишина П.Д. Взыск: ОАО «Сбербанк России». Цена: 263 200,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:20:0030115:2448 , адрес: МО, г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 6, кв. 27. П.657-ПТ от 26.09.25. Собств.: Месропян В.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 7 755 252,00р.

11. Кв-ра, общ. пл. 37,8кв.м., к/н: 50:24:0000000:55826, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Южная, д. 19, кв. 66. П.641-ПТ от 19.09.25. Собств.: Новикова Д.В. Собств.: Новикова Д.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 976 492,80р.

12. Кв-ра, общ. пл. 30,4 кв.м., к/н: 50:55:0030803:234, адрес: МО, г. Подольск, ул. Чехова, д.10, кв.68. П.656-ПТ от 19.09.25. Собств.: Пронина О.А. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 2 296 400,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 49,5кв.м., к/н: 50:27:0020331:2065, адрес: МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, пос. Кузнечики, д.6, кв.23. П.648-ПТ от 19.09.25. Собств.: Нидзий А.М. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 6 926 000,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 25,1 кв.м., к/н: 50:43:0040302:434, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 12 кв. 174. П.676-ПТ от 07.10.25. Собств.: Прохоров С.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 700 800,00р.

15. Кв-ра, общ. пл. 29,60 кв.м., к/н: 50:65:0040203:479, адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 29, кв. 32. П.677-ПТ от 07.10.25. Собств.: Мишановски В.Н. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 1 872 000,00р.

16. Кв-ра, общ. пл. 45кв.м., к/н 50:56:0010104:193, адрес: МО, г. Климовск, пр-д Спортивный, д. 7, кв. 39. П.644-ПТ от 19.09.25. Собств.: Медведев И.В., Медведева Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 289 600,00р.

17. Кв-ра, общ. пл. 56,9 кв.м., к/н: 50:05:0020241:398, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский р-н, д. Шабурново, д. 16, кв.35. П.649-ПТ от 19.09.25. Собств.: Очилова Н.А., Юлдошев Р.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 434 472,20р.

18. Зем. уч., обш. пл. 2500+/-18 кв. м., к/н: 50:31:0060218:2702, адрес: МО, г.о Чехов, д. Карьково, уч. 86. П.658-ПТ от 26.09.25. Собств.: Щетинин С.О. Взыск: Управление ФНС России по Республике Хакасия. Цена: 2 536 000,00р.

19. Кв-ра, общ. пл. 66,6 кв.м., к/н: 50:53:0020102:672, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 4, кор. 2, кв. 195. П.674-ПТ от 07.10.25. Собств.: Сафаров Р.Ш., Сафарова Н.М. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 5 414 129,60р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 38.2 кв.м., к/н: 50:04:0000000:23953, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 26, кв. 10. П.583-ПТ от 25.08.25. Собств.: Бондарев И.Н. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 3 820 920,00р.

2. Жил. дом, общ. пл. 91,2 кв.м., к/н: 50:04:0000000:78708; Зем. уч., общ. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0180505:675, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/о Кузяевский, с. Игнатово, д. 242 (57). П.591-ПТ от 25.08.25. Собств.: Кулакова Н.Н. Взыск: ПАО «Совкомбанк». Цена: 7 492 920,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 69,9кв.м., к/н: 50:08:0000000:84090, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Мира, д. 8, кв. 64. П. 578-ПТ от 14.08.25. Собств.: Хлгатян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 926 880,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:22:0010203:2977, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 4, кв. 34. П.585-ПТ от 25.08.25. Собств.: Вольнов И.А. Взыск: ПАО «АК Барс» Банк. Цена: 4 473 720,00р.

6. Жил. дом, общ. пл. 147 кв.м., к/н: 50:13:0040338:2458; Зем. уч., общ. пл. 176 +/-9кв.м., к/н: 50:13:0040338:2330, адрес: МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, ДНП «Пестовские дачи», уч. 150/2. П. 629-ПТ от 12.09.25. Собств.: Гончаров А.Я. Взыск: Минакова Ю.Ю. Цена: 11 050 000,00р.

7. Зем. уч., общ. пл. 605+/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1313, адрес: МО, Раменский p-он, с/п Ульянинское, Зем. уч. расположен в восточной части кадастрового квартала. П.584-ПТ от 25.08.25. Собств.: Абасова П.А. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 237 320,00р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1632+/-28 кв.м., к/н: 50:23:0040552:578, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Холуденево. П. 637-ПТ от 12.09.25. Собств.: Нагаев К.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 048 840,00р.

9. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:58:0040503:1150, адрес: МО, г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 37, кв. 50. П. 622-ПТ от 05.09.25. Собств.: Мещеряков А.С. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 929 567,84р.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. 1/2 доли кв-ры, общ. пл. 46,6 кв.м., к/н: 50:15:0000000:53621, адрес: МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодежная, д. 3, кв. 39. П.613-ПТ от 05.09.25. Собств.: Ширяев А.Н. Взыск: ООО ПКО СЭБ Альянс. Цена: 2 442 560,00р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 810 кв.м., к/н: 50:07:0060305:177, адрес: МО, Волоколамский р-н, д. Иванцево, д.7. П.551-ПТ от 11.08.25. Собств.: Магомедхабибова С.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 256 360,00р.

2. Земельные участки: 1) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2814; 2) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2827; 3) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2828; 4) общ. пл. 880+/-10,38 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2829; 5) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2830, (полное наименование см. в извещении); адрес: МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское. П.607-ПТ от 01.09.25. Собств.: Сурков Я.Н. Взыск: Журавлев С.В. Цена: 5 174 987,85р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр. 3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.