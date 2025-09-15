ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.09.2025г.



Дата окончания приема заявок – 26.09.2025г.



Дата, время проведения торгов –30.09.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 38.2 кв.м., к/н: 50:04:0000000:23953, адрес: МО, Дмитровский р-н, рп. Некрасовский, ул. Ушакова, д. 26, кв. 10. П.583-ПТ от 25.08.25. Собств.: Бондарев И.Н. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 495 200,00р.



2. Жилой дом, общ. пл. 91,2 кв.м., к/н: 50:04:0000000:78708; Зем. уч., общ. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0180505:675, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/о Кузяевский, с. Игнатово, д. 242 (57). П.591-ПТ от 25.08.25. Собств.: Кулакова Н.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 815 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:22:0010203:2977, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 4, кв. 34. П.585-ПТ от 25.08.25. Собств.: Вольнов И.А. Взыск: ПАО АК Барс Банк. Цена: 5 263 200,00р.



4. Нежилое помещение, общ. пл. 130 кв.м., к/н: 50:22:0050102:7236, адрес: МО, г. Котельники, 2-й Покровский пр-д, д. 14, корп. 1, пом. 5-10. П.604-ПТ от 01.09.25. Собств.: Кирпиченкова А.С. Взыск: КБ Республиканский Кредитный Альянс. Цена: 10 000 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:64:0020106:2682, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 11, кв. 109. П.609-ПТ от 01.09.25. Собств.: Кузнецова Е.Н. Взыск: ООО ИЦ Олимп. Цена: 6 497 000,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 783 +/- 9,79 кв.м., к/н: 50:16:0102015:1592, адрес: МО, г. Ногинск, д. Боково. П. 534-ПТ от 31.07.25. Собств.: Мкртчян К.Э. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 912 354,30р.



7. Кв-ра, общ. пл. 42,8кв.м., к/н: 50:20:0070227:2967, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 7, кв. 16. П.557-ПТ от 11.08.25. Собств.: Алибалаева Д.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 678 400,00р.



8. Зем. уч., общ. пл. 605+/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1313, адрес: МО, Раменский p-он, с/п Ульянинское, Зем. уч. расположен в восточной части кадастрового квартала. П.584-ПТ от 25.08.25. Собств.: Абасова П.А. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала- Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 279 200,00р.



9. Зем. уч., общ. пл. 700кв.м., к/н: 50:33:0020152:1085, адрес: МО, Ступинский р-н, в 100 метрах к северу-востоку от д. Кишкино. П.549-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мамедов С.В. Взыск: Мамедов Н.Ш. оглы. Цена: 500 000,00р.



10. Зем. уч., общ. пл. 633 +/-18 кв.м., к/н: 50:33:0010289:474, адрес: МО, Ступинский р-н. П.561-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мальсагов А.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 389 600,00р.



11. Зем. уч., общ. пл. 1200 +/- 24 кв.м., к/н: 50:33:0030311:109, адрес: МО, Ступинский р-н, п. Малино, уч. 72. П.593-ПТ от 25.08.25. Собств.: Мыцык А.А. Взыск: АО «Россельхозбанк» в лице регионального филиала - «Центр розничного и малого бизнеса». Цена: 792 800,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 56,2кв.м., к/н: 50:04:0000000:48615, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 44, кв. 284. П.552-ПТ от 11.08.25. Собств.: Догонина К.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 234 760,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 61кв.м., к/н: 50:04:0101706:655, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Курово, ул. 2-я Рябиновая, д. 3, кв. 26. П. 576-ПТ от 14.08.25. Собств.: Федотова Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 180 920,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 23,1 кв.м., к/н: 50:45:0010150:924, адрес: МО, г. Королев, ул. Полевая, д. 11, к. 2, кв. 73. П. 474-ПТ от 07.07.25. Собств.: Турчинский Н.Н. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 3 310 240,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 62,6кв.м., к/н: 50:49:0020109:1248, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78, корп. 5, кв. 32. П.564-ПТ от 14.08.25. Собств.: Хрипунова Н.А. Взыск: ООО Фрегат. Цена: 3 959 640,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 51,2 кв.м., к/н: 50:48:0010406:133, адрес: МО, г. Реутов, ул. Новая, д.10, кв.144. П.499-ПТ от 18.07.25. Собств.: Комаровская Д.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 8 010 400,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 628 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:809, адрес: МО, Сергиево - Посадский р-н, с. Бужаниново. П.532-ПТ от 31.07.25. Собственник: Нигмонов Ф.Д. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 293 080,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Земельные участки: 1) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2814; 2) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2827; 3) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2828; 4) общ. пл. 880+/-10,38 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2829; 5) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2830; 6) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2831; 7) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2832; 8) общ. пл. 1162+/-11,93 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2833; 9) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2834; 10) общ. пл. 600+/-8,57 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2835, адрес: МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское. П.607-ПТ от 01.09.25. Собств.: Сурков Я.Н. Взыск: Журавлев С.В. Цена: 6 088 221,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 86,1 кв.м., к/н: 50:52:0010110:347, адрес: МО, г. Жуковский, ул. С.Н. Анохина, д. 5, кв. 36. П. 462-ПТ от 01.07.25. Собств.: Быкова А.А. Взыск: ООО ПКО СЭБ «Альянс». Цена: 10 911 450,00р.



2. Кв-ра, 1/2 доля собственности, общ. пл. 92,9 кв.м., к/н: 50:40:0020107:2144, адрес: МО, г. Дубна, ул. академика Б.М. Понтекорво, д. 6, кв. 64. П. 463-ПТ от 01.07.25. Собств.: Емельянова Е.Н. Взыск: Елагина И.В. Цена: 8 483 000,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 702+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:665, адрес: Московская область, Можайский р-н. П.516-ПТ от 29.07.25. Собств.: Савельев В.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 170 425,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 32,3кв.м., к/н: 50:36:0050105:511, адрес: МО, Озерский р-н, с. Полурядинки, д. 2, кв. 7. П.563-ПТ от 14.08.25. Собств.: Хмельницкий Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 998 920,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.