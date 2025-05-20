ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 4 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.05.2025г.



Дата окончания приема заявок – 02.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –04.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:53:0020103:207, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 22, кв. 35. П. 303-ПТ от 12.05.25. Собств.: Щербаков А.О. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 885 339,20р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0050311:59, адрес: МО, Одинцовский р-н, с/о Аксиньинский в р-не дер. Палицы, СНТ Поляна, уч.4. П. 288-ПТ от 12.05.25. Собств.: Вагина О.А. Взыск: Кузьмина Т.Л. Цена: 3 584 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 93,6 кв.м., к/н: 50:20:0020109:4557, адрес: МО, Одинцовский р-н, г/п Новоивановское, рп. Новоивановское, Можайское ш., д. 52, кв. 457. П. 298-ПТ от 12.05.25. Собств.: Филиппов А.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 14 912 000,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 58.5 кв.м., к/н: 50:20:0010336:16178, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 113, кв. 33. П. 311-ПТ от 12.05.25. Собств.: Ленских Т.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 8 072 000,00р.



5. Жил. стр-е, общ. пл. 129,6 кв.м., к/н: 50:27:0020556:775; хозблок, общ. пл. 54,6 кв.м., к/н: 50:27:0020556:1031; зем. уч-к, общ. пл. 681 кв.м., к/н: 50:27:0020556:105, адрес: МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, вблизи пос. Быково, СНТ Быково, уч. 7-54. П. 309-ПТ от 12.05.25. Собств.: Акертава Л.Д. Взыск: АО ТРОЙКА-Д БАНК в лице КУ - ГК АСВ. Цена: 11 185 793,60р.



6. Зем. уч., общ. пл. 605 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1263, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Ульянинское. П. 286-ПТ от 12.05.25. Собств.: Никитин Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 205 600,00р.



7. Зем. уч., общ. пл. 830 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2793, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П. 289-ПТ от 12.05.25. Собств.: Бушуев Н.В. Взыск: Москаленко И.А. Цена: 916 320,00р.



8. Зем. уч., общ. пл. 500+/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3109, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П. 291-ПТ от 12.05.25. Собств.: Упорникова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 203 200,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:14:0050301:361, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заречная, д.8, корп.1, кв.222. П. 302-ПТ от 12.05.25. Собств.: Гуреев М.С. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 056 800,00р.



10. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:14:0030101:1169, адрес: МО, г.о. Щелково, тер. Литвиново Парк, ул. 1-я Линия, з/у 51. П. 308-ПТ от 12.05.25. Собств.: Рамазанова А.Г. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 980 800,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 41 кв.м., к/н: 50:50:0020121:3891, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 34, кв. 76. П. 256-ПТ от 16.04.25. Собств.: Аверина М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 905 240,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 55,3 кв.м., к/н: 50:16:0601079:574, адрес: МО, Ногинский р-н, г.п. Старая Купавна, с. Бисерово, мкр. Новое Бисерово-2, д.6, кв.139. П. 251-ПТ от 16.04.25. Собств.: Горбатов Д.В., Горбатова Е.А. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 915 720,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1050 +/- 2 кв.м., к/н: 50:05:0010512:110, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не ур. Александровка, северо-западная часть кад. кв. 50:05:0010512. П.258-ПТ от 16.04.25. Собств.: Родионова М.Н. Взыск: Сударева Н.В. Цена: 202 430,05р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.05.2025г.



Дата окончания приема заявок – 02.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –04.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:37:0020408:113, адрес: МО, Каширский р-н, д. Корытня. П. 284-ПТ от 12.05.25. Собств.: Козленков Е.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 539 200,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 79,4 кв.м., к/н: 50:19:0040510:1345, адрес: МО, Рузский р-н, п. Дорохово, ул. Виксне, д. 14, кв.51. П. 307-ПТ от 12.05.25. Собств.: Ибрагимов А.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 868 800,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1006 +/- 11 кв.м., к/н: 50:01:0010105:1095, адрес: МО, Талдомский р-н, тер. Квашенковский с.о., д. Маклаково. П.296-ПТ от 12.05.25. Собств.: Кузина Е.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 334 400,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 15030 +/- 86 кв.м., к/н: 50:39:0020201:109, адрес: МО, Серебряно- Прудский р-н. П. 241-ПТ от 09.04.25. Собств.: Поляков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 586 040,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.