ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 6 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2025г.



Дата окончания приема заявок – 04.03.2025г.



Дата, время проведения торгов –06.03.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:11:0020408:15166, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Сходненская, д. 15, кв. 442. П. 120-ПТ от 11.02.25. Собств.: Тармосинов Д.А. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 6 568 800,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 52,4 кв.м., к/н: 50:11:0020408:18497, адрес: МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 8, кв. 254. П. 123-ПТ от 11.02.25. Собств.: Лагутина О.И. Взыск: ВТБ (ПАО). Цена: 8 027 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 68 кв.м., к/н: 50:10:0010405:2242, адрес: МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д.7, кв. 177. П. 124-ПТ от 11.02.25. Собств.: Никифоров Г.М. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 11 066 809,60р.



4. Зем. уч., общ. пл. 1500 кв.м., к/н: 50:09:0070605:749, адрес: МО, г. Химки, с/п Кутузовское, д. Подолино, уч. 146. П. 119-ПТ от 11.02.25. Собств.: Шалагинов А.А. Взыск: Гвоздик Д.А. Цена: 3 314 000,00р.



5. Комната, общ. пл. 23,8 кв.м., к/н: 50:14:0050801:670, адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. 8 Марта, д.23, кв.50. П. 118-ПТ от 11.02.25. Собств.: Зиновьева Т.А. Взыск: ООО ПКО Айди Коллект. Цена: 2 797 156,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 52,2 кв.м., к/н: 50:13:0070213:1094, адрес: МО, г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 2 кв. 71. П. 117-ПТ от 11.02.25. Собств.: Ибрагимов И.З. Взыск: ПАО Банк Санкт-Петербург. Цена: 5 120 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:13:0060146:4898, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30, кв. 16. П. 121-ПТ от 11.02.25. Собств.: Кемалов А.М. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 3 744 000,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:50:0020307:136, адрес: Железнодорожный, ш. Носовихинское, д. 8, кв. 20. П.73-ПТ от 22.01.25. Собств.: Мельников Ю.Н. Взыск: РФ АО Россельхозбанк- ЦРМБ. Цена: 3 975 280,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:22:0050101:1676, адрес: МО, г. Котельники, ул. Новая, д. 17а, кв. 94. П.83-ПТ от 22.01.25. Собств.: Акматова Э.К. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 6 278 440,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 52.2 кв.м., к/н 50:09:0000000:122210, адрес: МО, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 45, кв. 18. П. 12-ПТ от 09.12.24. Собств.: Пискунова Н.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 905 640,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:22:0060107:3418, адрес: МО, г. Люберцы, п. Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 33, кор. 5, кв. 65. П.79-ПТ от 22.01.25. Собств.: Нурутдинова А.И. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 3 121 200,00р.



5. Право требования по договору долевого строительства №95/г2 от 28 марта 2019 года, общ. пл. 69,2 кв.м., адрес: МО, г. Щелково, ул. Центральная, д.16. П.77-ПТ от 22.01.25. Собств.: Карулина Н.Н. Взыск: ООО ПрогресСервис. Цена: 7 317 971,30р.



6. 3/5 доли в праве собственности квартиры, общ. пл. 96,8 кв.м., к/н: 50:20:0040904:399, адрес: МО, Одинцовский район, с.п. Успенское, с. Успенское, д. 34, кв. 64. П.59-ПТ от 27.12.24. Собств.: Милаш М.В. Взыск: Стеблин С.В. Цена: 4 883 080,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 158,9 кв.м., к/н: 50:64:0000000:3186, адрес: МО, г.о. Люберцы, Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, кв. 531. П.74-ПТ от 22.01.25. Собств.: Казубский С.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 20 896 986,50р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.