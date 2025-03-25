ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.03.2025г.



Дата окончания приема заявок – 07.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –09.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:28:0010566:74, МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая, д. 85, кв. 18. П.191-ПТ от 19.03.25. Собств.: Бондарь И.Б., Бондарь Б.В. Взыск: ООО ФК ФАРО. Цена: 4 750 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 263 +/- 6 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1222; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1427, адрес: МО, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, п. Подосинки. П.198-ПТ от 19.03.25. Собств.: Владимирова Т.А. Взыск: Газпромбанк (АО). Цена: 10 697 600,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:52:0010110:5868, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Левченко, д. 1, кв. 169. П.173-ПТ от 13.03.25. Собств.: Винокурова И.А., Винокуров Г.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 264 000,00р.



4. Жил. дом, общ. пл. 308,9 кв.м., к/н: 50:08:0000000:145695; Зем. уч., общ. пл. 2300 +/- 17 кв.м., к/н: 50:08:0090209:6, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Новопетровское, с. Новопетровское, ул. Советская, д. 35. П.178-ПТ от 13.03.25. Собств.: Крылов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 308 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:45:0000000:50755, адрес: МО, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 1 кв. 24. П.180-ПТ от 13.03.25. Собств.: Здорнов П.В., Здорнова О. Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 306 204,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 31,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:21680, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, п. Булатниковское, р.п. Лопатино, ул. Сухановская, д. 23, кв. 173. П.158-ПТ от 06.03.25. Собств.: Чулкова А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 988 209,70р.



7. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м, к/н: 50:22:0010302:5710, адрес: Московская обл, р-н. Люберецкий, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 373 А, кв. 38. П.187-ПТ от 19.03.25. Собств.: Колесова Л.Ю., Колесов А.В., Мезина А.О. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 4 807 200,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 38,9 кв.м., к/н: 50:22:0000000:121692, адрес: МО, г. Котельники мкр. Парковый, д. 1, корп. 7, кв. 126. П.199-ПТ от 19.03.25. Собств.: Королева А.В. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 6 060 000,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:12:0100702:1436, адрес: МО, р-н Мытищинский, г. Мытищи, ул. Терешковой, д. 5, кв. 19. П.171-ПТ от 13.03.25. Собств.: Макарова И.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 5 417 600,00р.



10. Здание, общ. пл. 170,8 кв.м., к/н: 50:20:0080413:693; Зем. уч., общ. пл. 800 кв.м., к/н: 50:20:0080413:259, адрес: МО, p-он. Одинцовский, д. Андрианково, тер. СНТ Андрианково-1. П.176-ПТ от 13.03.25. Собств.: Кропина М.Ю. Взыск: Королев Д.А. Цена: 4 200 000,00р.



11. Жил. дом, общ. пл. 242,70 кв.м., к/н: 50:05:0040303:324, зем. уч., общ. пл. 2407 +/- 17 кв.м., к/н: 50:05:004 0303:113, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Грибоедова, д. 2а. П.192-ПТ от 19.03.25. Собств.: Волкова Н.В. Взыск: АСВ КУ АКИБ Образование (АО). Цена: 11 090 800,00р.



12. Жил. дом, общ.пл. 429,50 кв.м., к/н: 50:05:0040303:328, зем. уч., общ. пл.1200 кв.м., к/н: 50:05:004 0303:0112, адрес: МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Грибоедова, д. 4а. П.194-ПТ от 19.03.25. Собств.: Волков А.Б. Взыск: АС В КУ АКИБ Образование (АО). Цена: 13 556 900,00р.



13. Кв-ра, общ. пл. 30,2 кв.м., к/н: 50:31:0040103:126, адрес: МО, Чеховский р-н, г. Чехов- 4, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 65. П.201-ПТ от 19.03.25. Собств.: Козырев В.Е. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена 6 2 986 000,00р.



14. Комната, общ. пл. 17,2 кв. м., к/н: 50:14:0050501:2268, адрес: МО, г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 30, корп. 1, к. 64. П.184-ПТ от 13.03.25. Собств.: Лиханова В.А., Лиханов И.Р. Взыск: МО Среднерусский банк ПAO Сбербанк России. Цена: 1 278 900,00р.



15. Кв-ра, общ. пл. 29.9 кв.м., к/н: 50:46:0050201:3184, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 15, кв. 94. П.183-ПТ от 13.03.25. Собств.: Поликарпова А.О. Взыск: ПАО Сбербанк России в лице филиала - Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 2 354 490,00р.



Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Жил. дом, общ. пл. 83,5 кв.м., к/н: 50:28:0110221:1957; Зем. уч., общ. пл. 785 кв.м., к/н: 50:28:0110221:639, адрес: МО, г. Домодедово, д. Шишкино, тер. Шишкино -3, д. 2. П. 132-ПТ от 19.02.25. Собств.: Карапунарлы В.П. Взыск: ПАО КБ Центр-инвест. Цена: 4 678 434,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 40,7 кв. м, к/н: 50:38:0020220:611, адрес: МО, Зарайский р-н, п. Масловский, ул. Центральная, д. 11, кв. 11. П. 133-ПТ от 19.02.25. Собств.: Кузьмина Е.Н. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 311 205,92р.



3. Жил. дом, общ. пл. 425,4 кв.м., к/н: 50:08:0040302:789; Зем. уч., общ. пл. 2126 кв.м., к/н: 50:08:0040335:29, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Ермолинское, д. Алексино, ул. Северная, д. 22. П.128-ПТ от 19.02.25. Собств.: Волошина М.Ю. Взыск: ПАО «Сбербанк России». Цена: 36 040 680,00р.



4. Зем. уч., общ. пл. 647 +/- 18 кв.м., к/н: 50:05:0020119:151, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с.о. Шабурновский, в р-не д. Садовниково. П. 127-ПТ от 19.02.25. Собств.: Исунц Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 206 720,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.03.2025г.



Дата окончания приема заявок – 07.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –09.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 797 +/- 20 кв.м., к/н: 50:29:0030213:913, адрес: МО, Воскресенский р-н, расположен в юго-западной части кадастрового квартала 50:29:0030213. П.179-ПТ от 13.03.25. Собств.: Ермолаева Е.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 815 200,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1800 кв.м., к/н: 50:34:0050209:288. адрес: МО, Коломенский г.о., п. Индустрия, ул. Сиреневая, д. 11. П.172-ПТ от 13.03.25. Собств.: Курилин С.В., Курилина М.В. Взыск: Вергун Е.С. Цена: 775 776,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 47,6 кв. м., к/н: 50:57:0000000:18507, адрес: МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 41, пом. 5. П.181-ПТ от 13.03.25. Собств.: Казаченко Е.П. Взыск: НАО Сбербанк России. Цена: 2 132 000,00р.



4. 1/3 доля в праве на квартиру, общ. пл. 56 кв.м., к/н: 50:64:0020108:1735, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 16, кв. 28. П.182-ПТ от 13.03.25. Собств.: Прусова К.А. Взыск: Борисенко О.В. Цена: 1 500 000,00р.



5. Кв-ра, 1/4 доли в жилом помещении, общ. пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:22:0010101:1653, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 42, кв. 15. П.159-ПТ от 06.03.25. Собств.: Ветрук К.Д. Взыск: Коробова М.П. Цена: 1 000 000,00р.



Изв. 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение, общ. пл. 53.1 кв.м., к/н: 50:12:0101401:3658, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 47, корп. 2, кв. 51. П. 136-ПТ от 19.02.25. Собств.: Сердюк С.В. Взыск: Рапецкая В.Е. Цена: 2 490 160,00р.



2. 1/2 доля в праве собственности на Жил. дом, общ. пл. 53,4 кв.м., к/н: 50:05:0040205:19, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. ОРГРЭС, д. 12. П. 129-ПТ от 19.02.25. Собств.: Щукин А.Н. Взыск: Дударев С.И. Цена: 379 100,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.