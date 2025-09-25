ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.09.2025г.



Дата окончания приема заявок – 07.10.2025г.



Дата, время проведения торгов –09.10.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 37,3 кв.м., к/н: 50:21:0080105:12650, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», Северный квартал, д.24, кв. 550. П.589-ПТ от 25.08.25. Собств.: Тетерина М.С. Взыск: АКБ «Абсолют Банк». Цена: 2 580 000,80р.



2. Жилой дом, общ. пл. 147 кв.м., к/н: 50:13:0040338:2458; Зем. уч., общ. пл. 176 +/-9кв.м., к/н: 50:13:0040338:2330, адрес: МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, ДНП «Пестовские дачи», уч. 150/2. П. 629-ПТ от 12.09.25. Собств.: Гончаров А.Я. Взыск: Минакова Ю.Ю. Цена: 13 000 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:58:0040503:1150, адрес: МО, г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 37, кв. 50. П. 622-ПТ от 05.09.25. Собств.: Мещеряков А.С. Взыск: АО «Тбанк». Цена: 3 446 550,40р.



4. Зем. уч., общ. пл. 1632+/-28 кв.м., к/н: 50:23:0040552:578, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Холуденево. П. 637-ПТ от 12.09.25. Собств.: Нагаев К.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 410 400,00р.



5. Жилой дом, общ. пл. 51,4кв.м., к/н: 50:33:0000000:96996; Зем. уч., общ. пл. 558 +/- 16 кв.м., к/н: 50:33:0000000:93121, адрес: МО, г.о. Ступино, д. Полушкино, тер. СНТ «Топаз». П.627-ПТ от 12.09.25. Собств.: Момотенко И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 676 800,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 31,3 кв.м., к/н: 50:21:0080105:12350, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», кв-л Северный, д.24, кв.249. П.635-ПТ от 12.09.25. Собств.: Кулиш И. Г. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 563 200,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 608 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1447, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Введенское. П. 570-ПТ от 14.08.25. Собств.: Мамедов Э.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 469 710,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1263, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Введенское. П.572-ПТ от 14.08.25. Собств.: Иванова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 481 950,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 174,3 кв.м., к/н: 50:21:0010108:322, Зем. уч., общ. пл. 362 кв.м., к/н: 50:21:0030208:482, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, мкр-н Новый, 1-й Калиновский проезд, д.3, кв.2. П.522-ПТ от 29.07.25. Собств.: Манунина И.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 13 668 000,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 70,8кв.м., к/н: 50:12:0100805:13448, адрес: МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 363. П.547-ПТ от 11.08.25. Собств.: Косова В.С., Косов А.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 558 880,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 49,8 кв.м., к/н: 50:16:0602004:2612, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Чкалова, д. 8, кв. 53. П.488-ПТ от 11.07.25. Собств.: Захарова А.И. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 3 393 614,80р.



6. Зем. уч., общ. пл. 750 кв.м., к/н: 50:32:0030225:9956, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.550-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мурадов И.Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 661 640,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.09.2025г.



Дата окончания приема заявок – 07.10.2025г.



Дата, время проведения торгов –09.10.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1200кв.м., к/н: 50:03:0020280:2373, адрес: МО, Клинский р-н, с/п Воронинское. П.556-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мачитидзе О.К. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 438 054,30р.



2. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:06:0050605:1036, адрес: МО, Шаховской р-н. П.535-ПТ от 31.07.25. Собственник: Латышева Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 170 680,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1200кв.м., к/н: 50:06:0110601:1424, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.548-ПТ от 11.08.25. Собственник: Дроздов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 209 440,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/,

https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.