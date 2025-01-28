ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 10 и 28 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Помещение жилое (квартира), общей площадью 59.4 кв.м., расположенное по адресу: МО, г.Мытищи, ул. Летная, д. 25, кв. 37, к/н 50:12:0000000:33366, П.10-САБ, Собств: Богданенко М.Л, взыскатель: ПАО Сбербанк., Цена: 5 381 520,00

2. Квартира (жилое помещение), площадью 65.7 кв.м., расположенная по адресу: МО., г. Мытищи,ул. Силикатная, д. 49, корп. 3, кв. 74, к/н 50:12:0101401:2944, П.11-САБ, Собств: Арутюнян Л.М, взыскатель: Аксенов Евгений Николаевич. Цена: 7 225 000,00

3. Квартира, пл. 96.6 кв.м., расп. по адресу:МО., Мытищинский р-н, д. Троице-Сельцо, ул. Новолуговая, д. 8, кв. 5, к/н 50:12:0020309:550. Земельный участок, пл. 143 кв.м., расположенный по адресу: МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Троице-Сельцо, уч. 39, к/н 50:12:0020309:521, Собств: Гнездилова Анна Владимировна, П.12-САБ, взыскатель: Филонова Татьяна Николаевна. Цена: 7 280 760,00

4. Помещение (квартира) пл. 57,90 кв.м., расположена по адресу: М.О, ГО Серпухов, бульвар 65 лет Победы, 6 а, кв. 11 , к/н 50:58:0030101:6673, Собств: Радаев Михаил Евгеньевич, П.20-САБ, взыскатель: АО «ИНВЕСТТОРГБАНК».Цена: 3 457 800,00

5. Квартира 2-х комн., к/н 50:31:0040501:2764, МО, г. Чехов, ул. Весенняя, д.29, кв.75, П.21-САБ, Собств: Шустиков Юрий Николаевич, Взыск: ООО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 4 645 080,00.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 50% от нач. цены:

6. Квартира, пл. 60,4 кв.м, № 160 по адресу: МО, ГО Красногорск, д. Путилково, б-р, Спасо-Тушинский, д. 5,кв. 160, к/н 50:11:0020408:4551, П.41-САБ, собств. Данилова Я.Д., взыскатель: АО «Тинькоф». Цена: 8 639 471,20

7. Квартира, пл. 37.6 кв.м., №3, расположенная по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 42, к/н 50:11:0010203:4686, П. 42-САБ., собств.: Лукьянов Иван Владимирович, взыск.: АО Российский сельскохозяйственный банк». Цена: 5 124 000,00

8. Жилой дом с надворными постройками общей площадью 287,6 кв. м., находящиеся по адресу: МО, р/н Солнечногорский, д. Владычино, ул. Полянка № 20 к/н 50:09:0060702:1853.Земельный участок общей площадью, 1212 кв. м., по адресу: МО, р/н Солнечногорский с/о Искровский, д. Вдадычино, АО Искра,участок №20 кд 50:09:0060702:94. П.43-САБ, собств. Бозоров Бехруз Фаррухович, взыск.: ПАО «Совкомбанк», Итого цена: 30 206 000.00

9. Квартира 34,8 кв. м., расположенная по адресу: МО, Люберецкий p-он, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 31, кв. 39, к/н 50:22:0040404:6062, собств. Стребкова И.А., взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 45-САБ, цена: 3 501 600,00

10. Квартира 34,6 кв. м по адресу: МО, г. Котельники, мкр. Новые Котельники, д.2, кв. 471,к/н 50:22:0050203:14309, собств. Асадян Р.И., взыск.: АО «Тинькофф Банк», П.47-САБ. Цена: 6 054 280,00

11. Нежилое помещение магазин «Сделай сам» , 288 кв. м, с К/Н 50:04:0010603:3879 (условный номер 50:04:01:01178:001:0064), расположенный по адресу: МО, г. Дмитров, Маркова, 2. Право аренды земельного участка с к/н 50:04:0010603:43, пл. 389 кв. м., расположенного по адресу: М.О., г. Дмитров, ул. Маркова, д2, собств.: Михалина Т.В., взыск.: ГК «Агентство по страхованию вкладов», П.57-САБ, Итого цена: 29 123 000,00

12. Квартира 38,50 кв.м. расположенная по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. Махалина, д. 14, кв. 202, к/н 50:04:0010805:2632, собств. Михальченкова Н.Л., взыск.: ПАО «Московский кредитный банк», П.59-САБ. Цена: 2 919 930,40

13. Земельный участок, площадью 400 кв. м., к/н 50:13:0070214:359, расположенный по адресу: МО., Пушкинский район, Ярославское шоссе, д. 43 а.Здание площадью 97,8 кв. м. к/н 50:13:0070214:2228, МО, Пушкинский район, Ярославское шоссе, д. 43 а, собств. Кулушов Ж.А., взыск.: ООО «Нэйва». П. 62-САБ. Цена: 3 416 400,00

14. Бокс по адресу: Московская область, г. Котельники ул. Строителей д. 3 бокс 1.31., собств. Никольская Т.В., взыск.: Ахмедов А.Г. П.-9-САБ Цена: 600 000,00

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.01.2025

Дата окончания приема заявок – 07.02.2025

Дата, время проведения торгов – 10.02.2025 12:00:00 по моск. вр.

Позиция 1-13место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиция 14 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. Движ. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

15. Земельный участок, к/д № 50:04:0290501:13, МО, Дмитровский район, 66 км. Шоссе Москва-Дубна, 3971,00 кв. м., собств.: ООО «Центр», взыск.: в пользу физ. и юр. лиц. П.60-САБ. Цена: 8 541 669,00

16. Жилое помещение, площадью 66,70 кв. м., к/н 50:37:0000000:3635, расположенный по адресу: МО, р-н. Каширский, г. Кашира, ул. Садовая, д.41, корп. 4, кв.44, собств.: ООО «СПОРТПРОМ», взыск.: ИФНС №2 по г. Москве. П.40-САБ, Цена: 4 883 100,00.

17. Нежилое помещение, 158.10 кв. м., к/д 50:29:0000000:14998, расположенное по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д 1А, пом.1-8, собств.: Скребнев Д.И., взыск.: ООО «Витязь-СМС. П.56-САБ. Цена: 5 015 833,00

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.01.2025

Дата окончания приема заявок – 27.02.2025

Дата, время проведения торгов – 28.02.2025 12:00:00 по моск. вр.

Позиция 16-17 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиция 15 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru