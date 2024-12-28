ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 13 и 30 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

Квартира 2-х комн., к/д 50:31:0040501:2764, МО, г. Чехов, ул. Весенняя, д.29, кв.75, П.21-САБ от 06.12.2024, Собств: Шустиков Юрий Николаевич, Взыск: ООО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 5 464 800,00 р.

Квартира 2-х комн., 45.кв.м, к/д 50:48:0010202:1660, МО, г. Реутов, пр. Садовый, д.3, кв.134, П.17-САБ от 06.12.2024, Собств: Рослова Елена Николаевна, Взыск: РФ АО «Россельхозбанк» — «ЦРМБ». Цена: 5 728 000,00 р.

Квартира 31,5 кв.м, к/д 50:43:0070202:1003, МО, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 28, корп. 6, кв. 87, П.51-САБ от 16.12.2024, Собств: Старшинов Игорь Константинович, Взыск: АО «ДОМ.РФ». Цена: 2 280 882,40 р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.12.2024



Дата окончания приема заявок – 10.01.2025



Дата, время проведения торгов – 13.01.2025 12:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: https://tender-active.ru

Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 50% от нач. цены:

Зем. участок, 36627 кв.м. к/д 50:07:0030201:323, М.О., Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.02-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена: 1 429 836,00 р.

Зем. участок, 36626 кв.м, к/д 50:07:0020507:890, М.О., Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.03-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена: 1 429 808,00 р.

Зем. участок, 36372 кв.м., к/д 50:07:0020507:581, М.О. Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.04-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена: 1 422 761,00 р.

Объект незавершенного строительства, к/д 50:37:0060209:336, площадь застройки 145 кв.м., степень готовности 9,67%, МО, г. Кашира, ул. Советская, д.39, П.06-САБ от 06.12.2024, Собств: Орешкова Мария Сергеевна, Взыск: Комитет по управлению имуществом администрации г.о. Кашира. Цена: 2 072 536,20 р.

Зем. участок, с расположенными на нем тремя не зарегистрированными хоз. постройками (пл. 143,4 кв.м.-двухэтажное, 30,1 кв.м., 89,1 кв.м.), к/д 50:18:0080209:19, пл. 50 000 кв.м, адрес: М.О., Можайский район, с/о Кожуховский, д. Зачатье, КФХ «Можайская усадьба», П.31-САБ от 12.12.2024, Собств: Бархоткин Владимир Александрович, Взыск: Пащенко Александр Владимирович. Цена: 2 113 775.00 р.

Нежилое помещение (гараж), пл. 23.20 кв.м., к/д 50:14:00500621:271, М.О. г. Щелково 3, ул. Институтская, д. 40, ГСК «Чкаловский», П.37-САБ от 12.12.2024, Собств: Мамрак Антон Иванович, Взыск: ООО «АктивБизнесКонсалт». Цена: 453 235.00 р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.12.2024



Дата окончания приема заявок – 28.01.2025



Дата, время проведения торгов – 30.01.2025 12:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: https://tender-active.ru