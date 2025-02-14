ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 25 февраля и 17 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Квартира пл. 45,0 кв.м., адрес: МО., г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 23, к/н 50:16:0301012:1037, П.13-САБ, Собств: Толкачева Людмила Николаевна, Взыск: ПАО Московский Кредитный банк. Цена: 3 049 709,56р.

2. 1.Жилой дом с надворными постройками общей площадью 287,6 кв. м., адрес: МО, р/н Солнечногорский, д. Владычино, ул. Полянка № 20, к/н 50:09:0060702:1853. 2.Земельный участок общей площадью, 1212 кв. м., адрес: МО, р/н Солнечногорский с/о Искровский, д. Вдадычино, АО Искра, участок №20 кд 50:09:0060702:94. П.43-САБ, собств. Бозоров Бехруз Фаррухович, взыск.: ПАО «Совкомбанк», Итого цена: 25 675 100,00р.

3. Нежилое помещение магазин «Сделай сам», 288 кв. м, К/Н 50:04:0010603:3879 (условный номер 50:04:01:01178:001:0064), расположенный по адресу: МО, г. Дмитров, Маркова, 2. Право аренды земельного участка с к/н 50:04:0010603:43, пл. 389 кв. м., расположенного по адресу: М.О., г. Дмитров, ул. Маркова, д2, собств.: Михалина Т.В., взыск.: ГК «Агентство по страхованию вкладов», П.57-САБ, Итого цена: 24 754 550,00р.

4. Квартира 38,50 кв.м. расположенная по адресу: МО, г. Дмитров, мкр. Махалина, д. 14, кв. 202, к/н 50:04:0010805:2632, собств. Михальченкова Н.Л., взыск.: ПАО «Московский кредитный банк», П.59-САБ. Цена: 2 481 940,84р.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

5. Квартира, пл. 33,4 кв.м., адрес: МО., г. Пушкино, ул. Добролюбовская, д. 4, кв. 26, к/н 50:13:0070102:1236, П. 73-САБ, собств.: Абросимова Ирина Валентиновна, взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 748 000,00р.

6. Земельный участок, пл. 605+/-17 кв.м., к/н 50:14:0030111:2948, адрес: МО., г.Щелково, п. Литвиново, П. 75-САБ., собств.: Рамзаев Кирилл Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк». Цена: 469 800,00р.

7. Помещение (квартира), площадью 76.30 кв.м., адрес: МО, г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 2/9, пом. 211, к/н 50:58:0050205:645, П.83-САБ, собств.: Епифанов Александр Андреевич, взыскатель.: Банк ВТБ (ПАО). Цена 5 784 000,00р.

8. Квартира, пл.36,60 кв.м., адрес: МО., г. Звенигород, проезд Ветеранов, д. 10, корп.4, кв.95, к/н: 50:49:0020107:2169 , П.91-САБ., собств.: Фролова Елена Юрьевна, взыск.: ООО ИЦ «Олимп» Цена: 5 198 000,00

9. 1.Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения складов продуктов питания и строительства торговых павильонов; тип объекта недвижимости, площадью 23 993,00 кв.м., расположенный по адресу: (имеющий адресные ориентиры): Московская область, Серпуховский район, д. Калиново; кадастровый № 50:32:0010217:752. Цена 9356800,00р.



2. Нежилое помещение, площадью 3 008.30 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 3 (помещение 1); кадастровый № 50:32:0010202:1061. Цена: 43 566 400,00р.



3. 3 х-этажное нежилое здание, площадью 4611.60 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 2, кадастровый №50:32:0010202:756. Цена 66 785 600,00р.

4. 1-этажное нежилое здание, площадью 4445.50 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 1; кадастровый № 50:32:0010202:747. Цена: 64 380 000,00р.



5. 1-этажное нежилое здание, площадью 632.00 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106; кадастровый №50:32:0010202:616. Цена 9 152 800,00р.

П.92-САБ, собств.: ТУ ФАУГИ Московской области, взыск.: ПАО «Сбербанк», Итого Цена за 5 объектов единым лотом: 193 241 600,00 р.

10. Квартира 31 кв.м., адрес: МО, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 1-я Комсомольская, д. 9, корп. 1, кв. 65, к/н 50:22:0030501:2547, П.97-САБ, собств.:Илюхина Ксения Александровна, взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена 2 153 600,00р.

11. Имущественное право требования на 2-х к.м. квартиру, порядковый №272, расположенную на 14 этаже в 3-ей секции 16 этажного жилого дома по строительному адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10, проектная пл. 45,73 кв.м. П.98-САБ, собств.: Ткаченко Мария Афанасьевн. Взыск.: АО «Экспобанк». Цена: 3 066 000,00р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.02.2025

Дата окончания приема заявок – 24.02.2025

Дата, время проведения торгов – 25.02.2025 12:00:00 по моск. вр.

Позиции 1, 3-5, 7-11 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиции 2, 6 - место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

12. Жилое помещение пл. 93 кв. м., адрес: МО., г. Химки, ул. Панфилова. д. 3, кв. 133, к/н 50:10:0010119:830, П.39-САБ, собств. Алексеев Вячеслав Владимирович, взыск.: ИФНС №24 по г.Москве. Цена: 15 706 800,00р.

13. Жилое помещение пл. 55,40 кв. м., к/н 50:22:0020101:2640, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 7, кв. 2, П.68-САБ, собств. Белов Дмитрий Геннадьевич, взыск. СК РФ. Цена: 5 031 600,00р.

14. Земельный участок, площадью 57 000 кв. м., как/н 50:39:0040102:14, земля сельхоз назначения для сельхозиспользования, адрес: М.О., Серебряно-Прудский р-н, участок находится примерно в 1 км. по направлению на северо-запад от ориентира рп. Серебряные Пруды, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: рп. Серебряные Пруды. П. 79-САБ., собств.: Палагина Галина Викторовна, Цена: 1 653 000,00 руб.

15. Земельный участок 600 кв. м., к/н 50:30:0040302:124, адрес: МО., г. Егорьевск, с/т СНТ «50 лет Победы» уч.35. П.100-САБ, собств.: Искандарян Гамлет Ваагнович, взыск.: Ермолаев Михаил Дмитриевич Цена: 411 600,00р.

16. Помещение к/н 50:57:0010723:87, пл. 36,80 кв.м., адрес: МО, г. Коломна, гск Городищи-2, пом. 40, П.105-САБ., собств.: Медведев Михаил Андреевич, взыск.: ФНС №7 по МО. Цена: 397 478,00р.

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

17. Объект незавершенного строительства, к/д 50:37:0060209:336, площадь застройки 145 кв.м., степень готовности 9,67%, адрес: МО, г. Кашира, ул. Советская, д.39, П.06-САБ, Собств: Орешкова Мария Сергеевна, Взыск: Комитет по управлению имуществом администрации г.о. Кашира. Цена: 1 761 655,77р.

18. Нежилое помещение (гараж), пл. 23.20 кв.м., к/д 50:14:00500621:271, адрес: М.О. г. Щелково 3, ул. Институтская, д. 40, ГСК «Чкаловский», П.37-САБ, Собств: Мамрак Антон Иванович, Взыск: ООО «АктивБизнесКонсалт». Цена: 385 249,75р

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.02.2025

Дата окончания приема заявок – 14.03.2025

Дата, время проведения торгов – 17.03.2025 12:00:00 по моск. вр.

Позиции 12-14, 16-18 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиция 15 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru