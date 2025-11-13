ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 25 ноября 2025г и 15 декабря 2025г

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Земельный участок площадью 850+/-20 кв.м, к/н: 50:06:0110602:1583, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала по адресу: Московская область, Шаховский район, с/пос Серединское, у д. Дор., П.525-САБ, цена: 249 600,00 руб.

2. Земельный участок площадью 1000 кв. м., с кадастровым № 50:07:0030514:56, по адресу: Московская область, Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, район д. Курьяново, СНТ «Рубин», участок 23, П.542-САБ, цена: 261 000,00 руб.

3. Квартира, 63,7 кв.м, к/н 50:50:0040211:398 расположенная по адресу: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Калинина, д.16, кв.136, П. 595-САБ, цена: 7 780 800,00 руб.

4. Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 147 кв.м., кадастровый номер 50:49:0020104:1677: - жилой дом, назначение жилое, общ. площадью 107,7 кв.м, количество этажей 1,2, расположенный по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Калинина, д. 25 Б, кадастровый номер 50:49:0020104:1680, П.633-САБ, цена: 13 141 800,00 руб.

5. Квартира, площадь 41,5 кв.м., К№50:20:0000000:293705, по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, (городок Кубинка-10), д. 15, кв.45, П.679-САБ, цена: 2 908 800,00 руб.

6. Квартира 62,8 кв.м., к/н 50:52:0000000:11478, расположена по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева, д. 7, кв. 85, П.681-САБ, цена: 6 198 400,00 руб.

7. Квартира, общ. пл. 46,2 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Олимпийская, д. 1, корп. 2, кв. 408, кадастровый номер: 50:21:00010217:5266, П.688-САБ, цена: 6 932 000,00 руб.

8. Квартира площадью 74,8 кв. м., расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 2, кор. 5, кв 137; кадастровый номер: 50:22:0050101:14701, П.689-САБ, цена: 12 328 000,00 руб.

9. Квартира, общ. площадь 55.1 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г.о, Люберцы, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д.7/1, кв.253, кадастровый номер:50:22:0040602:4473, П. 691-САБ, цена: 6 931 200,00 руб.

10. Земельный участок 1300 +/- 13 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Луховицкий район, д. Аксеново, сзади дома № 234; кад. номер:50:35:0030201:113, П.694-САБ, цена: 531 000,00 руб.

11. Квартира, общей площадью 62.8 кв.м., адрес: Московская обл., г. Шатура, пр-кт Ильича, д. 3, кв. 11, кадастровый номер: 50:25:0010113:365, П.700-САБ, цена: 2 613 936,80 руб.

12. Квартира, расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 1-й Дачный пер., д. 11, кв. 32, кад. номер: 50:10:0060110:161, П.702-САБ: 5 004 800,00 руб.

13. Квартира, кадастровый номер: 50:09:0070106:4213, общей площадью 67,9 кв.м., расположенную на 3 этаже, по адресу: МО, Солнечногорский муниц. p-он, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16, корп. 1, кв. 212, П.708-САБ, цена: 4 936 000,00 руб.

14. Квартира (1/2 доли) по адресу: Московская область, р-н Раменский, г. Раменское, ул. Королева, д. 27, кв. 2, кадастровый номер 50:23:0000000:67049, П.711-САБ, цена: 1 500 000,00 руб.

15. Квартира общей площадью 70,1 кв.м., по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Шахова, д. 4, кв. 26, кадастровый номер: 50:23:0030143:6381, П.713-САБ, цена: 7 912 000,00 руб.

16. Земельный участок к/н 50:28:0050421:1119 и объект незавершенного строительства к/н 50:28:0050421:1176, расположенные по адресу: Московская область, г. Домодедово, д. Юсупово, П. 717-САБ, цена: 14 668 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.11.2025

Дата окончания приема заявок – 24.11.2025

Дата, время проведения торгов –25.11.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 3-9,11-13,15-16 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 1,2,10,14 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

17. Земельный участок 1000,00 кв.м., к/н 50:23:0050553:1136, адрес: Московская обл., Раменский городской округ, д. Булгаково, собств.: Мамедов Адалат Баба-Оглы, П.262-САБ, цена: 280 160,00 руб.

18. Земельный участок к/н 50:06:0020304:106, расположенный по адресу: Московская область, р-н Шаховский, с/пос Раменское, с/т Лето, уч-к 223, пл. 800икв.м. На участке имеется строение., собств.: Алиев Асаф Гамбар Оглы, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.365-САБ, цена: 89 760,00 руб.

19. Земельный участок, общая площадь 500 +/- 16 кв. м, адрес: Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, расположен в западной части кадастрового квартала, к/н 50:23:0050565:3105, собств.: Изубчикова Кристина Александровна, П.428-САБ, цена: 149 600,00 руб.

20. Земельный участок к/н 50:23:0020379:2713, общей площадью 676 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, собств.: Шарипов Магомед Асхабович, П.447-САБ, цена: 665 044,00 руб.

21. ½ доля в праве собственности на жилое помещение (квартиру) 58,2 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 31 кв 395, к/н 50:28:0010223:199, собств.: Косякова Виктория Андреевна, П.467-САБ, цена: 1 700 000,00 руб.

22. Земельный участок, площадью 500 +/-16 кв.м., к/н 50:23:0050565:3149, адрес: Московская область, Раменский район, сельское поселение Ульянинское в западной части кадастрового квартала, собств.: Акмаев Марат Жемоваевич, П.476-САБ, цена: 212 840,00 руб.

23. Земельный участок пл. 1034 кв.м, адрес: Московская область, Раменский район, сельское к/н 50:23:0040850:183, собств.: Панин Павел Владимирович, П. 488-САБ, цена: 546 807,55 руб.

24. Земельный участок 1000 кв.м, к/н 50:27:0020807:436, адрес: Московская область, г.о. Подольск, деревня Харитоново, д. 7а, собств.: Юлкин Александр Викторович, П.491-САБ, цена: 3 077 000,00 руб.

25. Земельный участок, к/н 50:23:0050573:1511, пл. 700 +/-19 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Раменское, деревня Аргуново, собств.: Панфилов Андрей Александрович, П.503-САБ, цена: 139 995,00 руб.

26. Помещение пл. 42,3 кв.м., к/н 50:20:0020408:598, адрес: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, строение 47а, пом. 535, собств.: Михайлов Дмитрий Валерьевич, взыск.: ПАО «Транскапиталбанк», П. 506-САБ, цена: 5 951 700,00 руб.

27. Земельный участок, общ. пл. 699 +/- 19 кв. м., к/н 50:33:0010289:483, адрес: Московская область, Ступинский район, Сумароково-2, собств.: Чернов Артем Андреевич, П. 531-САБ, цена: 376 720,00 руб.

28. Квартира 45,1 кв.м., по адресу: МО, Щелковский р-он, г. Щелково, ул. Комарова, д. 3, кв. 59, к/н 50:14:0000000:16554, собств.: Ногай Анна Игоревна, взыск.:Банк ВТБ (ПАО), П. 555-САБ, цена: 3 327 920,00 руб.

29. Земельный участок к/н 50:33:0020418:979, общей пл. 1275 +/- 25 кв.м, вблизи д. Ламоново, Ступинский район, собств.: Скворцова Геляне Владимировна, П. 579-САБ, цена: 374 680,00 руб.

30. Земельный участок общ. пл. 1200 кв.м., к/н 50:33:0020418:990, адрес: Московская область, Ступинский район, д. Ламоново, собств.: Аллахвердиева Рене Огтай Казы, П. 584-САБ, цена: 318 920,00 руб.

31. Квартира 147,9 кв.м., к/н 50:13:0000000:85005, расположенная по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, корп. 2, кв. 106-107, собств.: Азизова Конул Дагларовна, П.587-САБ, цена: 10 843 960,00 руб.

32. Квартира 42,4 кв.м., к/н 50:20:0020402:1705, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3, кв. 261, собств.: Аскеров Заур Тегеран Оглы, П. 597-САБ, цена: 5 686 840,00 руб.

33. Земельный участок площадью 800 кв.м., к/н 50:23:0050399:173, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Никоновское, с. Заворово, собств.: Абдуллаев Идибек Раджабович, П.599-САБ, цена: 5 610 00,00 руб.

34. Квартира площадью 54,5 кв.м., к/н 50:11:0010203:2339, адрес: Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, ул. Ленина, д.15А, кв.63, собств.: Алтунина Татьяна Юрьевна, П.606-САБ, цена: 7 072 000,00 руб.

35. Земельный участок общей площадью 700+/-19 кв.м, к/н 23:0050573:1197, расположенный по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново, собств.: Саликов Зиннат Ингелевич, П. 616-САБ, цена: 206 720,00 руб.

36. Комната площадью 8.5 кв.м., к/н 50:55:0030324:686, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 36/1, кв. 20, ком 5, собств.: Миличенкова Людмила Анатольевна, П.618-САБ, цена: 790 840,00 руб.

37. Квартира площадью 51.1 кв.м., к/н 50:22:0010109:13159, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Пр-кт, Гагарина, д. 22, кор 2, кв 187, собств.: Гадиров Габилу Нагил Оглы, П.620-САБ, цена: 5 661 680,00 руб.

38. Земельный участок, общей площадью 1098 кв.м +/-12 кв.м, адрес: Московская обл., р-н Раменский, с.п. Константиновское,с. Константиново, участок № 14, с к/н 50:23:0040419:765. Жилой дом, общ.пл. 181 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл.,Раменский район, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, Д. 14, к/н 50:23:0040419:856. Жилой дом, общей площадью 24 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Раменский район, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, д. 14, с к/н 50:23:0040425:121, собств.: Фуркамында Александра Витальевна, П. 623-САБ, цена: 9 022 822,64 руб.

Место приема заявок: Позиции 18-27,29,32-35,37-38 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 22,28,30,36 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru







Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

39. Нежилое помещение, расположенное по адресу: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 7, корп. 3, пом. 055 с кадастровым номером: 50:10:0080102:1394, площадь 62.7 кв.м., П.668-САБ, цена: 16 733 000,00 руб.

40. Помещение (квартира) по адресу: МО, г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 299; площадь 65.1 кв.м., кадастровый номер 50:11:0020206:2518, П.670-САБ, цена: 9 888 300,00 руб.

41. Нежилое помещение, площадью 88.50 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Московская обл., г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово, пр-д Александра Невского, д. 9, пом. 19ч, кадастровый №: 50:11:0050501:20304, П.671-САБ, цена: 21 580 500,00 руб.

42. Помещение (гаражный бокс) с кадастровым номером: 50:14:0000000:138077, общей площадью 63.9 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Щелковский район, ГСК «Дружный», бокс 535, П.675-САБ, цена: 1 485 000,00 руб.

43. Помещение, площадь: 4.00 кв.м.; расположенное по адресу: Московская область, Красногорск г.о, село Николо-Урюпино, улица Сергея Жадобкина, д. 4, пом. 304; кадастровый №: 50:11:0040109:1624, П.676-САБ, цена: 424 000,00 руб.

44. 1/2 гаража (нежилое помещение), по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, ГПК № 51, пом. 267; кадастровый номер: 50:53:0010206:1368, П.678-САБ, цена: 669 000,00 руб.

45. 1/2 доли в жилом помещении площадью 67,20 кв.м. с кадастровым номером 50:04:0010202:3667, по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул.Космонавтов, д.43, кв.43, П. 682-САБ, цена: 2 981 000,00 руб.

46. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н, с/о Константиновский, с/т ≪Кентавр≫, уч. № 101, кадастровый номер 50:05:0010525:85, П. 683-САБ, цена: 494 000,00 руб.

47. 1/2 доля земельного участка, площадью 1200.00 кв.м., кад. № 50:33:0010164:84; 1/2 доли дома (нежилого) площадью 169 кв.м, кад. № 50:33:0010164:186, П.696-САБ, цена: 4 230 000,00 руб.

48. 1/10 доля в праве на квартиру, расположенную по адресу: Московская область, р-н Дмитровский, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 16, кв. 18, кад.номер: 50:04:0000000:24840, общ. площадь 38.5 кв.м., П.716-САБ, цена: 478 000,00 руб.

49. Земельный участок, доля 1/5, кад. номер: 50:05:0040250:510, площадь 1000+/- 11 кв.м, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, П.714-САБ, цена: 379 129,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

50. 967/10000 доля квартиры, расположенная по адресу: Московская область. г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 54, кв. 20, к/н 50:55:0000000:49916, собств.: Силантьев Ефим Владимирович, П.340-САБ, цена: 484 552,44 руб.

51. Помещение, площадь 25,50 кв.м., адрес: Московская область, г. Чехов, ГСПК "Космос", бокс 18, блок 6а, к/н 50:31:0000000:61156, собств.: Рипоненков Андрей Анатольевич, взыск. ПАО Московский кредитный банк», П. 354-САБ, цена: 443 700,00руб.

52. Нежилое помещение №18, расположенное по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Спасская, д. 1, корп. 2, к/н 50:11:0010417:4431, общей площадью 14,3 кв.м., собств.:Деменюк Петр Петрович, взыск.: Вощанова Анастасия Алексеевна, П.559-САБ, цена: 2 397 000,00 руб

53. Земельный участок к/н 50:04:0261109:89, площадью 890 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Якотское, в районе д. Горбово, с/т Веля, уч. 65 и здание нежилое к/н 50:04:0261109:242, площадью 58,60 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Якотское, в районе д. Горбово, с/т Веля, собств.: Едо Матвей Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.571-САБ, цена: 2 156 290,20 руб.

54. Земельный участок 494730+/-196,94, к/н 50:37:0050105:48, адрес: Московская обл., г.Кашира, пер.Березовый, д.2, собств.: ООО «Кашира-Агро», П. 630-САБ, цена: 15 665 150,65 руб.

55. Земельный участок к/н 50:03:0010212:23 пл. 437 кв.м., садовый домик к/н 50:09:0000000:55998 площадью 20,5 кв.м., адресу МО, Клин, СНТ «Мичуринец», линия 7, уч. 23, собств.:Попов Вячеслав Юрьевич, П.593-САБ, цена: 740 259,90 руб.

56. Земельный участок к/н 50:03:0010212:18 площадью 833 кв.м., садовый домик к/н 50:09:0000000:69418 площадью 20,2 кв.м, адрес: МО, Клин, СНТ «Мичуринец», линия 7, уч. 15, собств.: Попов Вячеслав Юрьевич, П.593-САБ, цена: 1 154 488,70 руб.

Место приема заявок:

Позиции 44-51 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС»

https://www.fabrikant.ru

Место приема заявок: Позиции 39-43,52-56 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//