ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 27 мая и 16 июня

Организатор торгов (Продавец) — ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.





Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Земельный участок, к/н 50:09:0060811:2346, площадь 414±7 кв. м., по адресу, Московская обл., г. Солнечногорск, собств.: Лапушкина Дарья Владимирована, взыск.: Крохмаль Максим Николаевич, П.106-САБ, цена: 2 445 280,00 руб.

2. Квартира-жилое помещение, пл. 31.9 кв. м., этаж 3, к/н 50:25:0010111:589, МО, г. Шатура, ул. Советская, д. 16, корп. 3, кв. 68, собст.: Песняк Наталья Юрьевна, взыск.: Даровский А.А., П.110-САБ, цена: 1 445 000,00 руб.

3. ½ доли в квартире к/н 50:10:0080309:1353, пл. 47,2 кв. м., расположенная по адресу: по адресу: МО, г. Химки, Куркинское шоссе, д. 7, кв. 186, собств.: Корявина Ирина Николаевна, взыск. физ. лицо, П.113-САБ, Цена: 2 977 113,10 руб.



Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

4. Земельный участок, к/н 50:03:0020280:2407, по адресу М.О. г. Клин, д. Плюсково, площадью 1333 +/-13 кв. м., собств. Каидова Жовхар Абдулаевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 121-САБ, цена: 585 000,00 руб.

5. Земельный участок, к/н 50:03:0040280:8455, площадью 634 +/- 9 кв. м., по адресу М. О. Клинский район, д. Акатьево, собств.: Зуева Анжелла Алексеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 123-САБ, цена: 390 400,00 руб.

6. Квартира, пл. 58.7 кв. м., к/н 50:45:0040605:2359, МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 26, кв. 48, собств.: Мясникова Надежда Васильевна, взыск.: ООО «Инвестиционный центр „Олимп“, П.145-САБ, цена: 8 143 000,00 руб.

7. Комната № 9, об. пл. 19,8 кв. м., к/н 50:30:0010722:689, МО, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 1А, комната 9, кв. 25, собст.: Гурулева Елена Владимировна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.160-САБ, цена: 877 000,00 руб.

8. Квартира, 49,6 кв. м., к/н 50:16:0602004:7479, адрес: МО, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 21, кв. 40, собств.: Лузик Мария Васильевна, взыск.: ООО СФО Азимут», П. 174-САБ, цена: 5 044 800,00 руб.

9. Квартира, 57.4 кв. м., к/н 50:16:0501005:1535, Московская обл., Ногинск г., пгт. Обухово, ул. Яковлева, д. 47, кв. 51, собст.: Лютиков Вадим Николаевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.177-САБ, цена: 3 637 600,00 руб.

10. Земельный участок об. пл. 213 кв. м., к/н 50:16:0301017:160, адрес: Московская обл., Ногинск г, ул. Декабристов, д. 16 и часть жилого дома этажность 1, общая пл. 49,7 кв. м., к/н 50:16:0301017:6356, адрес Московская обл., Ногинск г., ул. Декабристов, д. 16, собств.: Нарзиева Александра Владимировна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 180-САБ, цена: 1 727 100,00 руб.

11. Помещение пл. 45.60 кв. м., к/н 50:32:0030108:624, адрес: МО, Серпуховский р-н, сельское поселение Дашковское, д. Райсеменовское, д. 1, кв. 8, собств. Медведева Екатерина Викторовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 201-САБ, цена: 1 752 821,10 руб.

12. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:468, общая площадь 701 +/- 9 кв.м, адрес: Московская область, Можайский район, собств.: Гасанов Камалдин Гасанович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.220-САБ, цена: 171 000,00 руб.

13. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:536, плошадь 701/±9 кв. м., адрес: Московская область, Можайский район, собств.: Подольский Вячеслав Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 221-САБ, цена: 265 500,00 руб.

14. Квартира 34,3 кв. м., к/н 50:15:0011102:757 адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 37, кв. 186, собств.: Цупрева Светлана Валерьевна, ПАО «Сбербанк», П.222-САБ, цена: 3 748 000,00 руб.

15. Земельный участок к/н 50:18:0050116:575, пл. 915 кв. м., расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, собств. Саркисян Ваган Карапетович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 224-САБ, цена: 188 000,00 руб.

16. Земельный участок общ. пл. 830 кв. м., к/н 50:04:0120101:2912, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, д. Шадрино, собств.: Джамалудинов Магомед Муртазалиевич, взыск.ПАО «Сбербанк», П.228-САБ, цена: 690 228,00 руб.

17. Квартира, к/н 50:19:0020116:535, об. пл. 96,2 кв. м., адрес: Московская область, Рузский городской округ, рп. Тучково, ул. Московрецкая, владение 2, корп.4, кв. 28, собств.: Исмаилова Гулишат Магомедовна, взыск.: АО «Банк Дом РФ». П.233-САБ, цена: 4 187 085,60 руб.

18. Земельный участок, к/н 50:18:0050410:277, об. пл. 1378+/-13 кв.м, адрес: Московская область, Можайский район, собств. Онищенко Сергей Сергеевич, взыск.: ПАО: Сбербанк России», П.234-САБ, цена: 324 900,00 руб.

19. Земельный участок обш. пл. 162,0 кв. м., к/н 50:04:0180301:1220, Жилой дом общ. пл. 170,0 кв. м., к/н 50:04:0180301:1433, расположенных по адресу: МО, Дмитровский г. о., п. Подосин-ки, д. 102, корп. 3, собств. Владимирова Татьяна Александровна, взыск.: АО «Газпромбанк», П.240-САБ, цена: 10 477 600,00 руб.

20. Помещение (квартира) 25.7 кв. м., к/н 50:22:0040201:1276 по адресу: МО г. Люберцы, п. Томилино мкр. Птицефабрика д. 39, кв. 243, собств.: Якимова Татьяна Георгиевна, ПАО «Совкомбанк», П. 241-САБ, цена: 4 320 000,00 руб.

21. Земельный участок 1199 кв. м., к/н 50:05:0030153:224, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. п. Васильевское, в районе д. Ярыгино, СНТ «Имбушка», уч. 9, собств.: Смирнова Ольга Андреевна, взыск.: АО «Райффайзенбанк», П.243-САБ, цена: 503 000,00 руб.

22. Квартира, 55,2 кв. м., к/н 50:22:0010105:21750, по адресу: Московская область, г. Люберцы, мкр Зенино, ЖК Самолет ул. Дружбы, д. 3, кв. 508, собств.: Кулеш Валерия Владимировна, взыск.: ПАО «Банк ВТБ», П.250-САБ, цена: 6 921 600,00 руб.

23. Земельный участок пл. 1100.00 кв. м. 50:23:0030371:1540, адрес: Московская обл., Раменский г. о., тер. ДНП «Старая Мельница», ул. Покровская, з/у 116; Здание (Дом) к/н 50:23:0000000:127389, пл. 180.00 кв. м.; расположен по адресу: Московская обл., Раменский г. о., тер ДНП Старая Мельница, ул. Покровская, д. 116; собств. Стальмаков Никита Анатольевич, взыск.: Свердик Анастасия Андреевна, П. 258-САБ, цена: 700 000,00 руб.

24. Помещение жилое (квартира) к/н 50:12:0100705:8764 пл. 45.80 кв. м., адрес: Московская обл., р-н Мытищинский, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 4, кв. 22, и доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, собств.: Бакшина Елена Валерьевна, взыск.: Даровский Алексей Александрови ч, П.259-САБ, цена: 4 500 000,00 руб.

25. ½ доли квартиры к/н 50:15:0000000:55385, адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр.Янтарный, Акуловский проезд, д. 4, кв. 65, собств. Чекмарев Александр Васильевич, взыск.: Лякин Егор Андреевич, П. 263-САБ, цена: 3 400 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.05.2025



Дата окончания приема заявок — 26.05.2025



Дата, время проведения торгов –27.05.2025 15:00:00 по моск. вр.



Позиции 2,7,8-11, 14,17,20,23,24 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 1,3-6, 12,13,15,16,18,19,21,22,25 — место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru



Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

26. Земельный участок, к/н 50:18:0080209:19, площадь 50000 кв. м., адрес: Московская область, Можайский район, с/о Кожуховский, д. Зачатье, КФХ «Можайская усадьба», с расположенными на нем тремя незарегистрированных хозяйственных построек, площадью 143,4 кв. м. (двухэтажное), 30,1 кв.м, 89, 1 кв. м., собст. Бархоткин Владимир Александрович, взыск. Пащенко Александр Владимирович, П.31-САБ, цена: 1 796 708,75 руб.

27. Гаражный бокс, 19.5 кв. м., к/н 50:50:0040809:816, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ГСК № 36, ул. Октябрьская, д. 4, бокс 127, собств. Бычков Олег Алексеевич, ПАО «Сбербанк», П.77-САБ, цена: 1 039 210,00 руб.

28. Земельный участок, к/н 50:31:0060364:112, площадь 750,00 кв. м., Здание (жилое), к/н 50:31:0060364:137, площадь 280,00 кв.м, по адресу: МО, Чеховский район, сп. Барацевское, деревня, Васькино, ул. Соловьиная, 42, собств.: Валиуллин Вадим Нагимович взыск.: Валиуллина Гульнара Булатовна, П.120-САБ, цена: 7 735 000,00 руб.





Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

29. Земельный участок, площадью 740 кв. м., к/н 50:32:0010208:155, расположенный по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Дракино, собств.: Николаев Валерий Сергеевич, взыск.: Евсеева Ольга Владимировна, П. 198-САБ, цена: 1 537 823,00 руб.

30. Нежилое помещение (гаражный бокс) площадь: 47.60 кв. м., к/н 50:14:0040366:828, адрес: Московская область, Щелковский район, п. Аничково, вл. 1, бокс 102, собств.: Манохин Геннадий Юрьевич, взыск. Шкаликов Николай Анатольевич, П. 246-САБ.,цена: 1 757 500,00 руб.

31. Земельный участок, пл. 1030 +/- 22 кв. м., к/н 50:05:0090318:132 адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\п Селковское, собств.: Кокоева Ангелина Славиковна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 247-САБ, цена: 230 400,00 руб.

32. Помещение (гаражный бокс) к/н 50:31:0000000:39458, площадью 53.40 кв.м, а адрес: Московская область, г. Чехов, ГСПК Рассвет, улица Апрелевская, вл. 1А, пом. 43, собств.: Варданян Армен Грачикович, взыск.: Администрация ГО Чехов МО.П.254-САБ. цена: 852 600 руб.

33. Помещение, площадь 43,3 кв.м, к/н 50:13:0000000:61063, адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 20а, ГСК «Ралли», бокс 120, собств.: Эльпидинский Владимир Владимировч, взыск.: Банк ВТБ ПАО, П. 257-САБ, цена: 760 000,00 руб.

34. Земельный участок площадью 600 кв. м., к/н 50:12:0030203:290, расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, с/о Сухаревский, д. Хлябово, д. 27, собств. Кудлай Нина Владимировна, взыск. ООО «ПКО «Правовой Центр Лидер», П.215-САБ, цена: 2 259 060,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.05.2025



Дата окончания приема заявок –15.06.2025



Дата, время проведения торгов — 16.06.2025 15:00:00 по моск. вр.



Позиции 26,30,32 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 27-29, 31,33,34 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru