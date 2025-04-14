ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 28 апреля и 15 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Квартира 44,1 кв. м, по адресу: МО, г. Королев, ул. Калининградская, д. 17, корп. 1, кв.278, к/н 50:45:0000000:32028, собст. Петров Алексей Владимирович, взыск. КПК «Капитал», П.50-САБ, цена: 4 156 500,00 руб.

2. Земельный участок к/н 50:46:0010201:101, пл. 9250 кв.м., расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1, и расположенные на нем обьекты - Нежилое помещение, к/н 50:46:0000000:3593, пл. 311,1 кв.м., адрес: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1, Нежилое здание, к/н 50:46:0000000:3594, пл. 882,5 кв.м., адрес: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1, собств.: ООО «СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА-54», взыск.: Вилева Наталья Николаевна, П.95-САБ, цена: 28 876 366,00руб.

3. Жилой дом, 136,5 кв.м., к/н 50:09:0070608:2089, расположенный на земельном участке 50:09:0070608:111, пл. 600+/-9 кв.м., МО, ГО Химки, д. Голиково, ул. Сиреневая, д.27/2, собств.: Чигин Петр Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.117-САБ, цена:7 959 400, 00 руб.

4. Квартира, пл. 54,4 кв.м. МО, Люберецкий р-он, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 19, кв. 43, к/н 50:22:0060703:6411, собств.: Шористамова Марзия Киноатшоевна, взыск.:ПАО АК Барс банк» П.118-САБ, цена: 4 188 120,00 руб.

5.Земельный участок, МО, р-н Дмитровский, с/п Куликовское, территория объединения «Интер», уч. №36, 960,00 кв.м.,к/н 50:04:0140503:213, собств.: Сидякин Андрей Александрович, взыск.: ООО «Консалт Плюс», П.119-САБ, цена: 274 363,00 руб.

6. Земельный участок; площадь: 980.00 кв.м.; расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, микрорайон Зеленый берег, улица Летняя, земельный участок №36; кадастровый №: 50:17:0020403:597, собств.: Коваленко Алексей Васильевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.122-САБ, цена: 524 025,00 руб.

7. Жилой дом к/н 50:22:0000000:3610, пл. 165.8 кв.м., по адресу Московская область, г.Люберцы, п.Малаховка, ул.Речная, д.23, Земельный участок к/н 50:22:0030502:49, пл.509 кв.м., по адресу Московская область п. Малаховка, г.Люберцы, Рельсовая, д.23-2, собст.: Василенко Вячеслава Петровича, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.126-САБ, цена: 8 149 120,00 руб.

8. Квартира, 31,4 кв.м расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, д. Путятино, д. 133, кв. 18, к/н 50:05:0130310:204, собств.: Чубаров Александр Алексеевич, взыск.:АО «Тинькофф банк» П. 129-САБ, цена:757 568,96 руб.

9. Земельный участок 9750 кв. м 50:34:0010206:3590, земли населенных пунктов, под размещение магазина, Моск. обл., Коломенский р-н, рп. Пески;

-Нежилое здание, Моск. обл., Коломенский р-н, рп Пески, ул. Вокзальная, д. 2a, 84,8 кв. м., 50:34:0010206:5545

-Нежилое здание Моск.обл., Коломенский район, рп. Пески, ул.Вокзальная, д.2а 63,7 кв.м., 50:34:0010206:5533;

-Нежилое здание, Моек обл, Коломенский р-н, рп Пески, ул. Вокзальная, д. 2а,438,6 кв. м,50:34:0010206:5547;

Нежилое помещение,Моск обл, Коломенский р-н,рп Пески, ул. Вокзальная, д.2А, пом. 1, 2, общей площадью 244 кв. м, 50:34:0010206:7764;

- Нежилое помещение,Моск обл, Коломенский р-н„ рп Пески, ул. Вокзальная,д. 2а, пом.З, 84,9кв.м,50:34:0010206:7765;

-Нежилое здание, Моск обл,Коломенский р-н, рп Пески,ул. Вокзальная, д. 2а, 155,4кв. м., 50:34:0010206:9624;

-Нежилое здание, находящееся по адресу: Моск обл,Коломенский р-н, рп Пески,ул. Вокзальная, д. 2а, 88,6кв. м., 50:34:0010206:9560; собств.: Мартиросян Сергей Сергеевич, взыск.: Шустова Анастасия Вячеславовна, П.130-САБ, цена: 26 108 301,62 руб.

10. Квартира, 46,7 кв.м., Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25, кор.2, кв. 115, к/н 50:05:0050101:738, собств.: Черевко Алексей Борисович, взыск.: «Азиатско-Тихоокеанский Банк», П.143-САБ, цена: 4 222 800,00 руб.

11. Квартира общ. пл. 63,2 кв.м., по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Ковригино, д. 41, кв. 24, к/н 50:04:0280104:177, собст.: Ильина Светлана Владимировна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П. 149-САБ, цена: 1 631 745,00 руб.

12. Квартира, 63,7 кв.м., Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 126, кв. 9, пл. 63,7 кв.м., к/н 50:31:0040110:3482, собств.: Саруханянц Алмаст Мушеговна, взыск.: ООО «Афанасьевский -7», П. 150-САБ, цена: 3 978 000,00

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

13. 1/2 доли в квартире к/н 50:10:0080309:1353, пл. 47,2 кв.м., расположенная по адресу: по адресу: МО, г. Химки, Куркинское шоссе, д.7, кв. 186, собств.: Корявина Ирина Николаевна, взыск. физ. лицо, П.113-САБ, Цена: 3 502 486 руб.

14. Два объекта недвижимости как единое целое - нежилые помещения, расположенные по адресу: МО, г. Щелково, ул. Парковая, д. 7, помещение 2/4 площадью 138,8 кв. к/д 50:14:0050408:288 м., помещение 2/1 площадью 101,3 кв. м. к/н 50:14:0050408:285, собств.: Пронин Максим Викторович, взыск.: Бордюг Александр Александрович, П.128-САБ, цена: 14 641 408,08 руб.

15. Квартира, к/н 50:15:0090301:317 МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д.4, кв.196, собств.: Колобкова Ольга Викторовна, взыск.: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), П.162-САБ, цена: 6 789 600,00 руб.

16. Земельный участок, площадью 752+-/-10 кв.м, Московская область, Можайский район, к/н 50:18:0050116:570, собств.: Косивцова Валентина Александровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 169-САБ, цена: 289 600,00 руб.

17. Квартира, 54,1 кв.м., МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 50, кв. 444, к/н 50:15:0000000:68195, собств.: Бобкова Наталья Сергеевна, взыск.: АО Тинькофф», П.173-САБ, Цена: 5 780 937,60 руб.

18. Земельный участок, 162 +/-4 кв.м., к/н 50:04:0180301:1221 и расположенный на нем Жилой дом, пл. 170 кв.м., к/н 50:04:0180301:1428, МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, собств.: Владимирова Татьяна Александровна, взыск.: Газпромбанк АО, П.175-САБ, цена: 10 477 600,00 руб.

19. Квартира, пл. 44 кв.м., Московская обл., г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 63, к/н 50:48:0000000:11948, собств: Латышева Александра Алексеевна, взыск.: ООО «Инвестиционный центр «Олимп», П.176-САБ, цена: 5 543 000,00 руб.

20. Жилой дом, 63,8 кв.м, к/н 50:04:0000000:92414, Нежилое помещение (баня) пл., 101,8 кв.м., к/н 50:04:0000000:92443, расположенные на земельном участке пл. 600 +/-17 кв.м., к/н 50:04:0000000:76112, МО, Дмитровский район, с.о. Костинский, дер. Щетнево, с/т «Юность» уч. 71, П.178-САБ, Цена: 7 526 400,00 руб.

21. Жилой дом, пл. 222,00 кв.м., к/н 50:04:0000000:63175, расположенный на земельном участке, 765 кв.м., к/н 50:04:0120404:401, адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, дом.98, собств. Аргунова Ирина Михайловна, взыск.: КПК «Капитал Инвест», П. 184-САБ, Цена: 4 700 000,00

22. Жилой дом, 170 кв.м., к/н 50:04:0180301:1424, расположенный на земельном участке, пл. 162 +/- 4 кв.м., к/н 50:04:0180301:1216, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, д. 102, корп. 3, собств.: Владимирова Татьяна Александровна, взыск: Газпромбанк АО, П.187-САБ, Цена: 11 565 600,00

23. Квартира № 308, расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск рп. Нахабино, ул. Стартовая, д.8, общей площадью 53,6 кв.м., к/н 50:11:0030106:8577,собств.: Абакумов Анна Гирамудиновна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.196-САБ, Цена: 7 708 000,00 руб.

24. Земельный участок, общей площадью 630±18 кв.м., к/н 50:14:0030111:2939, адрес: Московская область, г.о. Щелково, п. Литвиново, собств.: Шамсуев Ахмед Селахович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.204-САБ, цена: 459 900,00 руб.

25. Дача, (нежилое здание) площадью 211.8 кв.м., кадастровый номер 50:20:0000000:22077 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д/п «Успенское» уч.7; Жилое здание площадью 116,1 кв.м., к/н 50:20:0000000:282878 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д/п «Успенское» уч. 7; Нежилое здание площадью 45.5 кв.м., к/н 50:20:0000000:275153 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д/п «Успенское» уч.7, обьекты расположенные на земельном участке площадью 5927+-22 кв.м., к/н 50:20:0441010:133 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д/п «Успенское» уч.7, собств.: Кулик Елена Викторовна, взыск.: физ.лицо, П.214-САБ, цена: 89 727 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.04.2025



Дата окончания приема заявок – 25.04.2025



Дата, время проведения торгов –28.04.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиции 1-5, 7-25 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 6 - место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

26. Земельный участок, площадью 57000 кв.м., кадастровый № 50:39:0040102:14, расположенный по адресу: Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, участок находится примерно в 1 км. по направлению на северо-запад от ориентира рп. Серебряные Пруды, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: рп. Серебряные Пруды, собств. Палагина Галина Викторовна, взыск.: ИФНС, П.79-САБ, Цена: 1 405 050,00 руб.

27. Земельный участок 600 кв.м., к/н 50:30:0040302:124, г. Егорьевск, с/т СНТ «50 лет Победы» уч.35, собств. Искандарян Гамлет Ваагнович, взыск.: физ лицо, П.100-САБ, цена: 349 860,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

28. 1/2 доли земельного участка пл. 2 997.00 кв.м., адрес: Московская, р-н Павлово-Посадский, д. Алферово, уч-к 1 Г, к/н 50:17:0030904:15; 1/2 доли Жилого здания площадью 211.50 кв.м. адрес: Московская область, р-н. Павлово-Посадский, д. Алферово, д. 1 Г, к/н 50:17:0000000:8164; 1/2 доли здания (нежилое) площадью 36.80 кв.м., адрес: Московская область, р-н. Павлово-Посадский, д. Алферово, д. 1 Г, к/н 50:17:0000000:8165, собств.: Касаткина Ирина Анатольевна, взыск.: физические лица, П. 153-САБ, цена: 6 341 816,00 руб.

29. Земельный участок к/н 50:180050403:169, пл. 2250,00 кв.м., расположенный по адресу: МО, Можайский район, д. Глядково, участок 25 Б, собств. Шайкова Людмила Николаевна, взыск.: МРИ ФНС №21 по МО, П.-190 САБ, цена: 664 490,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.04.2025



Дата окончания приема заявок –13.05.2025



Дата, время проведения торгов – 15.05.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиции 26 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 27-29 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru