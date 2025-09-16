ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 сентября и 17 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жилой дом, к/н 50:33:0020421:601, адрес: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хозяйственное строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1031, адрес: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:978, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/ Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1014, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:1081, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Хоз. строение или сооружение, к/н 50:33:0020421:891, расположенное по адресу: Московская обл., Ступинский p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, Земельный участок, к/н 50:33:0020421:126, расположенный по адресу: Московская обл., Ступинский, p-он, с/о Большеалексеевский, с. Марьинка, ул. Ароматная, д. 8, собств.: Яворская Марина Игоревна, взыск.: Садеков Ильгам Мясумович, П.325-САБ, цена: 1 000 000 руб.

2. Квартира 29,3 кв.м, к/н 50:33:0020455:959, адрес: Московская область, г. Ступино, с. Мещерино-1, ул. Военный городок, д. 4, кв. 41, собств.: Борискин Сергей Андреевич, взыск.: Ермаков Валерий Юрьевич, П. 423-САБ, цена: 2 100 000,00 руб.

3. Квартира 50,1 кв.м., к/н 50:14:0000000:148679, адрес: Московская область, Щелковский муниципальный район, городское поселение Фряново, рабочий поселок Фряново, улица Поварова, дом 57, кв. 57, собств. Курбанова Зугайрат Магомедрасуловна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 471-САБ, цена: 3 428 000,00 руб.

4. Квартира 57,3 кв.м., к/н 50:09:0080103:1040, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 28, кв. 22, собств.: Журков Александр Владимирович, взыск.: Оботнина Елена Александровна, П.485-САБ, цена: 4 600 000,00 руб.

5. Квартира 34,6 кв.м., к/н 50:05:0100137:291, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, рабочий поселок Богородское, д.3, кв. 13, собств.: Сорокина Татьяна Анатольевна, взыск.:ПАО «Сбербанк-Среднерусский банк ПАО Сбербанк», П. 489-САБ, цена: 1 656 390,60 руб.

6. Помещение к/н 50:20:0020208:2377, адрес: Московская область, р-н Одинцовский, рп. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 6, пом. 6, собств.: Махонина Ольга Олеговна, взыск.: КБ «Эргобанк» (ООО) в лице ГК АСВ, П.493-САБ, цена: 27 910 084,00 руб.

7. Земельный участок пл. 839 кв.м., к/н 50:33:0020564:21531, расположенный по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Сапроново, собств.: Исмаилова Умсапият Рашитовна, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.498-САБ, цена: 330 400,00 руб.

8. Земельный участок пл. 800 кв.м., к/н 50:14:0030111:652, расположенный по адресу: Московская область, Щелковский р-н, с/п Трубинское, собств.: Муталимов Гасанхан Джамалудинович, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П. 504-САБ, цена: 1 448 000,00 руб.

9. Помещение пл. 42,3 кв.м., к/н 50:20:0020408:598, адрес: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, улица Овражная, строение 47а, пом. 535, собств.: Михайлов Дмитрий Валерьевич, взыск.: ПАО «Транскапиталбанк», П. 506-САБ, цена: 7 002 000,00 руб.

10. Земельный участок к/н 50:09:0020718:436, общей пл. 77808+/- 98 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д. Дурыкино, собств.: ООО «Юниор», взыск.: ПАО «НБ Траст», П.511-САБ, цена: 11 595 000,00 руб.

11. Земельный участок к/н 50:32:0030225:10003, пл. 679.00 кв. м., адрес: Московская область, городской округ Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2, собств.:Коломыцева Татьяна Александровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 528-САБ, цена: 339 200,00 руб.

12. Жилое помещение об. пл. 44,3 кв. м., этаж № 3, к/н 50:24:0070104:325, по адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Почтовая, д. 23А, кв. 12, собств.: Мустафин Рашид Алешшанович, взыск.: Даровский Алексей Александрович, П. 530-САБ, цена: 2 200 000,00 руб.

13. Квартира 71.5 кв.м., к/н 50:05:0000000:43492, расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев- Посад, пр-т Красной Армии, д. 1 «А», кв. 80, собств.: Рунова Наталья Павловна, взыск.:ООО «УК Байкал», П. 532-САБ, цена: 6 777 600,00 руб.

14. Помещение нежилое, площадь 21.8 кв. м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, стр. 44, пом. 15.29, кадастровый номер: 50:12:0101002:1932, собств.: Мищенко Дмитрий Владимирович, взыск: ПАО «Сбербанк», П. 533-САБ, цена: 3516 000,00 руб.

15. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2383, пл. 1561 +/- 14 м2, адрес: МО, Клинский р-он, д. Марфино, собств.: Рудаков Александр Вячеславович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.534-САБ, цена: 809 600,00 руб.

16. Земельный участок к/н 50:32:0030225:10111, пл. 600.00 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2, собств.: Ашуба Дмитрий Нугзариевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.535-САБ, цена: 517 500,00 руб.

17. Земельный участок к/н 50:07:0030104:246, площадью 2500 +/- 18 м, расположенный по адресу: Московская обл., Волоколамский р-н, сп. Кашинское, д. Кашино, поз. 9, собств.: Игнатьев Виталий Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.536-САБ, цена: 529 600,00 руб.

18. Земельный участок, об.пл. 732 +/- 9 кв. м., адрес: Московская область, Можайский район, к/н 50:18:0050116:668, собств.: Бештоев Джохар Магшарипович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 537-САБ, цена: 334 400,00 руб.

19. Квартира, 58,8 кв.м., к/н 50:20:0060532:3574, расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский район, Часцовский с.о., пос. Часцы, д. 6, кв. 8, собств.: Байрамалиева Алеся Андреевна, взыск.:АО «Дом РФ», П. 539-САБ, цена: 2 924 800,00 руб.

20. Квартира, пл. 56,7 кв. м., расположенная по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 6-57, к/н: 50:24:0022404:80, собств.: Логинов Сергей Владимирович, взыск.: АО «Альфабанк», П. 547-САБ, цена: 4 143 541,60 руб.

21. Квартира 122,5 кв. м. к/н 50:20:0000000:271800, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34а, кв. 243-244, собств.: Ермак Игорь Владимирович, Ермак Анжелика Сергеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 551-САБ, цена: 16 708 000,00 руб.

22. Квартира 45,1 кв.м., по адресу: МО, Щелковский р-он, г. Щелково, ул. Комарова, д. 3, кв. 59, к/н 50:14:0000000:16554, собств.: Ногай Анна Игоревна, взыск.:Банк ВТБ (ПАО), П. 555-САБ, цена: 3 915 200,00 руб.

23. Квартира, 56,6 кв.м., расположенная по адресу: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, 4, 184, к/н 50:24:0000000:25861, собст.: Суворова Юлиана Арутюновна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 557-САБ, цена: 3 042 400,00 руб.

24. Квартира, площадь 46,5 кв. м., к/н 50:38:0070208:183, адрес: г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 36, кв. 7, собств.: Грайфер Николай Алексеевич, взыск.:Дивин Игорь Юрьевич, П. 562-САБ, цена: 3 217 000,00 руб.

25. Квартира, площадью 35.8 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 7, кв. 937, к/н 50:12:0101003:16184, собств.: Хромой Дмитрий Григорьевич, взыск.: ООО «СФО Меркурий», П.565-САБ, цена: 5 594 967,20 руб.

26. Квартира, площадь 113.5 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 5, кв. 149, к/н 50:12:0000000:46623, собств.: Шоев Джобир Фатхулоевич, взыск: Банк ВТБ (ПАО), П. 566-САБ, цена: 15 145 600,00 руб.

27. Помещение жилое, общей площадью 34,5 кв.м., к/н 50:08:0050253:1281, расположенный по адресу: Московская область, р-н. Истринский, сп. Павло-Слободское, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 5, кв. 2, собств.: Гасангаджиева Абулмуслим Магомедович, взыск.: АО «Русстройбанк», П. 570-САБ, цена: 4 796 000,00 руб.

28. Земельный участок к/н 50:04:0261109:89, площадью 890 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Якотское, в районе д. Горбово, с/т Веля, уч. 65 и здание нежилое к/н 50:04:0261109:242, площадью 58,60 кв. м., расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/п Якотское, в районе д. Горбово, с/т Веля, собств.: Едо Матвей Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.571-САБ, цена: 2 536 812,00 руб.

29. Квартира, 31,00 кв.м., к/н 50:20:0090412:718 по адресу: Московская область, р-н. Одинцовский, п. Новый Городок, д. 22, кв. 33, собств.: Цымбал Ольга Александровна, взыск.: ООО «Национальная Фабрика Ипотеки», П.578-САБ, цена: 2 489 600,00 руб.

30. Квартира по адресу: МО, г. Котельники 2й Покровский проезд д. 14, корп. 2, кв. 305, к/н 50:22:00501102:5706, собств.: Титов Роман Александрович, взыск.: ООО « Ипотечный агент Эльбинг-2», П.581-САБ, цена: 5 197 915,80 руб.

31. Земельный участок, к/н 50:19:0030119:160, площадью 1535 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Рузский р-н, п.Бороденки, Дом к/н 50:19:0030119:305, площадью 259,4 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Рузский р-н, п. Бороденки, собств.: Каширкина Валентина Викторовна, взыск.: Гетман Андрей Валерьянович, П. 585-САБ, цена: 16 641 000,00 руб.

32. Земельный участок 800 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г.о. Коломна, д. Якшино, к/н 50:36:0020216:10, площадью 800+/-20 кв.м., собств.: Геворгян Сона Оганесовна, взыск. ПАО «Сбербанк», П. 586-САБ , цена: 230 400,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.09.2025



Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

33. Квартира 34,3 кв.м., к/н 50:15:0011102:757 адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.37, кв. 186, собств.: Цупрева Светлана Валерьевна, ПАО «Сбербанк», П.222-САБ, цена: 3 185 800,00 руб.

34. Квартира № 389, расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д.5, общей площадью 50,2 кв.м., к/н 50:11:0020206:2219,собств.:Теплякова Д.В., взыск.: ПАО «Транскапиталбанк», П.322-САБ, цена: 4 902 120,00 руб.

35. Земельный участок площадью 1300 кв. м., к/н 50:06:0110303:418, расположенный по адресу: Московская обл. Шаховской р-н, с/п Серединское, СНТ Русь, уч. 503, собств.: Телюкова Эдуарда Николаевича, ПАО «Сбербанк», П.363-САБ, цена: 182 240,00 руб.

36. Квартира пл. 37,6 кв.м., адрес: г. Химки, ул. Чернышевского, д.3, кв. 233, к/н 50:10:0010305:3804, собств.: Морозова Юлия Александровна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П.381-САБ, цена: 4 930 680,00 руб.

37. Квартира общ. пл.45 кв.м., к/н 50:56:0020204:172 адрес: Московская область, г. Климовск, ул. Рожкова, д. 5А, кв.50, к/н 50:56:0020204:172.: Архипов Александр Викторович, взыск. ПАО «Совкомбанк», П. 391-САБ, цена: 3 464 600,00 руб.

38. Земельный участок, пл. с к/н 50:04:0180401:255, расположенный по адресу: МО, Дмитровский р-н, г/пос д. Дубровки, уч. 26, собств.: Ялчын Сибели Джахангировна, взыск.: Газпромбанк (АО) П.430-САБ, цена: 2 674 865,85 руб.

39. Квартира общ. пл. 26 кв.м, к/н 50:52:0010323:1404, адрес: Московская обл., Жуковский, ул. Нижегородская, 28 Б., корп.1 кв. 2/3, собств.: Лавров Владимир Владимирович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.440-САБ, цена: 1 969 761,78 руб.

40. Земельный участок пл. 997-/+16 кв.м., с к/н 50:03:0060480:1112, адрес: Клинский г.о., в районе д. Юрьевка,собств.: Милиенко Виктор Вячеславович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 446-САБ, цена: 374 850,00 руб.

41. Земельный участок 923 кв.м., адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Сумино, СНТ «Сумино - 2», участок № 70, к/н 50:17:0030820:184, собств.: Грибкова Елена Юрьевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 460-САБ, цена: 291 068,05 руб.

42. Земельный участок к/н 50:06:0110602:1764, адрес: Московская область, Шаховской р-н, с/п Серединское у д. Дор, площадью 70007 кв.м., собств. Магамадов Хаваж Мусаевич, взыск.: Берберян Ричард Багдасарович, П. 461-САБ, цена: 3 060 000,00 руб.

43. Квартира, пл. 102.4 кв.м, адрес: Московская обл., р-н Мытищинский, пгт Пироговский, ул. Фабричная, д.11 А, кв.53, к/н 50:12:0070227:1084, собств.: Плехотина Екатерина Сергеевна, взыск.: ООО «Афанасьевский-7», П.465-САБ, цена: 6 983 600,00 руб.

44. Квартира пл. 69 кв.м., к/н 50:04:0010114:1831, адрес: Московская область, р-н Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подъячева, д.9, кв. 67, собств.: Васюкова Юлия Викторовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.468-САБ, цена: 4 957 200,00 руб.

45. Квартира 33,9 кв.м, к/н 50:31:0040501:1332, расположенная по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 5, кв. 31, собств.: Деева Дарья Юрьевна, взыск.: АО «Альфа Банк», П.478-САБ, цена: 2 873 840,48 руб.

46. Земельный участок 1405 кв.м., адрес: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение Шеметовское, с. Константиново, ул. Новая, д. № 9, к/н 50:05:0020335:311, собств.: Орват Антося Николаевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 484-САБ, цена: 556 240,00 руб.

47. Комната, площадью 28,5 кв.м., к/н 50:29:0040603:1984, расположенная по адресу: МО, Воскресенский район, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 2, кв. 29, собств.: Кадура Кристина Александровна, взыск: Немчинов Михаил Александрович, П. 492-САБ, цена: 565 250,00 руб.

48. Земельный участок 600 кв.м. к/н 50:05:0120212:48, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Бужаниновский, с\т «Березка-4», уч.77, собств.: Виноградов Петр Александрович, взыск.: СПАО «Ингострах», П. 494-САБ, цена: 136 915,45 руб.

49. Земельный участок пл. 511 кв.м., к/н 50:13:0050207:2274 расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, р.п. Правдинский, ул. Крупской, уч. 5а/1; Жилой дом, площадь 59,4 кв.м., к/н 50:13:0050207:2285 расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, р.п. Правдинский, ул. Крупской, д.5а, корп.1, собств.: Федотов Евгений Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.495-САБ, цена: 3 169 480,00 руб.

50. Земельный участок, пл. 909+/-22 кв.м, адрес: Московская область, Каширский район, д.Елькино, ТОО «Каширское» к/н: 50:37:0010202:589, собств.: Карсамова Малика Ахмедовна, взыск: ПАО «Сбербанк», П. 496-САБ, цена: 452 880,00 руб.

51. Земельный участок площадью 637+/- 18 кв.м., расположенный по адресу: МО, Воскресенский район, Фединское сельское поселение, расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 50:29:0060221 к/н 50:29:0060221:1695, Писарев Илья Леонидович, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П. 501-САБ, цена: 321 681,65 руб.

52. Земельный участок, общ. площадь 600 кв.м., адрес: Московская область, Наро-Фоминский район п. Калининец, Высоковольтная линия, к/н 50:26:0210107:55, собств.: Хачатрян Назик Хачиковна, взыск.: КПК «Премиум Инвест», П.508-САБ, цена: 2 550 000,00 руб.

53. Земельный участок пл. 979 кв.м., к/н 50:05:0020119:210, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский, в районе д. Садовниково, собств.: Новрузов Абу-Саид Зелемханович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.514-САБ, цена: 263 160,00 руб.

54. Земельный участок пл. 633 кв.м. 50:05:0030204:365, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.п. Васильевское, в районе д. Ворохобино, СНТ «ЛУЧ», уч. 8, собств.: Беликов Алексей Васильевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.522-САБ, цена: 246 840,00 руб.

55. Земельный участок пл. 812 +/- 11 кв. м., к/н 50:06:0020301:705, адрес: Московская обл., Шаховский р-н, д. Воскресенское, собств.: Самигулина Оксана Дмитриевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.526-САБ, цена: 337 110,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.09.2025



Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

56. Нежилое помещение (гаражный бокс) площадь: 47.60 кв. м., к/н 50:14:0040366:828, адрес: Московская область, Щелковский район, п. Аничково, вл. 1,бокс 102, собств.: Манохин Геннадий Юрьевич, взыск. Шкаликов Николай Анатольевич, П. 246-САБ., цена: 1 493 875,00 руб.

57. Помещение, площадь 43,3 кв.м, к/н 50:13:0000000:61063, адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 20а, ГСК «Ралли», бокс 120, собств.: Эльпидинский Владимир Владимировч, взыск.: Банк ВТБ ПАО, П. 257-САБ, цена: 646 000,00 руб.

58. Земельный участок, пл. 1654 кв.м., расположенный по адресу: МО, Одинцовский г.о., Ликинский с.о., дер. Ямищево, АОЗТ «Уником», уч. 83, кадастровый номер 50:20:0070313:775, собств.: Рожков Владимир Петрович, П.286-САБ, цена: 11 629 789,25 руб.

60. Помещение, 5,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.2, пом. 279 ГСК «Механик», к/н 50:20:0030117:629, собств.: Полищук Петр Сергеевич, взыск.: АО «Альфа банк», П.319-САБ, цена: 275 400,00 руб.

61. Помещение площадью 37,40 кв.м., с кадастровым номером 50:13:0070215:816 по адресу: расположен по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, ГСК Дорожник, д.174А, бокс 72, собств.: Максимовский Максим Вадимович, П.360-САБ, цена: 646 000,00 руб.

62. Помещение площадью 11 кв.м. расположенное по адресу: Московская обл., г.о Красногорск, п. Отрадное, ул. Лесная, д.16, пом. 258, кадастровый номер 50:11:0020306:3458; помещение площадью 11 кв.м. расположенное по адресу: Московская обл., г. о. Красногорск, п. Отрадное, ул. Лесная, д.16, пом. 257, кадастровый номер 50:11:0020306:3373, собств.: Чабанова Александра Владимировича, П. 374-САБ, цена: 1 195 100,00 руб.



Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

63. Нежилое помещение 18,50 кв.м., Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, стр. 98-а, ПГСК «Вираж», гаражный бокс № 853, собств.: Силаев Анатолий Лаврентьевич, взыск.: Ибрагиев Лем Шедитов, П. 475-САБ, цена: 1 379 500,00 руб.

64. Земельный участок площадь 800.00 кв.м к/н 50:34:0040312:5 расположенный по адресу: Московская область, Коломенский район, вблизи д. Кудрявцево, с/т «Дубок», собств. Кондратов Сергей Александрович, П. 256-САБ, цена: 287 647,00 руб.

65. Земельный участок к/н 50:04:0010607:69, расположенное: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, кв-л «Автолюбитель» участок 55, площадью 22,80 кв.м. Нежилое здание с кадастровым номером 50:04:0010607:408, расположенное: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, кв-л «Автолюбитель» участок 55, площадью 22,80 кв.м., собств.: Гришин Андрей Михайлович, взыск.: Перминов Артем Валерьевич, П.558-САБ, цена: 561 439,00 руб.

66. Нежилое помещение №18, расположенное по адресу: Московская обл., г. Красногорск, ул. Спасская, д. 1, корп. 2, к/н 50:11:0010417:4431, общей площадью 14,3 кв.м., собств.:Деменюк Петр Петрович, взыск.: Вощанова Анастасия Алексеевна, П.559-САБ, цена : 2 820 000,00 руб.

67. Нежилое помещение, к/н 50:22:0010204:9111 автостоянка с помещениями общественного назначения, общая долевая собственность 41/190, площадь 3861,6 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Люберцы, ул. Кирова, во дворе дома № 9 к. 2, этажность помещения 3 этажа, в том числе 2 подземных, собств.: ООО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Ареал», взыск.: ООО «Экспертная компания «Аксиома», П. 583-САБ, цена: 29 110 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –16.09.2025



