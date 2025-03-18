ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 31 марта и 21 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Квартира, 60,4 кв.м. № 160 по адресу: .МО, г.о. Красногорск, д. Путилково, б-р, Спасо-Тушинский, д. 5,кв. 160, к/н 50:11:0020408:4551, собств.: Данилова Яна Дмитриевна, взыск.: АО «Тинькофф банк», П. 41-САБ., цена 7 343 550,52 руб.

2. Квартира 34,8 кв.м.,расположенная по адресу: МО,Люберецкий p-он, рп.Томилино, п.Птицефабрика, д. 31,кв. 39, к/н 50:22:0040404:6062, собст. Стребков Илья Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.45-САБ, цена: 2 976 360, 00 руб.

3. Квартира 34,6 кв.м по адресу: МО, г.Котельники, мкр. Новые Котельники, д.2, кв. 471, к/н 50:22:0050203:14309, собст.: Асадян Роман Ишханович, взыскатель:АО «Тинькофф банк», П. 47-САБ, цена: 5 146 138,00 руб.

4. Квартира, пл. 33,4 кв.м., адрес: МО., г. Пушкино, ул. Добролюбовская, д. 4, кв. 26, к/н 50:13:0070102:1236, П. 73-САБ, собств.: Абросимова Ирина Валентиновна, взыск.: АО Банк БЖФ. Цена: 3 185 800,00 руб.

5. Земельный участок, пл. 605+/-17 кв.м., к/н 50:14:0030111:2948, адрес: МО., г.Щелково, п. Литвиново, П. 75-САБ., собств.: Рамзаев Кирилл Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк». Цена: 399 330,00 руб.

6. Помещение (квартира), площадью 76.30 кв.м., адрес: МО, г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 2/9, пом. 211, к/н 50:58:0050205:645, П.83-САБ, собств.: Епифанов Александр Андреевич, взыскатель.: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 916 400,00 руб.

7. Квартира, пл.36,60 кв.м., адрес: МО., г. Звенигород, проезд Ветеранов, д. 10, корп.4, кв.95, к/н: 50:49:0020107:2169, П.91-САБ., собств.: Фролова Елена Юрьевна, взыск.: ООО ИЦ «Олимп» Цена:4 418 300, 00 руб.

8. 1.Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для размещения складов продуктов питания и строительства торговых павильонов; тип объекта недвижимости, площадью 23 993,00 кв.м., расположенный по адресу: (имеющий адресные ориентиры): Московская область, Серпуховский район, д. Калиново; кадастровый № 50:32:0010217:752. Цена 7 953 280.00р.

2. Нежилое помещение, площадью 3 008.30 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 3 (помещение 1); кадастровый № 50:32:0010202:1061. Цена:37 031 440,00р.

3. 3 х-этажное нежилое здание, площадью 4611.60 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 2, кадастровый № 50:32:0010202:756. Цена: 56 767 760,00р.

4. 1-этажное нежилое здание, площадью 4445.50 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106, строение 1; кадастровый № 50:32:0010202:747. Цена: 54 723 000,00р.

5. 1-этажное нежилое здание, площадью 632.00 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, сельское поселение Дашковское, д. Калиново, д. 106; кадастровый №50:32:0010202:616. Цена 7 779 880, 00р.

П.92-САБ, собств.: ТУ ФАУГИ Московской области, взыск.: ПАО «Сбербанк», Итого цена за 5 объектов единым лотом: 164 255 360,00 р.

9. Квартира 31 кв.м., адрес: МО, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. 1-Комсомольская, д. 9, корп. 1, кв. 65, к/н 50:22:0030501:2547, П.97-САБ, собств.:Илюхина Ксения Александровна, взыск.: ПАО «Совкомбанк». Цена 1 830 560,00 руб.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

10. Квартира 44,1 кв.м,по адресу: МО, г.Королев, ул.Калининградская,д. 17, корп. 1, кв.278, к/н 50:45:0000000:32028, собст. Петров Алексей Владимирович, взыск.КПК «Капитал», П.50-САБ, цена: 4 890 000,00

11.Земельный участок к/н 50:46:0010201:101, расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1,цена 12224800,00руб. Нежилое помещение, к/н 50:46:0000000:3593, расположенное по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1,, цена 5658488,00руб. Нежилое здание, к/н 50:46:0000000:3594, расположенное по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Красная д.1, цена 16088908,00 собств.: ООО «СТРОЙМОНТАЖНАЛАДКА-54», взыск.: Вилева Наталья Николаевна, П.95-САБ, цена: 33 972 196,00 руб.

12. Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0060811:2346, площадь 414+-7, по адресу, МО, г. Солнечногорск, собств. Лапушкина Дарья Владимировна, взыск.: Крохмаль Максим Николаевич, П.106-САБ, цена: 2 876 800 руб.

13. Квартира, к/н 50:27:0010203:433, МО г. Подольск, г.т. Львовский, ул. Орджоникидзе, д. 1А, кв. 4, собств.: Киселева Людмила Игоревна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.109-САБ, цена: 5 212 000 руб.

14. Квартира-жилое помещение, пл. 31.9 кв.м., этаж 3, к/н 50:25:0010111:589, МО, г. Шатура, ул. Советская, д.16, корп. 3, кв.68, собст.: взыск.:Даровский А.А., П.110-САБ, цена: 1 700 000 руб.

15. Жилой дом,136,5 кв.м., к/н 50:09:0070608:2089, расположенный на земельном участке 50:09:0070608:111, пл. 600+/-9 кв.м., МО, г. Химки, д. Голиково, ул. Сиреневая, д.27/2, собств.: Чигин Петр Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.117-САБ, цена: 9 364 000 руб.

16. Квартира, пл. 54,4 кв.м. МО, Люберецкий р-он, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 19, кв. 43, к/н 50:22:0060703:6411, собств.: Шористамова Марзия Киноатшоевна, взыск.:ПАО АК Барс банк» П.118-САБ, цена: 4 927 200 руб.



17. Земельный участок, МО, р-н Дмитровский, с/п Куликовское, территория объединения «Интер», уч. №36, 960,00 кв.м.,к/н 50:04:0140503:213, собств.: Сидякин Андрей Александрович, взыск.: ООО «Консалт Плюс», П.119-САБ, цена: 322 780 руб.

18. Земельный участок; площадь: 980.00 кв.м.; расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, микрорайон Зеленый берег, улица Летняя, земельный участок №36; кадастровый №: 50:17:0020403:597, собств.: Коваленко Алексей Васильевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.122-САБ, цена: 616 500 руб.

19. Жилой дом к/н 50:22:0000000:3610, пл. 165.8 кв.м., по адресу Московская область, г.Люберцы, п.Малаховка, ул.Речная, д.23, Земельный участок к/н 50:22:0030502:49, пл.509 кв.м., по адресу Московская область п. Малаховка, г.Люберцы, Рельсовая, д.23-2, собст.: Василенко Вячеслава Петровича, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.126-САБ, цена: 9 587 200 руб.

20. Квартира, 31,4 кв.м расположенная по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, д. Путятино, д. 133, кв. 18, к/н 50:05:0130310:204, собств.: Чубаров Александр Алексеевич, взыск.:АО «Тинькофф банк» П. 129-САБ, цена: 891 257,6 руб.

21. Земельный участок 9750 кв. м 50:34:0010206:3590, земли населенных пунктов, под размещение магазина, Моск. обл., Коломенский р-н, рп. Пески;

-Нежилое здание, Моск. обл., Коломенский р-н, рп Пески, ул. Вокзальная, д. 2a, 84,8 кв. м., 50:34:0010206:5545

-Нежилое здание Моск.обл., Коломенский район, рп. Пески, ул.Вокзальная, д.2а 63,7 кв.м., 50:34:0010206:5533;

-Нежилое здание, Моек обл, Коломенский р-н, рп Пески, ул. Вокзальная, д. 2а,438,6 кв. м,50:34:0010206:5547;

Нежилое помещение,Моек обл, Коломенский р-н,рп Пески, ул. Вокзальная, д.2А, пом. 1, 2, общей площадью 244 кв. м,50:34:0010206:7764;

- Нежилое помещение,Моек обл, Коломенский р-н„ рп Пески, ул. Вокзальная,д. 2а, пом.З, 84,9кв.м,50:34:0010206:7765;

-Нежилое здание, Моек обл,Коломенский р-н, рп Пески,ул. Вокзальная, д. 2а, 155,4кв. м., 50:34:0010206:9624;

-Нежилое здание, находящееся по адресу: Моек обл,Коломенский р-н, рп Пески,ул. Вокзальная, д. 2а, 88,6кв. м., 50:34:0010206:9560; собств.: Мартиросян Сергей Сергеевич, взыск.: Шустова Анастасия Вячеславовна, П.130-САБ, цена: 30 715 648,96 руб.

22. Квартира, 42.3 кв.м, МО, г.о. Серпухов, ул. Юбилейная, д.2, кв. 202, к/н 50:58:0030101:911, собств.: Мацарь Вера Витальевна, взыск.: Лобарева Надежда Николаевна, П.133-САБ, цена: 3 000 000 руб.

23. Квартира, Московская область, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.12, кв.165, пл. 82,8 кв.м., к/н 50:20:0070227:9502, собств.:Швец Виктору Анатольевичу взыск.:АО «Альфа банк», П. 137-САБ, цена: 6 904 000 руб.

24. Квартира № 227, Московская обл., г.о. Красногорск, д. Путилково, бул. Спасо-Тушинский, д. 2, к/н 50:11:0020408:8472, 44,3 кв.м., собств.: Чиканчи Александр Петрович, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П.-142-САБ, цена: 7 095 200 руб.

25. Квартира, 46,7 кв.м., Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 25, кор.2, кв. 115, к/н 50:05:0050101:738, собств.: Черевко Алексей Борисович, взыск.: «Азиатско-Тихоокеанский Банк», П.143-САБ, цена: 4 968 000 руб.

26. Квартира, 63, 7 кв.м., Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 126, кв. 9, пл. 63,7 кв.м., к/н 50:31:0040110:3482, собств.: Саруханянц Алмаст Мушеговна, взыск.: ООО «Афанасьевский -7» П.150-САБ, цена: 4 680 000 руб.

27. Здание (жилой дом) площадью 74.10 кв.м.; расположен по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Селецкая, д. 68; кадастровый номер 50:58:0100506:204, Земельный участок; площадью 603.00 кв.м.; расположен по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Московская область, г.Серпухов, ул. Селецкая, дом 68.; кадастровый номер:50:58:0100506:83 Земельный участок; площадью 84.00 кв.м.; расположен по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, г. Серпухов,ул. Селецкая, дом 68, кадастровый номер:50:58:0100506:84, собств.: Новиков Дмитрий Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.151-САБ, цена: 5 452 880 руб.

28. Квартира общ. пл. 63,2 кв.м., по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Ковригино, д. 41, кв. 24, к/н 50:04:0280104:177, собст.: Ильина Светлана Владимировна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П. 149-САБ, цена: 1 919 700,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.03.2025



Дата окончания приема заявок – 28.03.2025



Дата, время проведения торгов – 31.03.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиции 1-11, 13-28 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 12 - место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

29. Зем. участок, 36627 кв.м. к/д 50:07:0030201:323, М.О., Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.02-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена: 1 215 360,60р.

30. Зем. участок, 36626 кв.м, к/д 50:07:0020507:890, М.О., Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.03-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена: 1 215 336,80р.

31. Зем. участок, 36372 кв.м., к/д 50:07:0020507:581, М.О. Волоколамский р-н, с/п Ярополецкое, П.04-САБ от 06.12.2024, Собств: Храмов Станислав Николаевич, Взыск: Королев Юрий Евгеньевич. Цена:1 209 346, 85 р.

32. Жилое помещение, площадью 66,70 кв. м., к/н 50:37:0000000:3635, расположенный по адресу: МО, р-н. Каширский, г. Кашира, ул. Садовая, д.41, корп. 4, кв.44, собств.: ООО «СПОРТПРОМ», взыск.: ИФНС №2 по г. Москве. П.40-САБ, Цена:4 150 635,00 руб.

33. Нежилое помещение, 158.10 кв. м., к/д 50:29:0000000:14998, расположенное по адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д 1А, пом.1-8, собств.: Скребнев Д.И., взыск.: ООО «Витязь-СМС». П.56-САБ. Цена: 4 263 458,05руб.

34. Земельный участок, к/д № 50:04:0290501:13, МО, Дмитровский район, 66 км. Шоссе Москва-Дубна, 3971,00 кв. м., собств.: ООО «Центр», взыск.: в пользу физ. и юр. лиц. П.60-САБ. Цена: 7 260 418,65 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

35. Земельный участок, площадь 780 кв.м., кадастровый № 50:16:0703038:234, адрес: Московская обл., р-н Ногинский, г. Электроугли, с/т «Украина», уч. 135, собств.:Зайцев Максим Алексеевич, взыск.:Ромашов Алексей Сергеевич, П.67-САБ, цена: 2 372 734 руб.

36. Гаражный бокс, 19.5 кв.м., кадастровый номер 50:50:0040809:816, расположенный по адресу: МО, г.Балашиха,мкр. Железнодорожный, ГСК №36, ул.Октябрьская, д.4, бокс 127, собств.: Бычков Олег Алексеевич, взыск.: Кузнецов Максим Владимирович, П.77-САБ, цена: 1 222 600 руб.

37. Земельный участок, 995 кв.м., к/н 50:18:0090601:370, адрес Московская область, Можайский район, сельское поселение Борисовское, цена: 530 216,00 руб.

Земельный участок 1003 кв.м., к/н 50:18:0090601:273, адрес Московская область, Можайский район, сельское поселение Борисовское, цена 533 069,00 руб.

собств.: Карпушов Олег Викторович, взыск.: ООО «Юридический центр защита», П.101-САБ, цена: 1 063 285 руб.

38. Земельный участок, к/н 50:14:0040116:389, Московская область, Щелковский район, вблизи деревни Оболдино, площадь 693 кв.м., собств.: Асташев Алексей Юрьевич, взыск.:ООО ПКО «Правовой центр «Лидер», П. 111-САБ, цена: 4 017 300 руб.

39. Квартира,32.8 кв.м., к/н 50:24:0000000:21450, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Почтовая, д.12, кв.54, собст.:Максимов Максим Васильевич, взыск.:Ермакова В.П. П.112-САБ, цена: 2 635 600 руб.

40. Земельный участок, к/н 50:31:0060364:112, площадь 750,00 кв.м., Здание (жилое), к/н 50:31:0060364:137, площадь 280,00 кв.м, по адресу: МО, Чеховский район, сп. Барацевское, деревня, Васькино, ул. Соловьиная, 42, собств.:Валиуллин Вадим Нагимович взыск.:Валиуллина Гульнара Булатовна, П.120-САБ, цена: 10 705 000 руб.

41. Земельный участок под магазин, площадью 100 кв.м., к/н 50:17:0031006:7; Здание, нежилое, находящееся по адресу: Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район, сельское поселение Аверкиевское, д. Ново-Загарье, д. 94А, площадь 50,5 кв. м., к/н 50:17:0000000:9246, собств.: Щемелева Анна Юрьевна, взыск.:в пользу физ. и юр. лиц, П.127-САБ, цена: 844 300 руб.

42. Жилое помещение; площадь объекта: 62,2кв.м.; адрес объекта: Московская область, д Путилково, ул Просторная, д 1, кв 349; кадастровый №: 50:11:0020408:22754, собст.: Погорелова Марина Сергеевна, взыск.: ИФНС №21, П.131-САБ, цена: 11 300 600 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.03.2025



Дата окончания приема заявок –18.04.2025



Дата, время проведения торгов – 21.04.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиции 32-35,39-42 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 29-30, 35-37, - место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru