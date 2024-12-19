ООО «САБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 13 и 22 января

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024 .

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Помещение жилое (квартира), общей площадью 59.4 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Летная, д. 25, кв. 37, к/д 50:12:0000000:33366, П.10-САБ от 06.12.2024, Собств: Богданенко М.Л., Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 331 200,00 р.



2. Квартира (жилое помещение), площадью 65.7 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 49, корп. 3, кв. 74, к/д 50:12:0101401:2944, П.11-САБ от 06.12.2024, Собств: Арутюнян Людмила Марленовна, Взыск: Аксенов Евгений Николаевич, Цена: 8 500 000,00 р.



3. 1.Квартира, площадью 96.6 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, д. Троице-Сельцо, ул. Новолуговая, д. 8, кв. 5, к/д №50:12:0020309:550, 2.Земельный участок, площадью 143 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Троице-Сельцо, уч. 39, кадастровый № 50:12:0020309:521, П.12-САБ от 6.12.2024, Собств: Гнездилова Анна Владимировна, Взыск: Филонова Татьяна Николаевна. Цена: 8 565 600,00 р.



4. Квартира расположенная по адресу: Московская обл., г.Ногинск, ул.Текстилей, д.23, к/д: 50:16:03001012:1037, П.13-САБ от 6.12.2024, Собств: Толкачева Людмила Николаевна, Взыск: ПАО Московский Кредитный банк. Цена: 3 587 893,60 р.



5. Земельный участок, к/д 50:05:0100113:87, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, д. Несвитаево, П.18-САБ от 06.12.2024, Собств: Колищук Вячеслав Петрович, зыск: ООО «ЭЛЕКТРУМСТРОЙ». Цена: 376 800,00 р.



6. Помещение (квартира) площадью 57,90 кв.м., расположена по адресу: Р.Ф.,Московская область, ГО Серпухов, бульвар 65 лет Победы, 6 а, кв. 11 , к/д 50:58:0030101:6673, П.20-САБ от 06.12.2024, Собств: Радаев Михаил Евгеньевич , Взыск: АО «ИНВЕСТТОРГБАНК». Цена: 4 068 000,00 р.



7. Квартира расположенная по адресу: Московская область, г. Климовск, пер. Октябрьский, д. 8. пом.,1 к/д: 50:56:0020201:134, П.16-САБ от 06.12.2024, собств:Балинов В.Н. взыск. АО «Тинькоф», цена 3 318 549,60

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.12.2024



Дата окончания приема заявок – 09.01.2025



Дата, время проведения торгов – 13.01.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиция 1–4, 6-7 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиция 5 - место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож. Арест. Движ. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

8. Автомобиль Ауди А4 VIN WAUZZZ8K09N011617, П.19-САБ от 6.12.2024, Собств: Карпенко Яна Александровна, Взыск: ООО МФК КЭШМОТОР. Цена: 814 759,00 р.



9. Автомобиль легковой Mitsubishi Lancer 2006 г. в. г.н. К396МР90, VIN JMBSRCS3A6U011743, П.23-САБ от 6.12.2024, Собств: Багдасарян Любовь Александровна, Взыск: ООО МФК «КарМани». Цена: 356 300,00 р.



10. Легковой автомобиль седан МАЗДА 6, 2007г.в., гос.номер К608У0750, VIN: JMZGG12F771701680, цвет: черный, П.25-САБ от 06.12.2024, Собств: Афонин Сергей Борисович , Взыск: ГК Агенство по страхованию вкладов (КУ Эксперт Банк). Цена: 683 400,00 р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.12.2024



Дата окончания приема заявок – 09.10.2024



Дата, время проведения торгов – 13.01.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиция 8 -10 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. Движ. имущ-во. Первые. торги. Задаток 50% от нач. цены:

11. Автомобиль легковой Хендэ Солярис 2012 г. в. г. н. Т238РР77 VIN Z94CT41DBCR177472 цвет серый, П.22-САБ от 6.12.2024, Собств: Твердов Артем Павлович, Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 922 100,00 р.



12. Автомобиль легковой Лада Гранта 219020 2014 г. в. черного цвета, г. н. Т193ВТ750, VIN ХТА219020Е0243590, П.24-САБ от 6.12.2024, Собств: Гавриленко Максим Владимирович , Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 541 500,00 р.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.12.2024



Дата окончания приема заявок – 21.01.2025 12:00



Дата, время проведения торгов – 22.01.2025 12:00:00 по моск. вр.



Позиция 11-12 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torg-sab.ru/ и по адресу: 1-й Магистральный туп., 5А, Москва, 123290, (БЦ «Магистраль Плаза»), тел.: +7(995)919-19-80, e-mail: specantburo@mail.ru