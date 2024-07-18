ООО «САЦ» допустило нарушения при организации и проведении торгов
Согласно доводу жалобы организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника, что лишило заявителя возможности дальнейшего участия в торгах.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов, и признала жалобу обоснованной.
ООО «САЦ» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.