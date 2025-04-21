ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 07 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 05.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 07.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:21:0090212:15690, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, сп. Булатниковское, д. Боброво, ул. Лесная, д. 22, кв. 196. П.206-ТАИ от 03.04.25. Собств: Глотова О.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 252 800,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 90,5 кв.м., к/н: 50:22:0050203:11278, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 244. П.220-ТАИ от 10.04.25. Собств: Жумабаев С.А. Взыск: Сеитов Н.Т. Цена: 10 659 200,00 р.



3. Пом.е, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:20:0041306:1681, адрес: МО, Одинцовский р-н, дер. Малые Вяземы, Петровское ш., д. 5, кв. 180. П.200-ТАИ от 27.03.25. Собств: Анищенко В.С. Взыск: в пользу ФЛ и ЮЛ. Цена: 3 445 600,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 83,2 кв.м., к/н: 50:09:0070406:1166; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:09:0070406:1531. Адрес: МО, р-н Солнечногорский, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная, д. 13. П.208-ТАИ от 03.04.25. Собств: Матевосян А.Х., Мелкумян Э.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 8 773 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:28:0000000:29217, адрес: МО, г.о. Домодедово, тер. «Санаторий «Москвич», д. 3, кв. 4. П.188-ТАИ от 19.03.25. Собств: Южанин А.Н. Взыск: АО КБ РУСНАРБАНК. Цена: 4 828 000,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 240 +/- 5 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1219; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1447, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, п. Подосинки, д. 103, корп. 4. П.175-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 9 052 840,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 240 +/- 5 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1218; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1434, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, д. 102, корп. 1. П.176-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 9 052 840,00 р.



4. Зем. уч., общ. пл. 326 +/- 6 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1215, Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1425, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, д. 102, корп. 4. П.178-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 10 121 800,00 р.



5. Зем. уч., общ. пл. 162 +/- 4 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1217; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1426, адрес: МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки, г/п Дмитров. П.183-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 8 905 960,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 34,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:118678, адрес: МО, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 4, кв. 3. П.36-ТАИ от 13.12.24. Собств: Ермакова Н.А. Взыск: АО Руснарбанк. Цена: 1 970 640,00р.



7. Кв-ра, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:22:0020102:3139, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25, кв. 176. П.71-ТАИ от 22.01.25. Собств: Юсифов С.З. оглы. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 6 415 120,00 р.



8. Зем. уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:520, адрес: МО, Можайский р-он. П.189-ТАИ от 19.03.25. Собств: Нуриева Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 225 675,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 34,7 кв.м., к/н: 50:12:0070229:1610, адрес: МО, р-н. Мытищинский, пгт. Пироговский, ул. Советская, д. 7, кв. 113. П.162-ТАИ от 14.03.25. Собств: Калугин И.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 2 992 000,00 р.



10. Жил. дом, общ.пл. 136 кв.м., к/н: 50:14:0030123:895; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:14:0030123:1269. Адрес: МО, г. Щелково, тер. Назимиха-Парк 2, 4-я Речная ул., д. 2. П.153-ТАИ от 05.03.25. Собств: Роскошный С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 030 080,00 р.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 05.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 07.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 25 кв.м., к/н: 50:52:0000000:18877, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 10, кв. 13/1. П.215-ТАИ от 03.04.25. Собств: Гусейнова Э.Г. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 773 420,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:21:0010218:688, адрес: МО, р-н Ленинский, г. Видное, ул. Строительная, д. 11, кв. 3. П.212-ТАИ от 03.04.25. Собств: Гасанов О.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 523 987,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 34 кв.м., к/н: 50:11:0020206:2370, адрес: МО, г. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 579. П.193-ТАИ от 27.03.25. Собств: Коновалов К.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 359 200,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 912 +/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:458, адрес: МО, Можайский р-н. П.229-ТАИ от 10.04.25. Собств: Гамзатов М.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 384 300,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 1550 кв.м., к/н: 50:20:0070313:140, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/о Ликинский, д. Митькино, уч. 43, ГП-2. П.201-ТАИ от 27.03.25. Собств: Синявский Б.Я. Взыск: Юсупов К.Н. Цена: 7 333 019,00 р.



Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Комн. и 62/100 долей на места общ. польз., общ.пл. 17 кв.м., к/н: 50:29:0000000:32264, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 12В, кв. 107, ком. 1. П.197-ТАИ от 27.03.25. Собств: Космынин А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 635 120,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1278 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1194, адрес: МО, р-н. Воскресенский. П.164-ТАИ от 14.03.25. Собств: Гасанов Н.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 215 730,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 22 кв.м., к/н: 50:26:0131204:166, адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/пос. Атепцевское, д. Дятлово. П.163-ТАИ от 14.03.25. Собств: Фаренюк И.И. Взыск: АО Банк «Дом.РФ». Цена: 869 040,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.