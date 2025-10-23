ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 07 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 05.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 07.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Нежилое помещение, общ.пл. 57,4 кв.м., к/н: 50:22:0010105:38754, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Каштановая, д. 6/2, пом. 309. П.674-ТАИ от 20.10.25. Собств: ООО «ОльГор». Взыск: ПАО АКБ «МеталлИнвестБанк». Цена: 9 236 197,25 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.