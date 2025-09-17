ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 1 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 29.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 01.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 149,8 кв.м., к/н: 50:04:0011101:1174, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Луговая, д. 14, кв. 11. П.577-ТАИ от 02.09.25. Собств: Петрова А.В., Петров Н.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 261 600,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 67 кв.м., к/н: 50:04:0180407:2446, адрес: МО, р-н Дмитровский, п. Подосинки, д. 23, кв. 154. П.579-ТАИ от 02.09.25. Собств: Гуцу Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 256 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 838 +/-20 кв.м., к/н: 50:37:0010202:1000, адрес: МО, Кашинский р-н, ТОО «Каширское». П.587-ТАИ от 09.09.25. Собств: Шундалиев Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 280 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 55 кв.м., к/н: 50:20:0041411:5700, адрес: МО, г/о Одинцовский, дер. Малые Вяземы, мкрн. Высокие Жаворонки, д. 6, кв. 44. П.560-ТАИ от 25.08.25. Собств: Админ. Одинцовского ГО МО. Взыск: АО «НС Банк». Цена: 4 331 847,20 р.



5. Пом., общ.пл. 544,3 кв.м., к/н: 50:13:0070211:758, адрес: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 28, кв. 142. П.571-ТАИ от 02.09.25. Собств: Савина Г.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 18 214 400,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 114,5 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6067, адрес: МО, Рузский р-н, пос. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 6, кв. 8. П.588-ТАИ от 09.09.25. Собств: Семенов И.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 9 258 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 2500 +/-18 кв.м., к/н: 50:07:0030104:248, адрес: МО, Волоколамский р-н, сп. Кашинское, д. Кашино, поз. 13. П.528-ТАИ от 08.08.25. Собств: Панов О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 468 520,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:28:0010573:305, адрес: МО, г. Домодедово, мкр Центральный, Каширское шоссе, д. 40, кв. 65. П.542-ТАИ от 14.08.25. Собств: Светличная Г.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 878 040,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 35 кв.м., к/н: 50:11:0010104:4524, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 23 корп. 2, кв. 28. П.531-ТАИ от 08.08.25. Собств: Комяженкова Л.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 024 520,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2665, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.543-ТАИ от 14.08.25. Собств: Александров М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 116 960,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 52,7 кв.м., к/н: 50:16:0302007:3353, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 2А, кв. 36. П.334-ТАИ от 02.06.25. Собств: Рябов Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 409 520,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:11, адрес: МО, г.о. Коломна, дер. Якшино, тер. кад. кв-ла 50:36:0020216, уч. 4. П.546-ТАИ от 14.08.25. Собств: Серафимова А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 196 605,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:47:0022503:2192, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 22, кв. 2. П.547-ТАИ от 14.08.25. Собств: Тормозов И.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 048 786,28 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:10:0010103:8593, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 10, кв. 72. П.551-ТАИ от 14.08.25. Собств: Китаев А.П. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 5 503 922,04 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:46:0000000:25775, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 20, кв. 127. П.545-ТАИ от 14.08.25. Собств: Согласнова (Ермолова) Д.О. Взыск: Дивин И.Ю. Цена: 3 825 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 29.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 01.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 49 кв.м., к/н: 50:11:0020104:26097, адрес: МО, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44, кв. 83. П.570-ТАИ от 02.09.25. Собств: Холбутаев Н.С. Взыск: АО «Дом.РФ». Цена: 6 000 579,20 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1170 кв.м., к/н: 50:36:0020704:178, адрес: МО, р-н Озерский, вблизи д. Липитино, СНТ «Полесье», уч. 112. П.567-ТАИ от 02.09.25. Собств: Казаченко И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 382 400,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:36:0020130:94, адрес: МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино (в 450 м. к востоку). П.549-ТАИ от 14.08.25. Собств: Чесалкина М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 332 775,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3137. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, зем. уч. располож. в запад. части кад. кв-ла. П.506-ТАИ от 28.07.25. Собств: Пятаков Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 231 200,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:21:0090212:20768, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Боброво, ул. Крымская, д. 17, кв. 218. П.336-ТАИ от 02.06.25. Собств: Титов А.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 615 735,12 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 846 +/-20 кв.м., к/н: 50:06:0110602:1732, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское, у д. Дор, юго-запад. часть кад. кв-ла. П.511-ТАИ от 05.08.25. Собств: Пархачев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 157 080,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.