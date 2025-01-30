ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.02.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 51 кв.м., к/н: 50:21:0000000:33003, адрес: МО, р-н Ленинский, п. Развилка, д.32, корп. 1, кв. 47. П.49-ТАИ от 23.12.24. Собств: Наумова Т.В. Взыск: Лазарева А.Н. Цена: 4 800 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:53:0010105:1989, адрес: МО, г. Лыткарино, кв-л 7, д. 5б, кв. 2/4. П.46-ТАИ от 23.12.24. Собств: Князев Н.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 008 704,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 75 кв.м., к/н: 50:22:0050102:1781, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 17, кв. 59. П.44-ТАИ от 23.12.24. Собств: Дубанаева А.А. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 9 385 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:22:0020102:3139, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 25, кв. 176. П.71-ТАИ от 22.01.25. Собств: Юсифов С.З. оглы. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 7 547 200,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:16:0302007:6259, адрес: МО, г. Ногинск, 1-й Истомкинский пр-зд, д. 11, кв. 86. П.79-ТАИ от 22.01.25. Собств: Фролов С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 978 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:33:0000000:90648, адрес: МО, р-н Ступинский, д. Городище, ул. Молодежная, д. 1а, кв. 37-1. П.7-ТАИ от 10.12.24. Собств: Абдулмаликова П.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 744 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 77,6 кв.м., к/н: 50:28:0100103:168, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 20, корп. 2, кв. 1. П.28-ТАИ от 13.12.24. Собств: Шатров В.Н., Никитинская С.Ю. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 5 224 440,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:36:0010120:288, адрес: МО, г. Озеры, кв-л Текстильщики, д. 44, кв. 22. П.15-ТАИ от 10.12.24. Собств: Новиков Д.П. Взыск: ПАО Банк «ФК Открытие». Цена: 1 500 760,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:10:0010317:7505, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 8, кв. 444. П.42-ТАИ от 23.12.24. Собств: Харитонов А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 635 560,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.02.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1 000 кв.м., к/н: 50:37:0070103:72, адрес: МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Алмазная, уч. 8. П.18-ТАИ от 10.12.24. Собств: Якушов Д.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 561 850,00 р.



2. 30/100 долей в праве общей долевой собств. на кв-ру, общ.пл. 77,9 кв.м., к/н: 50:12:0100412:3482, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 50/10, корп. 1, кв. 33. П.41-ТАИ от 23.12.24. Собств: Руссков С.О. Взыск: Флах Р.В. Цена: 2 635 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.