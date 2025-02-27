ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 10.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 12.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м.. к/н: 50:38:0060122:604, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Ратькино. П.126-ТАИ от 19.02.25. Собств: Минасян М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 196 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:3029, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, кв. 780. П.121-ТАИ от 19.02.25. Собств: Токалова (Ившина) В.Н. Взыск: ПАО Банк ФК Открытие. Цена: 7 564 800,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 73,8 кв.м., к/н: 50:64:0000000:15543, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 18, кв. 13. П.127-ТАИ от 19.02.25. Собств: Ульчибеков А.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 444 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:05:0110101:4230, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 7. П.124-ТАИ от 19.02.25. Собств: Семенов П.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 496 000,00 р.



5. Право треб. по ДДУ №ДУ-13-02-077 от 02.08.2017 г. на кв-ру, общ.пл. 33,8 кв.м., секция 1, этаж 2, адрес: МО, г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона. П.125-ТАИ от 19.02.25. Собств: Баранов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 632 283,20 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 45,9 кв.м., к/н: 50:41:0000000:42263, адрес: МО, г. Лобня, Научный городок, д. 2, кв. 22. П.81-ТАИ от 29.01.25. Собств: Комиссарова Н.В. Взыск: Филимоненкова Н.В. Цена: 3 400 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 75,4 кв.м., к/н: 50:22:0020101:1746, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д. 2, кв. 109. П.82-ТАИ от 29.01.25. Собств: Сопуев А.К. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 6 227 440,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:20:0030114:2926, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, корп. 3, кв. 452. П.86-ТАИ от 29.01.25. Собств: Головащенко А.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 4 191 520,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.