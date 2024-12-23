ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ТАИ» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 13.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 16.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 77,6 кв.м., к/н: 50:28:0100103:168, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 20, корп. 2, кв. 1. П.28-ТАИ от 13.12.24. Собств: Шатров В.Н., Никитинская С.Ю. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 6 146 400,00р.



2. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:36:0010120:288, адрес: МО, г. Озеры, кв-л Текстильщики, д. 44, кв. 22. П.15-ТАИ от 10.12.24. Собств: Новиков Д.П. Взыск: ПАО Банк «ФК Открытие». Цена: 1 765 600,00р.



3. Кв-ра, общ.пл. 53,9 кв.м., к/н: 50:05:0000000:34521, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.4, кв.3. П.14-ТАИ от 10.12.24. Собств: Егорова И.В. Взыск: АО ОТП Банк. Цена: 4 640 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.12.2024 г.



Дата окончания приема заявок – 13.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 16.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1 000 кв.м., к/н: 50:37:0070103:72, адрес: МО, Каширский р-н, г. Ожерелье, ул. Алмазная, уч. 8. П.18-ТАИ от 10.12.24. Собств: Якушов Д.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 661 000,00р.



2. Кв-ра, общ.пл. 34,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:118678, адрес: МО, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Текстильная, д. 4, кв. 3. П.36-ТАИ от 13.12.24. Собств: Ермакова Н.А. Взыск: АО Рснарбанк. Цена: 2 318 400,00р.



3. Зем.уч., общ.пл. 970 кв.м., к/н: 50:05:0040312:110; Жилой дом, общ.пл. 158,4 кв.м., к/н: 50:05:0070402:1026. Адрес: МО, г. Сергиев Посад, мкр. «Семхоз», ул. Горького, д. 1. П.9-ТАИ от 10.12.24. Собств: Надольник И.В. Взыск: Бокарев Д.Б. Цена: 4 045 500,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.