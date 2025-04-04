ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 17 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК №100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 15.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 17.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Комната и 62/100 долей на места общ. польз., общ.пл. 17 кв.м., к/н: 50:29:0000000:32264, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 12В, кв. 107, ком. 1. П.197-ТАИ от 27.03.25. Собств: Космынин А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 747 200,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 32 кв.м., к/н: 50:43:0030204:194, адрес: МО, г. Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 28, кв. 1. П.198-ТАИ от 27.03.25. Собств: Сироткин А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 015 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 83,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:42771, адрес: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 9/18, кв. 37. П.133-ТАИ от 26.02.25. Собств: Кушнерева Г.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 347 280,00 р.



2. Зем.уч., общ. пл. 400 кв.м., к/н: 50:23:0090260:103; Жилой дом, общ.пл. 226,1 кв.м., к/н: 50:23:0000000:149693. Адрес: МО, Ильинский рп., ул. Опаленной Юности, д. 38Б. П.138-ТАИ от 26.02.25. Собств: Ломов А.Б. Взыск: Солодовников Е.В. Цена: 18 894 819,15 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1970 кв.м., к/н: 50:31:0020307:49; Жил. дом, общ.пл. 449,7 кв.м., к/н: 50:31:0020307:1115; Хоз. постройка, общ.пл. 12,8 кв.м., к/н: 50:31:0020307:1116. Адрес: МО, Чеховский р-н, гп. Столбовая, дер. Сандарово, д. 49. П.150-ТАИ от 05.03.25. Собств: Чепайкин В.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 13 157 320,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 51,2 кв.м., к/н: 50:44:0010108:357, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 29, кв. 1. П.141-ТАИ от 26.02.25. Собств: Магомадов Р.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 506 360,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.04.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 15.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 17.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1332 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1611, адрес: МО, р-н Воскресенский. П.139-ТАИ от 26.02.25. Собств: Одинцова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 380 120,00 р.



2. Зем.уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0010104:390, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.137-ТАИ от 26.02.25. Собств: Кеян А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 174 760,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.