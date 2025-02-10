ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 21 февраля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 10.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 19.02.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.02.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 45,9 кв.м., к/н: 50:41:0000000:42263, адрес: МО, г. Лобня, Научный городок, д. 2, кв. 22. П.81-ТАИ от 29.01.25. Собств: Комиссарова Н.В. Взыск: Филимоненкова Н.В. Цена: 4 000 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 75,4 кв.м., к/н: 50:22:0020101:1746, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, мкр. Западный, д. 2, кв. 109. П.82-ТАИ от 29.01.25. Собств: Сопуев А.К. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 7 326 400,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:20:0030114:2926, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, корп. 3, кв. 452. П.86-ТАИ от 29.01.25. Собств: Головащенко А.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 4 931 200,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:24:0000000:59829, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 18, кв. 119. П.85-ТАИ от 29.01.25. Собств: Березкина Н.Н. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 2 009 600,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:47:0022601:110, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, пр-зд Юбилейный, д. 2, кв. 91. П.91-ТАИ от 29.01.25. Собств: Соколова В.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 550 293,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 58,1 кв.м., к/н: 50:15:0040302:5624, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 28, кв. 55. П.50-ТАИ от 23.12.24. Собств: Зимовин А.Е. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 5 589 600,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.