ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 21 мая

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 19.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 979 кв.м., к/н: 50:04:0130101:367, адрес: МО, р-н Дмитровский, г/п Дмитров, в р-не д. Надеждино. П.240-ТАИ от 17.04.25. Собств: Сербул С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 423 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1999 +/- 31 кв.м., к/н: 50:03:0020280:848, адрес: МО, Клинский р-н, сп. Воронинское. П.167-ТАИ от 14.03.25. Собств: Муталиев А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 675 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 38,3 кв.м., к/н: 50:34:0050305:2216, адрес: МО, Коломенский р-н, п. Радужный, ул. Московская, д. 12, кв. 3. П.237-ТАИ от 17.04.25. Собств: Авдеева Е.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 199 000,00 р.



4. Пом. 126В, общ.пл. 72,8 кв.м., к/н: 50:11:0050501:1544, адрес: МО, Красногорский г.о., п. Ильинское-Усово, пр-зд Александра Невского, д. 5, кв. 126В. П.260-ТАИ от 24.04.25. Собств: Гаджиева З.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 11 415 200,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 48,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:106974, адрес: МО, Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский, мкр. Западный, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, кв. 164. П.243-ТАИ от 17.04.25. Собств: Соколов Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 000 000,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 817 кв.м., к/н: 50:26:0010703:87, адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/п Веселевское, у д. Нечаево, снт «Нечаево» Автобазы №1, уч.128. П.242-ТАИ от 17.04.25. Собств: Казыев Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 261 900,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:20:0050523:4264, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп. 12, кв. 334. П.257-ТАИ от 24.04.25. Собств: Константинов Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 840 000,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:20:0000000:222575, адрес: МО, р-н. Одинцовский, п. НИИ Радио, д. 7, пом. 10. П.263-ТАИ от 24.04.25. Собств: Романова Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 557 600,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:23:0030155:2104, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Островецкое, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 12, кв. 367. П.264-ТАИ от 24.04.25. Собств: Зинчук Ю.Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 986 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 32 кв.м., к/н: 50:43:0030204:194, адрес: МО, г. Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 28, кв. 1. П.198-ТАИ от 27.03.25. Собств: Сироткин А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 412 750,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:19:0050203:6; Жил. дом, общ.пл. 28 кв.м., к/н: 50:19:0050203:212, адрес: МО, р-н Рузский, с/о Ивановский, д. Копцево, д. 72. П.160-ТАИ от 14.03.25. Собств: Зарва А.Н. Взыск: Давыдова М.М. Цена: 2 224 280,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 19.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 21.05.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:57:0030601:1062, адрес: МО, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 54, кв. 172. П.247-ТАИ от 17.04.25. Собств: Ларин А.В. Взыск: ООО «ЭОС». Цена: 5 300 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 68,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:106903, адрес: МО, Котельники, мкр. «Силикат», д. 5, кв. 267. П.238-ТАИ от 17.04.25. Собств: Гханем Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 674 400,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:31:0020108:235; Здание, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:31:0020108:242. Адрес: МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., СНТ «Слепушкино-1», д. 40/1. П.252-ТАИ от 24.04.25. Собств: Любаев О.В. Взыск: Пирожок В.В. Цена: 1 838 985,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.