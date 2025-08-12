ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 27 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 27.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч. №61/2, общ.пл. 120 кв.м., к/н: 50:21:0030301:2463; Зем.уч., общ.пл. 355 +/-7 кв.м., к/н: 50:21:0030301:2773. Адрес: МО, Ленинский р-н, Булатниковский с.о., с. Булатниково, ул. Советская. П.415-ТАИ от 02.07.25. Собств: Гусева Н.В. Взыск: Гаджиев Г.М. Цена: 1 920 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4015, адрес: МО, Ленинский р-н, с.п. Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Пригородное шоссе, д. 10, кв. 259. П.478-ТАИ от 21.07.25. Собств: Рзаев А.Г. Оглы. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 9 644 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 64,2 кв.м., к/н: 50:21:0090212:35430, адрес: МО, Ленинский г.о., рп. Боброво, ул. Лесная, д. 8, корп. 1, кв. 305. П.481-ТАИ от 21.07.25. Собств: Маткасымов О.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 13 579 200,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 302,6 кв.м., к/н: 50:21:0010212:771; Зем. участок № 44/6, общ.пл. 190,0 кв.м., к/н: 50:21:0010212:207. Адрес: МО, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Центральная, д. 44, пом. 6. П.497-ТАИ от 28.07.25. Собств: Салахетдинов И.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 16 648 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 47,6 кв.м., к/н: 50:55:0000000:9804, адрес: МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 77. П.509-ТАИ от 05.08.25. Собств: Филатов И.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 104 966,40 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 1021 кв.м., к/н: 50:05:0010104:245, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.518-ТАИ от 05.08.25. Собств: Тумсоев Ш.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 191 700,00 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 2079 +/- 32 кв.м., к/н: 50:05:0010306:95, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Кузьминский, в р-не ур. Александровка, центр. часть кад. кв-ла. П.520-ТАИ от 05.08.25. Собств: Алибеков Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 476 800,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:05:0070402:3467, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 15/25, кв. 62. П.521-ТАИ от 05.08.25. Собств: Ежак М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 773 600,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 59,9 кв.м., к/н: 50:09:0050713:3655. Адрес: МО, г.о. Химки, д. Брехово, микрорайон Школьный, корп. 7, кв. 86. П.494-ТАИ от 28.07.25. Собств: Матвеев А.В., Матвеева Э.В. Взыск: АО Райффайзенбанк. Цена: 5 675 200,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 46,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:49056. Адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 6, кв. 58. П.495-ТАИ от 28.07.25. Собств: Тихих В.В. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 4 568 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 63,9 кв.м., к/н: 50:15:0011212:1219, адрес: МО, г. Балашиха, б-р Горенский, д. 5, кв. 304. П.445-ТАИ от 02.07.25. Собств: Щедухина Ю.В. Взыск: Котов И.В. Цена: 6 737 355,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:33:0030451:402, адрес: МО, р-н Каширский, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 8, кв. 8. П.438-ТАИ от 02.07.25. Собств: Люткевич И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 081 880,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:21:0040104:1582, адрес: МО, г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 1, кв. 206. П.169-ТАИ от 14.03.25. Собств: Хасанов П.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 793 676,40 р.



4. Жилой дом, общ.пл. 183 кв.м., к/н: 50:22:0060416:275; Зем.уч., общ.пл. 1374 +/-26 кв.м., к/н: 50:22:0060416:181. Адрес: МО, го. Люберцы, дп. Красково, тер. снт «Поляна», д. 36. П.458-ТАИ от 08.07.25. Собств: Корнеева Г.П. Взыск: Виряскин К.С. Цена: 14 486 720,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 53,6 кв.м., к/н: 50:16:0000000:47785, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 42Е, кв. 36. П.295-ТАИ от 12.05.25. Собств: Буянов А.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 2 223 911,92 р.



6. Жил. пом. (таунхаус), общ.пл. 424,8 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3791; Зем.уч., общ.пл. 415 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3098. Адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Маслово, влад. 1, д. 34, блок № 3. П.338-ТАИ от 02.06.25. Собств: Быковская Д.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 13 123 320,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 29,2 кв.м., к/н: 50:13:0040338:2291, адрес: МО, р-н Пушкинский, с. Тишково, ул Курортная, д. 27, кв. 73.П.418-ТАИ от 02.07.25. Собств: Абдулазимова Н.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 929 160,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 32,2 кв.м., к/н: 50:58:0100104:5465, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Советская, д. 71, кв. 15. П.428-ТАИ от 02.07.25. Собств: Новиченков М.В. Взыск: Черных Д.В. Цена: 2 465 000,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:09:0000000:22354, адрес: МО, Солнечногорский р-н, дер. Пешки, д. 7, кв. 10. П.378-ТАИ от 20.06.25. Собств: Панчищин С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 579 240,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 69 кв.м., к/н: 50:14:0000000:133764, адрес: МО, г. Щелково, микрорайон «Финский», д. 9, корп. 1, кв. 172. П.444-ТАИ от 02.07.25. Собств: Пипия З.Х. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 6 276 831,12 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 28,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:30370, адрес: МО, Ленинский го, рп. Боброво, ул. Лесная, д. 2, кв. 175. П.482-ТАИ от 21.07.25. Собств: Бутакова А.О. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 3 861 872,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 882 +/-10 кв.м., к/н: 50:18:0050116:651. Адрес: МО, Можайский р-н. П.500-ТАИ от 28.07.25. Собств: Кучарбаев Р.Г. ПАО Сбербанк. Цена: 352 800,00 р.



3. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:26:0160103:1746. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Парковая, д.8, корп. 2, кв. 8. П.493-ТАИ от 28.07.25. Собств: Подоляко С.В. Взыск: Ранецкая В.Е. Цена: 2 400 000,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 1002 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:777, адрес: МО, Рузский р-н, дер. Бельково. П.484-ТАИ от 21.07.25. Собств: Галенковская Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 467 100,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 787 +/- 10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:427, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.457-ТАИ от 08.07.25. Собств: Хадаев С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 246 160,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 702 +/- 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:469, адрес: МО, Можайский р-н. П.455-ТАИ от 08.07.25. Собств: Андронова А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 153 382,50 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:658, адрес: МО, Можайский р-н. П.460-ТАИ от 08.07.25. Собств: Маховиков А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 249 560,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 1 018 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:769, адрес: МО, Рузский р-н, дер. Бельково. П.449-ТАИ от 08.07.25. Собств: Магомедов Ш.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 444 720,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.