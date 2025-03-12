ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 27 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 27.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 83,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:42771, адрес: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 9/18, кв. 37. П.133-ТАИ от 26.02.25. Собств: Кушнерева Г.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 996 800,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 51,2 кв.м., к/н: 50:44:0010108:357, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 29, кв. 1. П.141-ТАИ от 26.02.25. Собств: Магомадов Р.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 301 600,00 р.



3. Зем.уч., общ. пл. 400 кв.м., к/н: 50:23:0090260:103; Жилой дом, общ.пл. 226,1 кв.м., к/н: 50:23:0000000:149693. Адрес: МО, Ильинский рп., ул. Опаленной Юности, д. 38Б. П.138-ТАИ от 26.02.25. Собств: Ломов А.Б. Взыск: Солодовников Е.В. Цена: 22 229 199,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 1970 кв.м., к/н: 50:31:0020307:49; Жил. дом, общ.пл. 449,7 кв.м., к/н: 50:31:0020307:1115; Хоз. постройка, общ.пл. 12,8 кв.м., к/н: 50:31:0020307:1116. Адрес: МО, Чеховский р-н, гп. Столбовая, дер. Сандарово, д. 49. П.150-ТАИ от 05.03.25. Собств: Чепайкин В.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 15 479 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1596 +/- 28 кв.м., к/н: 50:08:0060156:369; Жил. дом, общ.пл. 350 кв.м., к/н: 50:08:0060156:406. Адрес: МО, г.о. Истра, д. Леоново, ТСН Леоновские Усадьбы, ул. Истрица, д. 84. П.111-ТАИ от 11.02.25. Собств: Банчуков Ю.В. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 10 630 157,12 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 33,1 кв.м., к/н: 50:16:0302008:947, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Ключик, д. 3, кв. 56. П.39-ТАИ от 13.12.2024. Собств: Аверьянова А.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 2 654 720,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:24:0000000:59829, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 18, кв. 119. П.85-ТАИ от 29.01.25. Собств: Березкина Н.Н. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 1 708 160,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:47:0022601:110, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, пр-зд Юбилейный, д. 2, кв. 91. П.91-ТАИ от 29.01.25. Собств: Соколова В.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 167 749,56 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 70,9 кв.м., к/н: 50:56:0030204:1233, адрес: МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 3, кв. 90. П.110-ТАИ от 11.02.25. Собств: Лутовинова И.Н. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 6 528 000,00 р.



6. Жил. дом, общ. пл. 131,1 кв.м., к/н: 50:05:0100205:170; Зем.уч., общ.пл. 962 +/- 11 кв.м., к/н: 50:05:0100134:90. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Богородское, 3-й квартал МЭЗ, д. 1. П.103-ТАИ от 05.02.25. Собств: Мухлынина М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 610 920,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 86,9 кв.м., к/н: 50:65:0040205:39, адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 4Б, кв. 19. П.109-ТАИ от 11.02.25. Собств: Алмасов Р.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 858 880,00 р.



8. Зем.уч., общ.пл. 598 кв.м., к/н: 50:13:0080402:42; Нежил. здание, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:13:0080403:100. Адрес: МО, Пушкинский р-н, Сан. им. Калинина, сад. тов. «Здоровье», уч. №92. П.113-ТАИ от 11.02.25. Собств: Глазейкина Е.В. Взыск: АО КБ Локо-Банк. Цена: 6 336 022,40 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 27.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1332 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1611, адрес: МО, р-н Воскресенский. П.139-ТАИ от 26.02.25. Собств: Одинцова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 447 200,00 р.



2. Зем.уч., общ. пл. 1000 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0010104:390, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.137-ТАИ от 26.02.25. Собств: Кеян А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 205 600,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:29:0020306:1; Жил. дом, общ.пл. 114,8 кв.м., к/н: 50:29:0020305:914. Адрес: МО, Воскресенский р-н, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58. П.105-ТАИ от 05.02.25. Собств: Красиков М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 377 475,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 50,5 кв.м., к/н: 50:25:0000000:18492, адрес: МО, Шатурский р-н, г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 24, кв. 14. П.99-ТАИ от 05.02.25. Собств: Репина Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 789 760,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.