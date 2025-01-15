ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 января

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 27.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 58,1 кв.м., к/н: 50:15:0040302:5624, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 28, кв. 55. П.50-ТАИ от 23.12.24. Собств: Зимовин А.Е. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 6 576 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 33,1 кв.м., к/н: 50:16:0302008:947, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Ключик, д. 3, кв. 56. П.39-ТАИ от 13.12.2024. Собств: Аверьянова А.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 3 123 200,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 970 кв.м., к/н: 50:05:0040312:110; Жилой дом, общ.пл. 158,4 кв.м., к/н: 50:05:0070402:1026. Адрес: МО, г. Сергиев Посад, мкр. «Семхоз», ул. Горького, д. 1. П.9-ТАИ от 10.12.24. Собств: Надольник И.В. Взыск: Бокарев Д.Б. Цена: 4 045 500,00р.



4. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:10:0010317:7505, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 8, кв. 444. П.42-ТАИ от 23.12.24. Собств: Харитонов А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 453 600,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 37,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:26367, адрес: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 17, кв. 65. П.51-ТАИ от 23.12.24. Собств: Наумова Н.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 806 200,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 15.01.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 27.01.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.01.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 30/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, общ.пл. 77,9 кв.м., к/н: 50:12:0100412:3482, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 50/10, корп. 1, кв. 33. П.41-ТАИ от 23.12.24. Собств: Руссков С.О. Взыск: Флах Р.В. Цена: 3 100 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.