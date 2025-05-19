ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 30.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 03.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:35:0050107:1715, адрес: МО, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 25а, кв. 63. П.281-ТАИ от 12.05.25. Собств: Фокина О.А. Взыск: ООО ПКО НФИ. Цена: 2 548 000,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 264,3 кв.м., к/н: 50:23:0020201:898; Здание жил., общ.пл. 171 кв.м., к/н: 50:23:0020201:1048; Зем.уч., общ.пл. 3063 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0020201:1770. Адрес: МО, Раменский p-он, г.п. Кратово, с. Игумново, ул. Центральная, д.41. П.276-ТАИ от 12.05.25. Собств: Дембицкая А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 17 197 600,00 р.



3. Жил. дом, общ.пл. 199,5 кв.м., к/н: 50:23:0040856:1624; Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:23:0040856:425. Адрес: МО, Раменский г.о., тер. ДНТ Великие озера, ул. Долиноозерская, д. 943. П.280-ТАИ от 12.05.25. Собств: Горинов П.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 801 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 74,7 кв.м., к/н: 50:23:0000000:56544, адрес: МО, г. Раменское, ул. Народная, д.3, кв. 13. П.283-ТАИ от 12.05.25. Собств: Журавлева О.В., Журавлев М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 976 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 51,1 кв.м., к/н: 50:10:0010114:261, адрес: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 8, кв. 15. П.282-ТАИ от 12.05.25. Собств: Морозов М.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 532 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 53,5 кв.м., к/н: 50:14:0000000:55916, адрес: МО, г. Щелково, ул. Рабочая, д. 16, кв. 16. П.274-ТАИ от 12.05.25. Собств: Городковская Е.А. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 1 865 520,00 р.



7. Зем.уч. №8, общ.пл. 2345 кв.м., к/н: 50:03:0010309:3, Нежил. здание ТЦ «Континент», общ.пл. 4486,2 кв.м., к/н: 50:03:0000000:9617. Адрес: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 8. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ РИ в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 186 668 160,00 р.



8. Нежил. встроен. пом. общ.пл. 720,1 кв.м., к/н: 50:03:0010216:659. Адрес: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 49. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ РИ в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 66 827 325,00 р.



9. Нежил. здание общ.пл. 165,6 кв.м., к/н: 50:03:0010216:658. Адрес: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 49, пом.1А. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ РИ в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 15 368 150,00 р.



10.Нежил. здание общ.пл. 490,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:129635. Адрес: МО, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 78. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ РИ в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 38 489 440,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 450 кв.м., к/н: 50:30:0010103:6; Нежил. здание, общ.пл. 626,5 кв.м., к/н: 50:30:0010103:35, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Хлебникова, д. 82А. П.161-ТАИ от 14.03.25. Собств: Бароян А.М. Взыск: Качнов Э.Е. Цена: 18 736 067,88 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 90,5 кв.м., к/н: 50:22:0050203:11278, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 244. П.220-ТАИ от 10.04.25. Собств: Жумабаев С.А. Взыск: Сеитов Н.Т. Цена: 9 060 320,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:16:0603014:3263, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Вишняковские дачи, ул. Длинная, д. 23, кв. 100. П.146-ТАИ от 05.03.25. Собств: Хуртина О.И. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 1 944 800,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 83,2 кв.м., к/н: 50:09:0070406:1166; Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:09:0070406:1531. Адрес: МО, р-н Солнечногорский, д. Николо-Черкизово, ул. Лесная, д. 13. П.208-ТАИ от 03.04.25. Собств: Матевосян А.Х., Мелкумян Э.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 7 457 560,00 р.



5. Пом., общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:20:0041306:1681, адрес: МО, Одинцовский р-н, дер. Малые Вяземы, Петровское ш., д. 5, кв. 180. П.200-ТАИ от 27.03.25. Собств: Анищенко В.С. Взыск: в пользу ФЛ и ЮЛ. Цена: 2 928 760,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 30.05.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 03.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жил. дом, общ.пл. 138,9 кв.м., к/н: 50:04:0110401:585; Зем.уч., общ.пл. 818 +/-10 кв.м., к/н: 50:04:0110401:446. Адрес: МО, Дмитровский г.о., д. Глазово, тер. объединения «Приозерье», д. 232. П.286-ТАИ от 12.05.25. Собств: Мухин В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 272 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3111, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.266-ТАИ от 12.05.25. Собств: Бородина Ю.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 315 900,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3125, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.291-ТАИ от 12.05.25. Собств: Дугин С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 263 200,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:09:0070403:612, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, в р-не д. Брехово, СНТ «Вахнеевка», уч. 109. П.289-ТАИ от 12.05.25. Собств: Носиков И.А. Взыск: Крохмаль М.Н. Цена: 1 512 210,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1550 кв.м., к/н: 50:20:0070313:140, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/о Ликинский, д. Митькино, уч. 43, ГП-2. П.201-ТАИ от 27.03.25. Собств: Синявский Б.Я. Взыск: Юсупов К.Н. Цена: 6 233 066,15 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.