ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 5 марта

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 03.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 05.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1627 кв.м., к/н: 50:28:0050421:485, адрес: МО, р-н Домодедовский, с. Битягово. П.112-ТАИ от 11.02.25. Собств: Балакишев Н.Н. Взыск: АО «БТА Банк». Цена: 1 480 570,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1596 +/- 28 кв.м., к/н: 50:08:0060156:369; Жил. дом, общ.пл. 350 кв.м., к/н: 50:08:0060156:406. Адрес: МО, г.о. Истра, д. Леоново, ТСН Леоновские Усадьбы, ул. Истрица, д. 84. П.111-ТАИ от 11.02.25. Собств: Банчуков Ю.В. Взыск: АО РСХБ. Цена: 12 506 067,20 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 86,9 кв.м., к/н: 50:65:0040205:39, адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 4Б, кв. 19. П.109-ТАИ от 11.02.25. Собств: Алмасов Р.М. Взыск: Банк ВТБ. Цена: 6 892 800,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 598 кв.м., к/н: 50:13:0080402:42; Нежил. здание, общ. пл. 53,7 кв.м., к/н: 50:13:0080403:100. Адрес: МО, Пушкинский р-н, Сан. им. Калинина, сад. тов. «Здоровье», уч. №92. П.113-ТАИ от 11.02.25. Собств: Глазейкина Е.В. Взыск: АО КБ «Локо-Банк». Цена: 7 454 144,00 р.



5. Жил. дом, общ. пл. 131,1 кв.м., к/н: 50:05:0100205:170; Зем.уч., общ.пл. 962 +/- 11 кв.м., к/н: 50:05:0100134:90. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Богородское, 3-й квартал МЭЗ, д. 1. П.103-ТАИ от 05.02.25. Собств: Мухлынина М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 895 200,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 70,9 кв.м., к/н: 50:56:0030204:1233, адрес: МО, г. Климовск, ул. Молодежная, д. 3, кв. 90. П.110-ТАИ от 11.02.25. Собств: Лутовинова И.Н. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 7 680 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 51 кв.м., к/н: 50:21:0000000:33003, адрес: МО, р-н Ленинский, п. Развилка, д.32, корп. 1, кв. 47. П.49-ТАИ от 23.12.24. Собств: Наумова Т.В. Взыск: Лазарева А.Н. Цена: 4 080 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:53:0010105:1989, адрес: МО, г. Лыткарино, кв-л 7, д. 5б, кв. 2/4. П.46-ТАИ от 23.12.24. Собств: Князев Н.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 707 398,40 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.02.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 03.03.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 05.03.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. аресто. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н 50:29:0020306:1; Жил. дом, общ.пл. 114,8 кв.м., к/н: 50:29:0020305:914. Адрес: МО, Воскресенский р-н, с. Усадище, ул. Королькова, д. 58. П.105-ТАИ от 05.02.25. Собств: Красиков М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 973 500,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 50,5 кв.м., к/н: 50:25:0000000:18492, адрес: МО, Шатурский р-н, г. Рошаль, ул. Свердлова, д. 24, кв. 14. П.99-ТАИ от 05.02.25. Собств: Репина Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 105 600,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.