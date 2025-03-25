ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.03.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 07.04.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 09.04.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1278 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1194, адрес: МО, р-н. Воскресенский. П.164-ТАИ от 14.03.25. Собств: Гасанов Н.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 253 800,00 р.



2. Зем.уч., общ. пл. 240 +/- 5 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1219; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1447, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, п. Подосинки, д. 103, корп. 4. П.175-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО «Газпромбанк». Цена: 10 650 400,00 р.



3. Зем.уч., общ. пл. 240 +/- 5 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1218; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1434, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, д. 102, корп. 1. П.176-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО «Газпромбанк». Цена: 10 650 400,00 р.



4. Зем.уч., общ. пл. 326 +/- 6 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1215, Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1425, адрес: МО, Дмитровский г.о., п. Подосинки, д. 102, корп. 4. П.178-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО «Газпромбанк». Цена: 11 908 000,00 р.



5. Зем.уч., общ. пл. 162 +/- 4 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1217; Жил. дом, общ. пл. 170 кв.м., к/н: 50:04:0180301:1426, адрес: МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки, г/п Дмитров. П.183-ТАИ от 19.03.25. Собств: Владимирова Т.А. Взыск: АО «Газпромбанк». Цена: 10 477 600,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 539 +/- 8 кв.м., к/н: 50:28:0110156:13395, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Минаево. П.155-ТАИ от 05.03.25. Собств: Нурмагомедова С.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 752 800,00 р.



7. Кв-ра, общ. пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:28:0000000:29217, адрес: МО, г.о. Домодедово, тер. «Санаторий «Москвич», д. 3, кв. 4. П.188-ТАИ от 19.03.25. Собств: Южанин А.Н. Взыск: АО КБ РУСНАРБАНК. Цена: 5 680 000,00 р.



8. Зем.уч., общ.пл. 450 кв.м., к/н: 50:30:0010103:6; Нежил. здание, общ.пл. 626,5 кв.м., к/н: 50:30:0010103:35, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Хлебникова, д. 82А. П.161-ТАИ от 14.03.25. Собств: Бароян А.М. Взыск: Качнов Э.Е. Цена: 22 042 432,80 р.



9. Зем.уч., общ.пл. 2276 кв.м., к/н: 50:08:0060177:26; Жил. дом, общ.пл. 239,3 кв.м., к/н: 50:08:0000000:123274; Навес, общ.пл. 47,2 кв.м., к/н: 50:08:0000000:126888, адрес: МО, р-н Истринский, с/п Лучинское, д. Котово, ул. Лавандовая, д. 6. П.171-ТАИ от 14.03.25. Собств: Рахимова Л.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 12 776 800,00 р.



10. Зем.уч., общ. пл. 701+/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:520, адрес: МО, Можайский р-он. П.189-ТАИ от 19.03.25. Собств: Нуриева Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 265 500,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 34,7 кв.м., к/н: 50:12:0070229:1610, адрес: МО, р-н. Мытищинский, пгт. Пироговский, ул. Советская, д. 7, кв. 113. П.162-ТАИ от 14.03.25. Собств: Калугин И.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 3 520 000,00 р.



12. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 22 кв.м., к/н: 50:26:0131204:166, адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/пос. Атепцевское, д. Дятлово. П.163-ТАИ от 14.03.25. Собств: Фаренюк И.И. Взыск: АО Банк «Дом.РФ». Цена: 1 022 400,00 р.



13. Кв-ра, общ.пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:16:0603014:3263, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Вишняковские дачи, ул. Длинная, д. 23, кв. 100. П.146-ТАИ от 05.03.25. Собств: Хуртина О.И. Взыск: АО «Банк Дом.РФ». Цена: 2 288 000,00 р.



14. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:19:0050203:6; Жил. дом, общ.пл. 28 кв.м., к/н: 50:19:0050203:212, адрес: МО, р-н Рузский, с/о Ивановский, д. Копцево, д. 72. П.160-ТАИ от 14.03.25. Собств: Зарва А.Н. Взыск: Давыдова М.М. Цена: 2 616 800,00 р.



15. Кв-ра, общ.пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:10:0010303:1725, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 3, корп. 2, кв. 265. П.157-ТАИ от 05.03.25. Собств: Липайкина М.Г. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 2 624 893,40 р.



16. Жил. дом, общ.пл. 136 кв.м., к/н: 50:14:0030123:895; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:14:0030123:1269. Адрес: МО, г. Щелково, тер. Назимиха-Парк 2, 4-я Речная ул., д. 2. П.153-ТАИ от 05.03.25. Собств: Роскошный С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 564 800,00 р.



17. Кв-ра, общ.пл. 56,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:47710, адрес: МО, г. Щелково, ул. Космодемьянская, д. 8, кв. 33. П.173-ТАИ от 14.03.25. Собств: Тухветуллов Р.Р., Тухветуллов Р.Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 017 704,80 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м.. к/н: 50:38:0060122:604, адрес: МО, Зарайский р-н, д. Ратькино. П.126-ТАИ от 19.02.25. Собств: Минасян М.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 166 600,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:64:0000000:3029, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32, кв. 780. П.121-ТАИ от 19.02.25. Собств: Токалова (Ившина) В.Н. Взыск: ПАО Банк «ФК Открытие». Цена: 6 430 080,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 73,8 кв.м., к/н: 50:64:0000000:15543, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 18, кв. 13. П.127-ТАИ от 19.02.25. Собств: Ульчибеков А.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 327 400,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:05:0110101:4230, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 7. П.124-ТАИ от 19.02.25. Собств: Семенов П.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 121 600,00 р.



5. Право треб. по ДДУ №ДУ-13-02-077 от 02.08.2017 г. на кв-ру, общ.пл. 33,8 кв.м., секция 1, этаж 12, адрес: МО, г. Химки, Северо-Западная пром.-комм. зона. П.125-ТАИ от 19.02.25. Собств: Баранов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 087 440,72 р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.