ООО «ТоргТрейд» извещение о торгах

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 01.03.2024 в 20:00 по 15.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 18.03.2024 в 12:00

1.КВ: МО, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 10, кв. 10, общ. пл. 37,9кв.м., КН 50:52:0010210:483 Н/ц 3938901,6р. Соб.: Камбулина И.Ю. П.69-ТТ

2.КВ: МО, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7В, кв 965, общ. пл. 81,5кв.м., КН 50:22:0010109:38588 Н/ц 9873600р. Соб.: Трощевский К.О. П.71-ТТ

3.КВ: МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 73, кв. 18, общ. пл. 51,5 кв. м. , КН 50:16:0301004:1982 Н/ц 3453600р. Соб.: Карпешин С. М. П.73-ТТ

4.КВ: МО, Щелковский рн., микрорн. Аничково д. 7 кв. 112, общ. пл. 39 кв. м., КН 50:14:0000000:133814 Н/ц 3180000р. Соб.: Дровников М.А. П.74-ТТ

5.КВ: 42.9 кв. м. расп. по адресу: МО, р-н. Каширский, г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 2/1, кв. 4 к/н 50:33:0000000:63986 Н/ц 1672000р. Соб.: Буховцов А.Г. П.81-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 18.03.2024 в 12:30

1.КВ: общ. пл. 42,3 кв. м. МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 4, кв. 226, к/н 50:50:0020403:1945 Н/ц 4349600р. Соб.: Жидаев Д. Ю. П.97-ТТ

2.КВ: общ. пл. 47 кв. м. МО, Клинский р-н, г. п. Клин, г. Клин, ул. Профсоюзная, д. 13, корп. 2, кв. 24, к/н 50:03:0010223:1256 Н/ц 3717600р. Соб.: Демидова Н.А., Демидов Д. В. П.99-ТТ

3.КВ: общ. пл. 52 кв. м. МО, г. Коломна, ул. Димитрова, д. 10, кв. 13, к/н 50:57:0000000:19823 Н/ц 1563340р. Соб.: Мясищев В.В. П.100-ТТ

4.КВ: общ. пл. 43,5 кв. м. МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 34, кв. 30, к/н 50:17:0000000:48837 Н/ц 1368080р. Соб.: Пузанкова М.Ю. П.101-ТТ

5.КВ: общ. пл. 36 кв. м. МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д. 8, кв. 133, к/н 50:13:0060146:3992 Н/ц 3171200р. Соб.: Ягмурова Д. П. П.103-ТТ

6.КВ: общ. пл. 73,8 кв. м., МО, Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. Бахчиванджи, д. 10, кв. 69, к/н 50:14:0000000:97619 Н/ц 7124800р. Соб.: Колесник Н.В. П.106-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 18.03.2024 в 12:30

1.КВ: общ. пл. 81,2 кв. м. МО, р-н. Ногинский, г. Ногинск, ул. Самодеятельная, д. 10, кв. 156 к/н 50:16:0301001:2828 Н/ц 4 492 424,76р. Соб.: Саргсян А.С. П.85-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru