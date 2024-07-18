ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 01 августа 2024 года
ООО «ТоргТрейд» с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 18.07.2024 в 20:00 по 30.07.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 01.08.2024 в 12:00
1. Кв-ра общ.пл. 36,7 кв.м., расп. по адресу: МО, р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1, пом 1, КН 50:20:0000000:182008 Н/ц 4286720р. Собственник: Иванова С.С. П.206-тт
2. Кв-ра общ.пл. 42,50 кв.м. расп. по адресу: МО, р-н Одинцовский, с.п. Жаворонковское, д. Солманово, МЖК «Изумрудная долина», ул. Лазурная, д. 16, кв-ра 1, КН 50:20:0070312:3810 Н/ц 4815080 р. Собственник: Стрыгин А.А. П.207-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru