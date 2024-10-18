ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 01 ноября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://rts-tender.ru/ ; https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 18.10.2024 г. в 20:00 по 30.10.2024 до 11:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://rts-tender.ru/; http://www.fabrikant.ru; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 01.11.2024 г. в 12:00

1. Жил.пом. пл. 40,7 кв.м., МО, г.о. Лосино- Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заречная, д. 14, кв. 75, КН 50:14:0030503:9083 НЦ 3687200 р. Соб.: Болотов А.Г. П.343-тт

2. Жил.д. пл. 367 кв. м., МО, Раменский муниципальный рн., с/п Сафоновское, д. Поповка, ул. Лазурная, д. 63,КН 50:23:0020291:823; ЗУ пл. 1323+/-13 кв.м, МО, Раменский p-он, с/п Сафоновское, КН 50:23:0020291:445; ЗУ пл. 1392+/-13 кв.м., МО, Раменский p-он, с/п Сафоновское, КН 50:23:0020291:416 НЦ 21210000 р. Соб.: Усманов А.И. П.348-тт

3. КВ: пл. 30,7 кв.м., МО, г. Королев, ул. Кооперативная, д. 6 кв. 49, КН 50:45:0040830:214 НЦ 4184000 р. Соб.: Малиновская Е.В. П.351-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://rts-tender.ru/

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 01.11.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 64,5 кв.м., МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 202, КН 50:09:0080101:376 НЦ 5191120,94 р. Соб.: Балаганина Л.Б. П.211-тт

2. КВ: пл. 37,5 кв.м. МО, Одинцовский рн., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, кв. 100, КН 50:20:00 20101:5086 НЦ 6011200 р. Соб.: Ожигова Т.А. П.316-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://rts-tender.ru/

Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 01.11.2024 г. в 12:00

1. Жилое пом. пл. 36,7 кв.м., МО, Щелковский рн., рп. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д.8, кв. 194, КН 50:14:0000000:46164 НЦ 4500000 р. Соб.: Хмылев А.Л. П.342-тт

2. КВ: пл. 41,5кв.м., МО, г. Лыткарино, мкр. 4 А, д.З, кв 75, КН 50:53:0020102:887 НЦ 5500000 р. Соб.: Барамия К.С. П.346-тт

3. Жил.д. пл. 59 кв.м., МО, г.о. Коломна, с. Троицкие Озерки, территория СНТ «Озерки», д. 118, КН 50:34:0010413:907 ; ЗУ. пл. 600+/- 17 кв.м. МО, г.о. Коломна, с. Троицкие Озерки, территория СНТ «Озерки», д. 118, КН 50:34:0010413:359 НЦ 982800 р. Соб.: Белевцов О.С. П.344-тт

4. ЗУ: пл. 1084+-12 кв.м.: МО, Солнечногорский рн., с.п. Луневское, участок в рн.е деревни Жилино, КН 50:09:0060433:738 НЦ 2188800 р. Соб.: Зверев А.В. П.355-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://www.fabrikant.ru

Извещение № 4 (первичные) торги состоятся 01.11.2024 г. в 12:00

1. ЗУ: пл. 1500 кв.м КН 50:03:0080213:15, жилой дом пл. 148,8 м2, КН 50:09:0000000:57992, МО Клинский рн., с/о Шипулинский, д. Колосово, ул. Тупиковая , уч. 23 НЦ 5571200 р. Соб.: Кашаев О.В. П.354-тт

2. КВ: пл. 31,4 кв.м., МО, г. Шатура, пр-кт. Ильича, д. 18/1, кв. 25, КН 50:25:0010111:346 НЦ 1753376 р. Соб.: Жарова В.А. П.356-тт

3. Комната пл. 16,5 кв.м., МО, г. Климовск, ул. Заводская д. 4 ком 8, КН 50:56:0030205:2081 НЦ 390000 р. Соб.: Маруева Л.Е. П.310-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/