ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 07 октября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 24.09.2024 г. в 20:00 по 04.10.2024 г. до 11:00 (МСК).

Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 07.10.2024 г. в 12:00

1. Квартира, общ.пл. 55,9 кв.м., К/Н 50:22:0040404:3329, Московская область, Люберецкий рн., п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13, пом. 37 Н/ц 4473000 р. Собственник: Крудогло И.И. П.320-ТТ

2. Квартира, общ.пл. 41,3 кв.м., К/Н 50:37:0060612:270, МО, город Кашира, ул. Новокаширская, д.37, кв. 53 Н/ц 2027200 р. Собственник: Дюба Ю.Н. П.321-ТТ

3. Квартира, общ.пл. 59,1 кв.м., К/Н 50:38:0070207:2095, МО, Зарайский рн., г. Зарайск, Микрорн. 1, д. 26, кв. 12 Н/ц 2826445,6 р. Собственник: Комарова А.Г. П.323-ТТ

4. Квартира, общ.пл. 43,5 кв.м., К/Н 50:55:0000000:74955, МО, г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, дом 76а кв. 44 Н/ц 4225200 р. Собственник: Черней М.А. П.326-ТТ

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/