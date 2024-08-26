ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 10 сентября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП http://rts-tender.ru/ ; http://auction.msk.ru ; http://fabrikant.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 26.08.2024 г. в 20:00 по 06.10.2024 г. до 11:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; http://rts-tender.ru/; http://auction.msk.ru; http://fabrikant.ru/.

Задаток для участия в торгах – 5% от НЦ. Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 49,5 кв.м.: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 35, кв.42, KН 50:04:0010807:1329 НЦ 4902400 р. Соб.: Дрекалова Е.М. П.290-тт

2. Часть жил.д. пл. 38,9 кв.м., КН 50:16:0702004:8215; Жил.д. пл. 184,3 кв.м. , КН 50:16:0702002:1284; ЗУ пл. 801 кв.м., КН 50:16:0702002:262: МО, Ногинский р он., г. Электроугли, ул. Центральная, д. 105/1 НЦ 5588409,6 р. Соб.: Алибабаян А.З. П.294-тт

3. ЗУ пл. 95 745 кв.м.: МО, Коломенский рн., с/п Радужное, д. Бакунино, ул. Речная, д. 1, КН 50:34:0050306:130 НЦ 2998064 р. Соб.: Сидорова Н.И. П.299-тт

ЭТП: http://rts-tender.ru/

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 37,30 кв.м.: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 2, кв. 125, КН 50:10:0010117:128 НЦ 5922800 р. Соб.: Бочаров В.В. П.212-тт

2. ЗУ пл. 747 кв.м., к/н 50:19:0040306:712, ЗУ пл. 784 кв.м., к/н 50:19:0040306:711 по адресу МО, д. Макеиха, тер. Дачный поселок, Дороховы Дачи НЦ 1700000 р. Соб.: Репалова Н.А. П.238-ТТ

ЭТП: http://rts-tender.ru/

Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 30,8 кв.м.: МО, г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6, кв. 100, КН 50:22:0020102:903 НЦ 3202400 р. Соб.: Холодный А.А. П.293-тт

ЭТП: http://auction.msk.ru

Извещение № 4 (повторные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 49,1 кв.м.: МО, г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 15, кв. 35, КН 50:46:0000000:29735 НЦ 3009000 р. Соб.: Логинов И.С. П.132-тт

ЭТП: http://auction.msk.ru

Извещение № 5 (первичные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: пл. 53,1 кв.м.: МО, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 23, кв. 29, КН 50:22:0010107:4616 НЦ 7000000 р. Соб.: Гаранян Э.М. П.302-тт

ЭТП: http://fabrikant.ru/

Извещение № 6 (повторные) торги состоятся 10.09.2024 г. в 12:00

1. КВ: общ.пл. 44 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Люберцы, пос. Калинина, д. 93 ,кв 23, КН 50:22:0010202:1918 НЦ 4348532 р. Соб.: Исроилова М.И. П.275-тт

ЭТП: http://fabrikant.ru/