ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 15 ноября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://rts-tender.ru/ , https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 01.11.2024 г. в 20:00 по 13.11.2024 г. до 14:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://rts-tender.ru/; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 15.11.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Горького, д. 12, корп. 1, кв. 83, пл. 40,90 кв.м., КН: 50:44:0010106:147 Н/ц 4172800 р. Соб.: Чернов К.А. П.119-ТТ

2. Жилое пом. пл. 36,8 кв.м., расположенное по адресу:МО, г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 21, кв. 5, КН 50:45:0000000:47474 Н/ц 4037284 р. Соб.: Печенко Л.Л. П.363-тт

3. Кв-ра пл. 63,2 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Ногинск,ул. Комсомольская,д. 16, кв.4, КН 50:16:0302009:4886 Н/ц 6582400 р. Соб.: Русенков В.Н. П.364-тт

4. Кв-ра общ.пл.ю 46,3 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Химки, кв-л Клязьма, пр-д Набережный, д. 2, корп. 1, кв. 42, КН 50:10:0020604:3934 Н/ц 6904800 р. Соб.: Кошкина К.П. П.366-тт

5. Кв-ра пл. 54кв.м. расп. по адресу: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 20, кв. 44, КН 50:10:0010109:3325 Н/ц 6541600 р. Соб.: Земскова М.А. П.367-тт

6. Кв-ра пл. 59,3 кв.м., расп. по адресу: МО, г.Химки, ул. 9 Мая, д.12, кв.49, КН 50:10:0010103:4276 Н/ц 8000000 р. Соб.: Крылова М.П. П.368-тт

7. Кв-ра пл. 44 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. М.М.Глинкина, д. 2/9 кв. 73, КН 50:45:0050203:1109 Н/ц 5042000 р. Соб.: Сахаров А.В. П.371-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://rts-tender.ru/

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 15.11.2024 г. в 12:00

1. Зем.уч. пл. 991 кв.м., расп. по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское, вблизи с. Малышево, КН 50:23:0030401:184 Н/ц 364140 р. Соб.: Карпухович А.Д. П.339-ТТ

2. Кв-ра пл. 78,0 кв.м расп. по адресу: МО, Красногорский м.р, с.п.Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.2, кв. 511, КН 50:11:020408:8624, Н/ц 8 818 750 р. Соб.: Пивоваров Д.В. П.335-ТТ

3. Кв-ра, пл. 41,3 кв.м., К/Н 50:37:0060612:270, МО, город Кашира, ул. Новокаширская, д.37, кв. 53 Н/ц 1723120 р. Соб.: Дюба Ю.Н. П.321-ТТ

8. Кв-ра, пл. 59,1 кв.м., К/Н 50:38:0070207:2095, МО, Зарайский рн., г. Зарайск, Микрорн. 1, д. 26, кв. 12 Н/ц 2402478,76 р. Соб.: Комарова А.Г. П.323-ТТ

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/

Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 15.11.2024 г. в 12:00

9. Кв-ра пл. 29,7 кв.м., расп. по адресу: МО, Сергиево-Посадский рн., с. Сватково, д. 3, кв. 53, КН 50:05:0120120:1105 Н/ц 2034782,4 р. Соб.: Домрачева Е.В. П.362-тт

10. Кв-ра пл. 58,2 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 13 кв. 114, КН 50:43:0000000:1005 Н/ц 2873335 р. Соб.: Нам Д.С. П.365-тт

11. Кв-ра пл. 38,50 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Горького, дом 3, кв-ра 70; КН 50:44:0010222:1099 Н/ц 3880000 р. Соб.: Рожкова И.Н. П.369-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/