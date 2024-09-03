ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 16 сентября

ООО «ТоргТрейд» с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайтах https://toktrade.ru/ в сети Интернет .

Прием заявок с 03.09.2024 г. в 20:00 по 13.09.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 16.09.2024 г. в 12:00

1. Квартира общ. пл. 30,8 кв. м., расп. по адресу: МО, г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6, кв. 100, КН 50:22:0020102:903 Н/ц 3 202 400 р. Собственник: Холодный А.А. П.293-тт.

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://toktrade.ru/, http://torg-trade.ru.

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 16.09.2024 г. в 12:00

1. Квартира общ. пл. 49,1 кв.м, расп. по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 15, кв. 35, КН 50:46:0000000:29735 Н/ц 3 009 000 р. Собственник: Логинов И.С. П.132-тт.

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://toktrade.ru/, http://torg-trade.ru