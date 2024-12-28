ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 22 января

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://auction.msk.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 28.12.2024 в 20:00 по 20.01.2024 до 14:00 (МСК) Задаток 5% от НЦ. Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://auction.msk.ru/.



Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.



Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 22.01.2025 в 12:00

1. Кв-ра общ. пл. 38,5 кв.м. расп. по адресу: МО, Ступинский р-н, д. Шугарово, ул. Центральная, д.1/3, кв.22 к/н 50:33:0030117:229 Н/ц 1303560р. Собственник: Андрюшин А.О. П.64-ТТ



2. Кв-ра общ. пл. 31,4 кв.м. расп. по адресу: МО, Ступинский р-н, д. Леонтьево, ул. Новая, д. 3, кв. 3, к/н 50:33:0030433:1158 Н/ц 1010269,88р. Собственник: Ромащенко К.Е. П.105-ТТ