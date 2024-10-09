ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 23 октября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП https://www.rts-tender.ru/ , https://auction.msk.ru/ , https://www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Прием заявок с 09.10.2024 г. в 20:00 по 21.10.2024 г. до 11:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/, https://www.rts-tender.ru/, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 23.10.2024 г. в 12:00

1. Ком. 16,5 кв.м. МО, г. Климовск, ул. Заводская д. 4, ком 8, КН 50:56:0030205:2081 НЦ 390000 р. Соб.: Маруева Л.Е. П.310-тт

2. КВ: 78,0 кв.м. МО, Красногорский м.р, с.п. Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 2, кв. 511, КН 50:11:020408:8624, НЦ 10375000 р. Соб.: Пивоваров Д.В. П.335-ТТ

3. 1/3 доля в праве общ. дол. соб. на кв.пл. 56,9 кв.м.: МО, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 12А, кв. 471, КН 50:12:0000000:12479 НЦ 1900000 р. Соб.: Тютюн Е.А. П.336-ТТ

4. ЗУ: 991 кв.м.: МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское, вбл. с. Малышево, КН 50:23:0030401:184 НЦ 428400 р. Соб.: Карпухович А.Д. П.339-ТТ

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://www.rts-tender.ru/

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 23.10.2024 г. в 12:00

1. КВ: 59,2 кв.м., МО, г. Королев, ул. Грабина, д. 19/1, кв. 1, КН 50:45:0040207:131 НЦ 5220836 р. Соб.: Плешка И. П.170-тт

2. КВ: 46,8 кв.м.: МО, Ленинский рн., г. Видное, ул. Советская, д.3, кв.153, КН 50:21:0010219:1983 НЦ 6375000 р. Соб.: Барольский А.О. П.173-тт

3. КВ: 64,5 кв.м.: МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 202, КН 50:09:0080101:376 НЦ 5191120,94 р. Соб.: Балаганина Л.Б. П.211-тт

4. Жил. пом.: 26,8 кв.м.: МО, Воскресенский рн., д. Золотово, ул. Фабричная, д. 13, пом. 4, КН 50:29:0030303:4709 НЦ 795600 р. Соб.: Шарова В.А. П.225-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://www.rts-tender.ru/

Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 23.10.2024 г. в 12:00

1. КВ: 55,9 кв.м., КН 50:22:0040404:3329, МО, Люберецкий рн., п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13, пом. 37 НЦ 4473000 р. Соб.: Крудогло И.И. П.320-ТТ

2. КВ: 41,3 кв.м., КН 50:37:0060612:270, МО, г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 37, кв. 53 НЦ 2027200 р. Соб.: Дюба Ю.Н. П.321-ТТ

3. КВ: 59,1 кв.м., КН 50:38:0070207:2095, МО, г. Зарайск, Микрорн. 1, д. 26, кв. 12 НЦ 2826445,6 р. Соб.: Комарова А.Г. П.323-ТТ

4. КВ: 43,5 кв.м., КН 50:55:0000000:74955, МО, г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 76а, кв. 44 НЦ 4225200 р. Соб.: Черней М.А. П.326-ТТ

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/

Извещение № 4 (повторные) торги состоятся 23.10.2024 г. в 12:00

1. ЗУ КН 50:04:0200404:1479 пл. 1000 кв.м. и жил.д. КН 50:04:0200404:1476 пл. 176,1 кв.м.: МО, Дмитровский р-н, с. Семеновское, д.1 НЦ 4375800 р. Соб.: Белов А.С. П.235-ТТ

2. ЗУ для с/х произв. 83 000 кв.м., МО, Можайский рн., ЗАО «Клементьево», вблизи дер. Васюково, КН 50:18:0070303:142 НЦ 2053969,75 р. Соб.: Жигалин С.М. П.248-тт

3. КВ: 30,8 кв.м.: МО, г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6, кв. 100, КН 50:22:0020102:903 НЦ 2722040 р. Соб.: Холодный А.А. П.293-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/

Извещение № 5 (повторные) торги состоятся 23.10.2024 г. в 12:00

1. КВ: 44,8 кв.м.: МО, г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 17, кв.15, КН 50:15:00 10105:175 НЦ 3918840 р. Соб.: Дерендяев А.Л. П.312-тт

2. КВ: 22,5 кв.м.: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 23, КВ VI-6, КН 50:12:01 00132:330 НЦ 2465000 р. Соб.: Бокова Л.К. П.315-тт

3. КВ: 43,4 кв.м.: МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 7, к.1, кв. 12, КН 50:12:01 01102:8500 НЦ 4337720 р. Соб.: Ванюшкина А.В. П.314-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://www.fabrikant.ru