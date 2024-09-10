ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 23 сентября

ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП http://rts-tender.ru/ в сети Интернет.

Прием заявок с 10.09.2024 г. в 20:00 по 20.09.2024 г. до 11:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; http://rts-tender.ru/, https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00

1. Комната пл. 16,5 кв.м. по адресу: МО, г. Климовск, ул. Заводская д. 8. ком 8, КН 50:56:0030205:2081 Н/ц 390000 р. Соб.: Маруева Л.Е. П.310-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: http://rts-tender.ru/

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра пл. 67,4 кв.м. по адресу: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Ляхова, д. 5, кв. 243, КН 50:50:0020113:1053 Н/ц 7255600 р. Соб.: Гучок А.В. П.133-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: http://rts-tender.ru/

Извещение № 3 (повторные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра пл. 74.4 кв.м., по адресу: МО, Красногорский рн., пос. Нахабино, ул.Новая дом 8 кв. 431, КН 50:11:0040103:1807 Н/ц 7154280 р. Соб.: Редько С.В. П.273-тт

Задаток 5% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/

Извещение № 4 (первичные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00

1. 100% доли в уставном капитале ООО «ТД Петрович» ИНН 7708266762 Н/ц 15000 р. Соб.: Калын В.П. П.306-тт

Задаток 15% от НЦ. ЭТП: https://auction.msk.ru/