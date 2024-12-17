ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 28 декабря

Прием заявок с 17.12.2024 г. в 20:00 по 26.12.2024 г. до 14:00 (МСК) Задаток 5% от НЦ. Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/; https://auction.msk.ru/.

Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 28.12.2024 г. в 12:00

1. КВ: 56,1 кв.м. МО, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 15, кв. 234, КН 50:09:0080102:2014 НЦ 5692000 р. Соб.: Яремчук Т.В. П.395-тт

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 28.12.2024 г. в 12:00

1. КВ: 41,5 кв.м., МО, г. Лыткарино, мкр. 4 А, д. З, кв 75, КН 50:53:0020102:887 НЦ 4675000 р. Соб.: Барамия К.С. П.346-тт

2. Зем. уч. общ. пл. 1500 кв.м КН 50:03:0080213:15, жил. д. общ. пл. 148,8 м2, КН 50:09:0000000:57992, МО Клинский рн., с/о Шипулинский, д. Колосово, ул. Тупиковая , уч. 23 НЦ 4735520 р. Соб.: Кашаев О.В. П.354-тт

3. КВ: 29,7кв.м., МО, Сергиево-Посадский рн., с. Сватково, д. 3, кв. 53, КН 50:05:0120120:1105 НЦ 1729565 р. Соб.: Домрачева Е.В. П.362-тт

4. КВ: 38,50 кв.м., МО, г. Фрязино, ул. Горького, дом 3, кв-ра 70; КН 50:44:0010222:1099 НЦ 3298000 р. Соб.: Рожкова И.Н. П.369-тт

5. КВ: 33,4 кв.м., МО, Серебряно-Прудский рн., с.Мочилы, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 26, КН 50:39:0060306:616 НЦ 516997,29 р. Соб.: Просекова М.М. П.375-тт